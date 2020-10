October 21, 2020 03:04 ET

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att den brittiska konkurrensmyndigheten Competition and Markets Authority har godkänt Sinchs förvärv av SAP Digital Interconnect, en enhet inom SAP. Detta innebär att godkännande erhållits i alla relevanta länder och att transaktionen nu kan slutföras som planerat under andra halvåret 2020.

Sinch offentliggjorde förvärvet av SAP Digital Interconnect den 5 maj 2020. Förvärvet finansieras med tillgänglig kassa och lånefaciliteter.

Sinch har ett finansiellt mål att hålla nettoskuld/justerad EBITDA under 2,5x över tid. I slutet av Q2 2020 hade Sinch nettokassa och nettoskuld/justerad EBITDA var -2,1x. Om förvärven av ACL Mobile, SAP Digital Interconnect och Wavy hade slutförts i Q2 2020 hade Proforma nettoskuld/justerad EBITDA uppgått till 2,2x. Denna beräkning inkluderar justerad EBITDA i alla förvärvade bolag under de senaste 12 månaderna.

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor I Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 kl. 09:00 CET.

