Baseret på den foreløbige rapportering øger Solar sine forventninger til EBITA for 2020 til DKK 435 mio. fra DKK 400 mio., inklusiv engangsomkostninger på DKK 25 mio. – tidligere DKK 30 mio. – relateret til SAP eWM implementering.

Derudover ændres guidance på omsætningen til DKK 11.300 mio., et fald på DKK 100 mio. i forhold til vores tidligere forventninger på DKK 11.400 mio.



CEO Jens Andersen udtaler:

”Vores digitale forretningsmodel har endnu en gang vist sin styrke i en periode med usikkerhed, og vi har været i stand til fortsat at støtte og skabe værdi for vores kunder.

Vi har fortsat vores rejse mod forbedret lønsomhed og leveret en EBITA-stigning på 25% i 3. kvartal på trods af lavere omsætning.

Vi er meget tilfredse med, at Better Business initiativerne, som vi lancerede tidligere i 2020, og stigningerne i salget af Solar Concepts har mere end opfyldt vores forventninger. Disse to faktorer har skabt grundlaget for, at vores resultat for 3. kvartal blev bedre end forventet og for vores opdaterede guidance.”

Finansielle hovedbudskaber

I 3. kvartal steg EBITA til DKK 132 mio. (DKK 105 mio.) trods en justeret organisk omsætningsvækst på -4,8% (6,3%). EBITA-stigningen på DKK 27 mio. var primært drevet af en forbedret bruttoavance kombineret med effektivitetsgevinster og begrænsning af omkostninger.

Engangsindtægter i forbindelse med ekstraordinære prisstigninger påvirkede bruttofortjenesten positivt med ca. DKK 10 mio.

Udvalgte hovedtal

(DKK million)* Q3 2020 Q3 2019 Q1-Q3 2020 Q1-Q3

2019 Omsætning 2.618 2.777 8.408 8.602 Bruttofortjeneste 563 548 1.748 1.721 EBITA 132 105 310 245 Udvalgte nøgletal (%) Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage -4,8 6,3 -0,8 5,8 Bruttoavance 21,5 19,7 20,8 20,0 EBITA-margin 5,0 3,8 3,7 2,8

Guidance

Guidance 2020-oversigt DKK mio. Opdateret

guidance August guidance Kerneforretning, omsætning 10.750 10.850 Kerneforretning, EBITA 435 400 Relateret forretning, omsætning 550 550 Relateret forretning, EBITA 0 0 Solar Group, omsætning 11.300 11.400 Solar Group, EBITA 435 400

Generelle guidance forudsætninger

På grund af genopblussen af COVID-19-pandemien indeholder vores forventninger en forhøjet risiko. Den opdaterede guidance er baseret på flere antagelser:

At genopblussen af COVID-19 ikke vil resultere i nye betydelige nedlukninger på vores markeder

At resultaterne fra vores Better Business-initiativer og øget salg af Solar Concepts fortsat styrker vores brutto avance sammen med initiativer til begrænsning af omkostninger.

At der ikke kræves væsentlige omstruktureringsomkostninger.

Fakta om Solar

Solar-koncernen er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs, ventilation samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2019 en omsætning på ca. 11,7 mia. kroner og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu .

