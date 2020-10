Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 21.10.2020 klo 9.30 (CEST)

Savosolar ja Citrinsolar myynti- ja toimitusyhteistyöhön Saksassa

Savosolar Oyj on allekirjoittanut sopimuksen saksalaisen Citrinsolar GmbH:n kanssa koskien myyntiä, markkinointia sekä projektitoimituksia Saksan markkinoilla. Savosolar ja Citrinsolar tekevät yhteistyötä suurten aurinkolämpöjärjestelmien myynnissä ja toimituksissa. Keskisuurissa ja pienemmissä aurinkolämpöjärjestelmissä niin kaukolämmössä kuin teollisuuspuolella, Citrinsolar toimii itsenäisesti käyttäen Savosolarin keräinteknologiaa tarjoustensa ytimenä.

Citrinsolar GmbH on perustettu 2002 ja sen kotipaikka on Moosburg an der Isar. Citrinsolar on johtava pienten keräinten, vesivaraajien ja niihin tarvittavan teknologian toimittaja Euroopassa. Yrityksellä on pitkä kokemus tuotekehityksestä sekä vahva paikallinen myyntiorganisaatio, joiden avulla se toimittaa tuotteitaan sekä kiinteistösektorille että myös suurempiin järjestelmiin kaukolämmön ja teollisten prosessien lämmöntuotantoon.

Jari Varjotie, Savosolarin toimitusjohtaja: “Saksan suurten järjestelmien aurinkolämpömarkkina kasvaa nopeasti, erityisesti kaukolämmön tuotannossa kaupunkien etsiessä kilpailukykyisiä päästöttömiä lämmönlähteitä. Citrinsolar, joka on tunnettu paikallinen toimija Saksan aurinkolämpömarkkinoilla, täydentää erinomaisesti kumppaniverkostoamme Saksan markkinoilla oman organisaatiomme ja Uniperin ohella. Yhdessä Citrinsolarin ja oman organisaatiomme kanssa, käyttäen Savosolarin maailman johtavaa keräinteknologiaa, pystymme vastaamaan aikaisempaa paremmin kasvavan Saksan markkinan kysyntään."

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com





Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 21.10.2020 klo 9.30 (CEST)



Savosolar lyhyesti