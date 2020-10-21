卡尔加里, Oct. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Resverlogix Corp.（以下称“Resverlogix”或“公司”）（TSX：RVX）今天宣布，ORI Star Fund LP（以下称“ORI”）全资子公司Vision Leader Limited发布转换通告，将其全部2019年9月债券和相关权益转换为Resverlogix普通股，这将解除与债券相关的所有担保权益。1200万美元（约1580万加元）的债券本金和130万美元（约170万加元）的应计利息将以每股1.08加元的价格转换为总计约1610万普通股。除多伦多证券交易所对应计利息转换的批准外，此次转换不受任何条件约束，预计将很快交割。



“我们坚信这次转换表明了ORI对公司战略和管理团队的信心，”Resverlogix总裁兼首席执行官Donald McCaffrey表示。“感谢ORI继续支持我们完成使命，通过对apabetalone的持续开发为股东创造重要价值。此次转换将消除ORI的未偿债务，并使我们的整体资产负债表得到极大的增强。”

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Resverlogix目前正在开发apabetalone（RVX-208），这种同类首创的小分子药物是一种选择性BET（溴结构域和超末端结构域）抑制剂。Apabetalone在同类药物中率先被美国FDA认定为突破性疗法药物（用于一种重要的心血管适应症），以帮助促进时效性药物开发计划，包括有计划的临床试验和加快制造开发战略的计划。

BET抑制是一种表观遗传机制，可调控致病基因。Apabetalone是一种选择性BET抑制剂，适用于BET蛋白质内的第二溴结构域（BD2）。Apabetalone对BD2的这种选择性抑制可产生一系列特定生物效应，可能使高风险心血管病、糖尿病、慢性肾病、采用血液透析治疗的终末期肾病、神经变性疾病、法布里病、外周动脉疾病及其他罕见疾病的患者显著受益，同时保证良好的安全性。

Resverlogix的普通股在多伦多证交所上市（TSX:RVX）。

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本新闻稿可能包含适用的加拿大证券法律定义的某些前瞻性信息，这种信息不基于历史事实，包括但不限于含有下列词汇的陈述：“认为”、“预计”、“计划”、“有意”、“将要”、“应”、“预期”、“继续”、“估计”、“预测”及类似的表达方式。尤其需要注意的是，本新闻稿包含的前瞻性信息与Apabetalone在治疗高风险心血管病、糖尿病、慢性肾病、采用血液透析治疗的终末期肾病、神经变性疾病、法布里病、外周动脉疾病及其他罕见疾病中可能起到的作用相关。我们取得的实际结果、事件或开发情况可能与这些前瞻性陈述明示或暗示的内容有明显差异。我们无法保证所述事件的发生或预期的实现。鉴于前瞻性陈述的性质，这种陈述会涉及多项假设和风险因素，包括在我们的年度信息表和最近的管理层讨论与分析中讨论的假设和风险因素；上述内容包含在本文参考文献中，您也可通过www.sedar.com访问SEDAR获取相关内容。本新闻稿中包含的前瞻性陈述均受此警告性声明的明确限制，并于本文发布日期作出。除非法律做出相关要求，否则公司无意向也无义务或责任因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性声明。