卡加利, Oct. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Resverlogix Corp.（「Resverlogix」或「公司」）(TSX:RVX) 今天宣佈，ORI Star Fund LP（「ORI」）的全資子公司 Vision Leader Limited 已發出轉換通知，準備將其 2019 年 9 月的所有債權證和相關利息轉換為 Resverlogix 普通股，此舉將解除所有與該債權證相關的擔保權益。1,200 萬美元（約 1,580 萬加拿大元）的債權證本金和約 130 萬美元（約 170 萬加拿大元）的應計利息將以每股 1.08 加拿大元的價格轉換為普通股，總值約為 1,610 萬美元。此次轉換不受任何條件約束，僅需獲得多倫多證券交易所批准轉換應計利息，預計很快就會完成交易。



Resverlogix 主席兼行政總裁 Donald McCaffrey 說：「我們堅信這次轉換展現出 ORI 對我們企業策略和管理團隊的信心。我們很感激 ORI 繼續支持我們的使命，透過持續開發 apabetalone 來創造重要股東價值。轉換將消除未償還的 ORI 債務，並顯著加強我們的整體資產負債表。」

關於 Resverlogix

Resverlogix 正在開發 apabetalone (RVX-208)，這是一種一流的小分子，是選擇性溴結構域和末端外 (BET) 的抑制劑。Apabetalone 在同類藥物中首先獲得美國 FDA 突破性療法稱號，其適應症是主要心血管疾病，可幫助促進高效的藥物開發計劃，包括計劃的臨床試驗和加速生產發展策略的計劃。

BET 抑制是一種表觀遺傳系統，可以調節引起疾病的基因。Apabetalone 是 BET 抑制劑，對 BET 蛋白中的第二溴結構域 (BD2) 具有選擇性。這種選擇性抑制 apabetalone 對 BD2 產生一系列特定的生物效應，對於患有高風險心血管疾病、糖尿病、慢性腎病、用血液透析治療的終末期腎病、神經退行性疾病、法布瑞氏症、周邊動脈疾病和其他個別疾病的患者俱有潛在的重要益處，同時亦保持良好的安全性。

Resverlogix 普通股在多倫多證券交易所 (TSX:RVX) 進行交易。

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