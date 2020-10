TORONTO, 21 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teladoc Health (NYSE : TDOC) a annoncé aujourd’hui le lancement des Soins en santé mentale, son nouveau service de télémédecine qui permet aux employés d’avoir aisément accès, sans stigmatisation, à d’éminents psychiatres, psychologues et thérapeutes depuis leur téléphone, le Web ou leur application mobile. En plus de diversifier l’éventail des services en santé mentale offerts par Teladoc Health, ce nouveau service est également la première solution de télémédecine à proposer tant la médecine générale que les soins de santé mentale sur une même plateforme, ce qui favorise une approche plus holistique et uniforme en matière de soins.



Comme l’ont rapporté de nombreuses sources, le besoin d’aide en santé mentale s’est avéré indispensable en raison de la COVID-19, ce qui entraîne une demande sans précédent. Dans une étude commandée par Teladoc Health et menée en mai 2020, la moitié des répondants canadiens déclarent que la pandémie de la COVID-19 a eu une incidence négative sur leur santé mentale, et 62 % des répondants seraient à l’aise d’utiliser la télémédecine pour du soutien en santé mentale. L’offre des Soins en santé mentale de Teladoc Health arrive à un moment où les employeurs élargissent leur gamme de services, près de 40 % d’entre eux ayant bonifié les ressources en santé mentale.

« La COVID-19 a posé des difficultés imprévisibles et généralisées à l’ensemble des tranches d’âge et des groupes démographiques, explique le Dr Tim Foggin, directeur médical au Canada, Teladoc Health. Avec le service Soins en santé mentale, Teladoc Health continue à éliminer les entraves et à faciliter l’accès aux soins afin que les employés se sentent à l’aise de recevoir l’aide dont ils ont besoin, en toute confidentialité. En retour, les employeurs ont l’assurance de leur offrir les bonnes ressources. »

L’Organisation mondiale de la Santé a reconnu la dépression comme l’une des principales causes d’invalidité dans le monde. Avec l’anxiété, elle coûte près de 1 billion de dollars en perte de productivité par an à l’économie mondiale, ce qui souligne le besoin de soutien en santé mentale. Dans une étude commandée par Teladoc Health et menée en octobre 2019, plus de la moitié des répondants sont d’avis qu’ils seraient plus productifs au travail s’ils bénéficiaient d’un soutien accru en santé mentale, un avantage qui a pour effet de réduire le taux d’absentéisme au travail. Cette même étude révèle que les problèmes de santé mentale sont extrêmement fréquents. En effet, 61 % des répondants déclarent que leurs symptômes ont nui à leur rendement au travail.

Dans le cadre des Soins en santé mentale, Teladoc Health dispose de psychiatres, de psychologues et de thérapeutes titulaires d’un permis d’exercice qui sont disponibles dans de courts délais, peu importe le lieu de résidence des membres. Par ailleurs, ces derniers bénéficient de plusieurs séances avec le même clinicien. En moyenne, les patients peuvent attendre de trois à neuf mois pour recevoir de l’aide en santé mentale. Avec Teladoc Health, les membres ont accès à l’application 24 h/24, 7 j/7, et peuvent avoir un rendez-vous dans un délai d’environ cinq jours. Teladoc Health offre un plus grand choix de plages horaires et de disponibilités en se libérant des limitations imposées par les consultations en personne. La commodité de la téléconsultation permet d’avoir des rendez-vous en toute sécurité, discrétion et confidentialité. Ainsi, les personnes qui sont plus à l’aise dans un environnement contrôlé ou qui disposent d’un temps limité peuvent bénéficier d’un traitement.

Le lancement des Soins en santé mentale s’appuie sur le succès des services offerts en santé mentale au Canada par Teladoc Health, dont le Guichet d’accès en santé mentale et les produits en matière d’invalidité. Dans l’ensemble, grâce aux services en santé mentale de Teladoc Health, les employeurs constatent une amélioration dans près de 52 % des cas de présentéisme et une diminution des absences équivalant à 5,35 journées.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez http://go.teladochealth.com/2020-world-mental-health-day-CA-FR/.

À propos de Teladoc Health

Teladoc Health se consacre à sa mission en transformant positivement l’accès des gens aux soins de santé et l’expérience qu’ils en retirent, et en mettant l’accent sur l’atteinte d’une qualité supérieure, la diminution des coûts et l’amélioration des résultats dans le monde entier. Comptant plus de 2 400 employés, Teladoc Health offre des soins dans 175 pays et plus de 40 langues. Ce ne sont pas moins de 9 millions de personnes au Canada qui bénéficient de services intégrés, dont la télésanté, la santé mentale, les services médicaux spécialisés, l’intelligence artificielle et l’analytique. Depuis plus de 20 ans, d’abord sous la bannière du Réseau Best Doctors, Teladoc Health mène ses activités à Toronto et s’associe avec des employeurs, des hôpitaux, des réseaux de santé et des assureurs pour transformer la prestation des soins de santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter teladochealth.com/fr-CA/ ou suivre @TeladocHealth sur Twitter.

