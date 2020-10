Coop Pank AS

October 21, 2020 07:30 ET

Täna, 21. oktoobril 2020 kell 9.00 toimus Coop Pank AS veebiseminar, kus panga juhatuse esimees Margus Rink ning juhatuse liige ja finantsjuht Kerli Lõhmus tutvustasid panga 2020. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemusi. Veebiseminar toimus eesti keeles.

Coop Pank tänab kõiki osalejaid. Veebiseminari salvestus on huvilistele kättesaadav siit: https://youtu.be/0jeUDOb2Law .

Panga 2020. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemuste aruanne ja presentatsioon on leitavad siit:

https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=959073&messageId=1208407 .

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 80 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:

Kerli Lõhmus

finantsjuht

Tel: +372 56 800 425

e-mail: kerli.lohmus@cooppank.ee