Pressmeddelande 2020-10-21

ArcAromas dotterbolag ArcAroma Shanghai Ltd har tecknat ett utvärderingsavtal med en modern olivoljeproducent i Zhonze, Kina. Utvärderingen kommer genomföras vid kundens produktionsanläggning från oktober till december 2020. Kunden kommer enligt avtalet att köpa en oliveCEPT®-enhet om de överenskomna målen uppnås under utvärderingsperioden.



Enligt överenskommelsen kommer en oliveCEPT®-enhet att placeras före malaxering i kundens produktionsprocess, vilket förväntas ge fem till tio procent i ökad extraktion av Extra Virgion Olivolja (EVOO). Kunden kommer att optimera processtiden under produktionssäsongen med målsättningen att korta ned malaxeringstiden mot 10 till 15 minuter, vilket i så fall innebär en processeffektivisering på uppåt 30 minuter. Om målsättningarna uppnås under produktionsperioden så kommer utvärderingen att utmynna i ett försäljningsavtal uppgående till 150 000 EUR under första eller andra kvartalet 2021.

”Kina är en växande EVOO-marknad med en större mängd olivträd än vad det finns i Andalucien i Spanien. Vår målsättning är att oliveCEPT® skall bli teknikstandard i denna växande marknad”, säger Johan Möllerström, VD på ArcAroma.

ArcAroma Shanghai Ltd kommer att delta i den övergripande projektledningen som innefattar installation, drift, utbildning av personal och test av maskinen. Hittills är detta ArcAromas andra utvärderingsavtal med oliveCEPT® i Kina.

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ArcAroma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 kl. 13.30 CEST.