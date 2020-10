L’application Espri par TELUS Santé, lancée le 21 octobre à l’échelle du Canada, offre des ressources entièrement personnalisables et ciblées pour aider à répondre aux besoins croissants en matière de santé mentale des travailleurs de la première ligne au Canada, notamment des services médicaux d’urgence, des services des incendies, des services de police, des services correctionnels, et les professionnels de la santé.

L’application Espri par TELUS Santé, lancée le 21 octobre à l’échelle du Canada, offre des ressources entièrement personnalisables et ciblées pour aider à répondre aux besoins croissants en matière de santé mentale des travailleurs de la première ligne au Canada, notamment des services médicaux d’urgence, des services des incendies, des services de police, des services correctionnels, et les professionnels de la santé.

Espri par TELUS Santé est une application de santé mentale lancée à l'échelle nationale pour offrir aux travailleurs de première ligne un accès rapide, commode et sécurisé aux ressources et outils en santé mentale.

Espri par TELUS Santé est une application de santé mentale lancée à l'échelle nationale pour offrir aux travailleurs de première ligne un accès rapide, commode et sécurisé aux ressources et outils en santé mentale.

TORONTO, 21 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de favoriser le mieux-être des travailleurs de première ligne du Canada, TELUS a annoncé aujourd’hui le lancement d’Espri par TELUS Santé, une application mobile qui propose des ressources en santé mentale et en mieux-être afin de réduire la pression croissante sur la santé mentale des médecins, des travailleurs de la santé, du personnel infirmier, des services médicaux d’urgence, des services des incendies, des services de police et des services correctionnels, et de leurs familles.



« La crise sanitaire actuelle a révélé les défis particuliers qu’affrontent nos vaillants travailleurs de première ligne du secteur de la santé. Nous avons pris l’engagement d’améliorer les expériences en santé de l’ensemble des Canadiens, notamment au moyen d’outils en santé mentale efficaces, pour soutenir les braves personnes qui consacrent leurs vies à tous nous protéger, explique Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Motivée par sa vocation sociale, l’équipe TELUS cherche à transformer les soins de santé mentale au Canada au moyen de services hors pair afin de développer des milieux de travail sains et productifs et de soutenir les personnes vivant avec une maladie mentale. En fournissant un accès rapide à des ressources efficaces en santé mentale au moyen de l’application Espri par TELUS Santé, nous pouvons offrir du soutien crucial aux travailleurs de première ligne, aux premiers répondants et aux cliniciens, qui jouent tous un rôle essentiel. Nous leur permettons du même coup de veiller à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens maintenant et dans l’avenir. Merci à tous les travailleurs de première ligne qui, par leurs efforts, prennent soin de notre santé et de notre sécurité, en particulier pendant cette période éprouvante. »

Les travailleurs de première ligne sont exposés aux traumatismes, à la violence et à la tristesse, ce qui les rend plus susceptibles d’éprouver des problèmes de santé mentale :

En 2017, une étude de la Revue canadienne de psychiatrie a révélé que 44,5 % des premiers répondants, y compris les ambulanciers, les policiers et les pompiers, montraient des symptômes de trouble mental, un pourcentage quatre fois plus élevé que la population générale (10 %).

De plus, le Sondage national de l’Association médicale canadienne sur la santé des médecins de 2018 a signalé qu’un médecin sur quatre ressent des niveaux élevés d’épuisement professionnel, tandis que d’autres montrent des signes de dépression et de dépendance.

Les travailleurs de première ligne affrontent aussi des obstacles et des préjugés au moment d’accéder à des ressources de santé mentale.

« Malgré l’incidence et la prévalence des problèmes de santé mentale, de nombreuses personnes ne cherchent pas de soutien de façon proactive, affirme la Dre Diane McIntosh, psychiatre et chef des neurosciences à TELUS. Nous savons que les travailleurs de première ligne se sentent souvent seuls et isolés face à des problèmes de santé mentale. Avec l’application Espri par TELUS Santé, nous pouvons les aider à franchir ces obstacles et leur fournir une plateforme où ils peuvent recevoir le soutien dont ils ont besoin en toute confiance et en toute confidentialité. »

Conçue en collaboration avec des premiers répondants et des cliniciens spécialement formés qui, bien au fait des divers milieux de travail, comprennent les besoins des travailleurs de première ligne, l’application Espri par TELUS Santé procure un accès rapide à des fonctions et outils de mieux-être mental, de prévention et de soutien en cas de crise :

Apprendre : Un portail de ressources qui procure un accès rapide à du contenu pertinent, fondé sur l’expérience clinique et les professions de l’organisation, de TELUS Santé ou de tiers fournisseurs.

Un portail de ressources qui procure un accès rapide à du contenu pertinent, fondé sur l’expérience clinique et les professions de l’organisation, de TELUS Santé ou de tiers fournisseurs. Mon plan : Un outil d’établissement des objectifs qui aide les travailleurs à acquérir des habitudes positives en se fixant et en atteignant des objectifs liés à la santé mentale et au mieux-être.

Un outil d’établissement des objectifs qui aide les travailleurs à acquérir des habitudes positives en se fixant et en atteignant des objectifs liés à la santé mentale et au mieux-être. Vidéo de groupe : Une fonction d’appel vidéo qui permet aux organisations de tenir des séances thérapeutiques virtuelles individuelles, entre pairs ou en groupe, ou bien de proposer des programmes de formation où la participation anonyme et consensuelle protège la sécurité et l’identité des participants.

Une fonction d’appel vidéo qui permet aux organisations de tenir des séances thérapeutiques virtuelles individuelles, entre pairs ou en groupe, ou bien de proposer des programmes de formation où la participation anonyme et consensuelle protège la sécurité et l’identité des participants. Obtenir du soutien : Un accès facile à toute une liste de ressources de soutien privilégiées d’une organisation, par exemple des lignes d’écoute téléphonique, des programmes d’aide aux employés et à leur famille, des programmes de gestion du stress lié à un incident critique de même que des professionnels de la santé, notamment des psychiatres, des psychologues et des experts en santé mentale.

TELUS vise à travailler étroitement avec les organisations afin d’intégrer l’application Espri par TELUS Santé à leurs stratégies en matière de santé mentale. Les travailleurs de première ligne admissibles pourront y obtenir l’accès par l’intermédiaire de leur employeur ou de leur organisation membre.

À propos de TELUS Santé et Solutions de paiement

TELUS Santé est un chef de file des solutions de soins de santé numériques, comme les télésoins à domicile, les dossiers médicaux et de santé électroniques, les soins virtuels, la gestion d’avantages sociaux et d’officine ainsi que les services d’intervention en cas d’urgence. Grâce à la puissance de la technologie, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé afin d’améliorer la santé des Canadiens tout en aidant les médecins, les pharmaciens, les autorités sanitaires, les fournisseurs de soins de santé paramédicaux, les assureurs, les employeurs et les citoyens à mieux collaborer et à être plus efficaces et productifs. TELUS Solutions de paiement complète les solutions de santé en offrant des solutions de paiement et de prêt sécurisées et conformes aux normes de l’industrie qui relient les prêteurs, les payeurs, les assureurs, les fournisseurs de soins de santé complémentaires et les institutions financières à leurs clients à l’échelle du Canada.

Pour en savoir davantage, visitez telussante.com et telus.com/ solutionsdepaiement .

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Jacinthe Beaulieu

Équipe des relations publiques de TELUS

418-318-6102

jacinthe.beaulieu@telus.com

Les images accompagnant ce communiqué sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/169bdd39-958d-4930-ac0a-70c971bf51f2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/656daf2b-4426-4e30-9c04-be78adf3059c