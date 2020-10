VANCOUVER, Colombie-Britannique, 21 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS annonce fièrement qu’elle a été désignée comme un chef de file mondial en matière de milieu de travail dans le classement 2020 des meilleurs employeurs au monde de Forbes . TELUS, y compris TELUS International, a été classée au premier rang parmi 26 entreprises canadiennes désignées par Forbes. Elle s’est classée 40e au monde, parmi 750 marques de premier ordre à l’échelle planétaire. C’est une réalisation emballante pour TELUS, car elle témoigne des efforts de l’entreprise pour renforcer sa culture de milieu de travail exceptionnelle. Cette culture cherche à aider l’équipe à adhérer au changement, à saisir les occasions, à avoir le courage d’innover et à faire preuve d’un esprit d’équipe inspiré. La culture distincte et profondément ancrée de TELUS a permis à l’équipe d’améliorer rapidement ses façons de faire et ses services pour assurer la sécurité de ses clients et des collectivités et maintenir leur connexion durant la pandémie de COVID-19.



« TELUS s’est classée première parmi les entreprises canadiennes du classement des meilleurs employeurs au monde de Forbes. C’est un témoignage éloquent de l’expertise, de la passion et de l’engagement de notre équipe hautement performante. Il reflète aussi fidèlement la culture extraordinaire, reconnue mondialement, sur laquelle nous nous appuyons, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. TELUS est un des plus importants employeurs du secteur privé au Canada, et TELUS International exerce ses activités dans 20 pays. Nous sommes extrêmement fiers que notre leadership en sociocapitalisme, nos valeurs de longue date en matière de diversité et d’inclusion et notre engagement indéfectible à améliorer les conditions sociales, économiques et sanitaires des collectivités partout dans le monde soient reconnus de cette façon. »

Depuis mars, alors que la planète a dû apprendre à gérer la crise de la COVID-19, les valeurs et la culture solidement ancrées de TELUS ont permis à l’équipe de s’adapter, d’innover et d’agir avec résolution à un rythme accéléré. TELUS s’est engagée à verser plus de 150 millions de dollars au cours des derniers mois pour aider les Canadiens à traverser la pandémie de COVID-19. L’équipe TELUS a adapté ses véhicules de financement philanthropique, notamment la Fondation TELUS pour un futur meilleur et les comités d’investissement communautaire de TELUS – 13 au Canada et 5 à l’étranger – pour mieux cibler les initiatives en santé qui appuient des organismes de bienfaisance répondant directement à la crise de santé publique. TELUS a aussi fait don de 14 000 appareils et de forfaits à 0 $, une valeur totale de 8 millions de dollars, pour permettre aux patients hospitalisés et les personnes âgées vulnérables de rester en contact avec leurs proches, en plus de soutenir les professionnels de la santé travaillant dans les hôpitaux et les centres d’hébergement des soins de longue durée grâce à un service mobile gratuit pendant deux mois.

« Nous sommes honorés d’avoir été inscrits au classement 2020 de Forbes des meilleurs employeurs dans le monde. Nous sommes particulièrement touchés d’avoir été nommés par les membres de l’équipe en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Europe et en Asie, et ce, durant une année particulièrement difficile, a déclaré Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International. L’entreprise s’appuie sur une culture d’entraide qui est tangible à tous les niveaux de l’organisation ; une culture qui donne la priorité de façon authentique et significative au mieux-être et à la croissance des membres de l’équipe, et qui appuie leur désir de faire partie d’un tout plus vaste en offrant des occasions de bénévolat afin qu’ils puissent exercer une influence positive dans les collectivités. Nous croyons fermement que cette philosophie est essentielle à notre réussite et nous considérons cette reconnaissance comme la confirmation de la validité de nos efforts passionnés et de notre dévouement au fil des ans. »

Propulsée par le leadership bienveillant et visionnaire de Darren Entwistle, président et chef de la direction, l’équipe TELUS continue de mettre à profit sa technologie et ses réseaux de pointe pour aider les membres de l’équipe de partout dans le monde à travailler, à apprendre, à socialiser et à rester en santé à la maison. Du coup, TELUS procure à ses clients affaires l’occasion de soutenir leurs propres clients, et élargit l’accès à ses solutions de soins de santé virtuels pour réduire la pression sur les hôpitaux extrêmement sollicités, aider les établissements de santé à préserver leur capacité d’accueillir les personnes ayant besoin de soins médicaux urgents et permettre aux patients de rester en sécurité à la maison.

À propos du classement 2020 des meilleurs employeurs au monde de Forbes

Forbes s’est associée à Statista, une firme spécialisée en étude de marché, pour compiler sa quatrième liste annuelle des meilleurs employeurs au monde. Forbes a sondé 160 000 travailleurs à temps plein et à temps partiel dans 58 pays à l’emploi d’entreprises exerçant des activités dans plusieurs pays ou régions. Les sondages ont été menés sur une base continue de juin à juillet. Les participants devaient noter leur volonté de recommander leur propre employeur à leurs amis et à leur famille. On leur a aussi demandé d’évaluer leur satisfaction à l’égard des mesures prises par leur employeur en réponse à la COVID-19 et de noter leur employeur quant à l’image, l’empreinte économique, le perfectionnement des compétences, l’égalité entre les sexes et la responsabilité sociale. La liste finale se compose de 750 grandes entreprises et multinationales établies dans 45 pays. Pour en savoir plus sur le classement 2020 des meilleurs employeurs au monde de Forbes, cliquez ici .

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 14,7 milliards de dollars et à 15,2 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un chef de file indéniable de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.



Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert 736 millions de dollars et 1,4 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.



Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter ( @TELUSfr (@TELUSNews) ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).



TELUS International mise sur la valeur des liens humains pour créer et offrir une expérience client novatrice de premier ordre, propulsée par des solutions numériques de prochaine génération. Forte de son équipe comptant près de 50 000 membres et de ses centres de service en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Europe et en Asie, TELUS International innove en matière d’expérience client grâce à la mise à profit des outils numériques, au travail d’équipe inspiré, à un mode de pensée dynamique et à une culture soucieuse d’accorder la priorité aux clients. Les solutions de l’entreprise couvrent l’expérience client, la modération de contenu, la transformation numérique, le télétravail, le cycle de vie des TI, les services-conseils et la consultation sur les technologies numériques, la confiance et la sécurité, et le soutien administratif. Pour soutenir l’entreprise à toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s’associe à certains des plus grands perturbateurs sur le marché mondial dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé et du tourisme d’accueil. L’entreprise sert ses clients dans une cinquantaine de langues. Pour en savoir davantage, visitez telusinternational.com