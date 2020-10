2020 m. spalio 21 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas:

Dėl pritarimo LITGRID AB 2020 m. rugsėjo 29 d. valdybos sprendimui Nr. 2 (protokolo Nr. 17)

Priimtas sprendimas:

1. Pritarti NordBalt jungties nuolatinės srovės kabelio avarinio remonto paslaugų sutarties sudarymui su NKT HV Cables AB šiomis esminėmis sandorio sąlygomis:

1.1. Sutarties šalis NKT HV Cables AB, juridinio asmens kodas 559079 0290, buveinės adresas: Rombvägen 4, 37165 Lyckeby, Švedija.

1.2. Sutarties objektas NordBalt jungties nuolatinės srovės kabelio avarinio remonto paslaugos.

1.3. Sutarties kaina 17 000 000 EUR be PVM .

1.4. Kainodara :

1.4.1. Metinis mokestis - 300 000 EUR be PVM

1.4.2. Vienkartinis 250 000 EUR be PVM mokestis už pasirengimo remontui plano parengimą (RPP), kasmetinę peržiūrą pagal sutarties priedą Nr. 9 ir inžinerinės dokumentacijos parengimą pagal sutarties priedą Nr. 7 .

1.4.3. Apmokėjimas už Užsakovo užsakytus darbus bus atliekamas pagal sutarties Priedo Nr. 4 „Paslaugų įkainiai“ įkainius. Už kai kuriuos darbus apmokama faktinės išlaidos + antkainis. Šioms Sutarties faktinėms išlaidoms numatyta 20 proc. nuo pradinės Sutarties kainos be PVM

1.5. Sutarties terminas - iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau darbų atlikimo laikotarpis 3 m. nuo Sutarties sudarymo dienos su galimybe pratęsti sutartį 2 (du) kartus 1 metų terminui.

1.6. Atsakomybės apribojimas - bendra Rangovo atsakomybė pagal Sutartį už remonto darbus neviršija 400000 Eur, jeigu Užsakovas neapdraudžia pasirinktinai arba kabelio arba darbų.

1.7. Sutarties įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas:

1.7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija - 10 proc. nuo metinio pasirengimo mokesčio;

1.7.2. Remonto darbų sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija 10 proc. nuo remonto darbų sutarties kainos.

1.8. Kitos esminės sąlygos:

1.8.1. sutarčiai taikoma Švedijos teisė;

1.8.2. Šalių ginčai sprendžiami - Stokholmo arbitraže.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

Jurga Eivaitė

Komunikacijos projektų vadovė

Mob. +370 613 19977

el. paštas jurga.eivaite@litgrid.eu