加拿大蒙特利尔, Oct. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 机器视觉技术的全球领导者，Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 公司旗下的 Teledyne Imaging发布 3D 相机的最新系列 Z-TrakTM2。 Z-Trak2 以 Teledyne Imaging 的 3D 成像传感器技术为基础（石），开启了 5GigE 3D相机的高速、3D 在线应用的新时代。此系列机型每秒可扫描多达 45,000 个轮廓线，并且内置了 HDR 和反射补偿算法以处理单次扫描中表面具有不同反射角度的情况。它支持 在线高度测量，可在电子、半导体、汽车和工厂自动化等细分市场中用于检验、检测、识别和引导。

Z-Trak2 系列中的 S-2K 和 V-2K 分别可实现每秒 45,000 和 10,000 个轮廓线的扫描速度。Z-Trak2 机型的分辨率可达每轮廓线 2000 个测量点，所有设备均经过出厂校准，并配备蓝色或红色人眼安全激光器以适应不同的表面特性和工作环境。所有3D相机都有 IP67 外壳保护，因此能够适应恶劣的环境。还有配套的 Teledyne Imaging Sherlock 8 — 一个图形化的快速应用程序开发软件平台（包）。

“我们很高兴推出 Z-Trak2 系列，它是为生产车间中有在线高度测量要求的 3D 应用而设计的，”Teledyne DALSA 蒙特利尔的副总裁兼总经理 Ghislain Beaupré 表示。“这个新的产品系列实现了速度和性能的统一，功能简单易用，成本却更低。此外，该系列还提供多种性价搭配的机型，以应用于广泛的场景中，包括不同的检测物体尺寸和表面。我们期待此系列产品能够助力于手机、电子和工厂自动化等领域中具有挑战性的检测（验）应用。”

Sapera Z-Expert

Teledyne Imaging 同时很高兴地宣布推出 Sapera Z-Expert 和 Sapera LT SDK 版本 8.60。Z-Expert 提供了图形化配置环境用于快速设置和配置 Z-Trak 系列 3D相机。通过直观的图形用户界面，Z-Expert 允许使用多达 16 个 Z-Trak 传感器创建统一的测量空间，支持轮廓和 3D 表面的实时可视化，并且包含了多传感器同步向导。

编者注：

Teledyne Imaging 是由 Teledyne 品牌旗下多家顶尖公司组成的集团。 Teledyne Imaging 在各个领域具备无可比拟的专业知识以及数十年的丰富经验。单独的每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体，可充分利用彼此的优势，提供全球最先进、最广泛的成像和相关技术组合方案。Teledyne Imaging 在航空航天、工业检测、科学研究、光谱学、放射照相和放射治疗、地理空间测量以及先进的 MEMS 和半导体解决方案等方面，提供全球客户支持和技术专业知识，可应对最艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。

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