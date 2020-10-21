加拿大蒙特婁, Oct. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Imaging 是 Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下公司暨機器視覺技術的全球領導者，該公司推出最新 3D 輪廓感測器系列 Z-TrakTM2。 Z-Trak2 以 Teledyne Imaging 的 3D 影像感測器技術為基礎，將 5GigE 3D 輪廓感測器帶向新紀元，提供高速的線上 3D 應用。這些型號提供每秒高達 45,000 個輪廓的掃描速度，並以內建 HDR 和反射補償演算法為特色，可在單一掃描中透過各種反射角度處理表面。這提供線上高度測量，適用於電子、半導體、汽車和工廠自動化市場區段中的檢查、偵測、識別和引導。

在 Z-Trak2 系列中，S-2K 和 V-2K 系列的特色分別為每秒 45,000 個輪廓和每秒 10,000 個輪廓的掃描速度。每個輪廓提供 2,000 個點，所有 Z-Trak2 型號都經過原廠校正並配備藍色或紅色的人眼安全雷射，以配合各種表面特性和操作環境。所有感測器都裝在 IP67 外殼裡，適用於艱困的環境，並隨附 Teledyne Imaging 的 Sherlock 8——這是以點選方式操作的迅速應用程式開發軟體套件。

蒙特婁 Teledyne DALSA 副總暨總經理 Ghislain Beaupré 表示：「我們很高興推出 Z-Trak2 系列，這專為需要在生產廠區進行線上高度測量的 3D 應用所設計。此新系列結合速度和效能，以及易於使用的功能和較低的成本。此外，該系列也提供價格/性能的混合型號，以因應涉及不同尺寸和表面之物體的各種應用。我們期待此新系列有益於棘手的手機、電子和工廠自動化檢查應用等。」

Sapera Z-Expert

Teledyne Imaging 也很高興宣佈Sapera LT SDK 8.60版本的推出與其Sapera Z-Expert的導入。Z-Expert 提供圖形設定環境以便迅速建立與設定Z-Trak 系列 3D 輪廓感測器。Z-Expert 透過直覺式的 GUI，可建立使用多達 16 個 Z-Trak 感測器的統一測量空間、輪廓的即時視覺化和 3D 表面，並包括多感測器同步精靈。

編輯注意事項：

Teledyne Imaging 是一個匯集了 Teledyne 集團下數個尖端公司的團組。 Teledyne Imaging 集合了各領域中無可匹敵且具有數十年經驗的專業知識。每間公司各自提供最佳的解決方案。同時，這些公司結合並發揮彼此的優勢，提供最深、最廣的影像以及全球的相關技術組合。從航太到工業檢查、科學研究、光譜術、放射線攝影和放射治療、地理空間調查以及進階 MEMS 和半導體解決方案，Teledyne Imaging 都能向全球客戶提供支援和技術專業知識，以處理最艱難的任務。其工具、技術和視覺解決方案的建立，是為了向客戶提供獨特且具有競爭力的優勢。

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