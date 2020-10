캐나다 토론토, Oct. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alphawave는 TSMC로부터 2020 OIP Partner of the Year Award 고속 SerDes IP 부문상을 수상했다고 밝혔다. OIP Partner of the Year 상은 지난 한 해동안 Alphawave와 같이 차세대 시스템온칩(SoC) 및 3DIC 설계 구현과 관련해 우수성을 발휘한 TSMC Open Innovation Platform® (OIP) 생태계 파트너사들을 대상으로 시상한다.



지난 2019년 3월 Alphawave는 반도체 설계 커뮤니티 혁신을 가속화하는 TSMC Open Innovation Platform® (OIP)의 일원으로 TSMC IP Alliance 프로그램에 합류했다. Alphawave는 TSMC의 7나노 및 5나노 공정 기술 고객사들을 대상으로 다중 표준 병렬-직렬 송신회로(MSS) 기술을 제공한 점을 높게 평가받아 이번에 2020 TSMC OIP Partner of the Year 상을 받게 되었다.

토니 피알리스(Tony Pialis) Alphawave 사장 겸 CEO는 “고속 SerDes IP 부문 TSMC OIP Partner of the Year 상을 수상하게 되어 개인적으로, 또한 회사 전체에도 큰 영광이다. 우리 회사는 창립 3년 만에 우수한 수준의 TSMC 공정 및 고객사용 고속 인터페이스 IP 포트폴리오를 구축했다. OIP Partner of the Year 상은 그 동안 TSMC 7나노 및 5나노 공정 고객사들을 대상으로 거둔 거대한 성공을 인정받은 것이라 할 수 있다”면서 “우리는 TSMC의 5나노 및 미래 공정 기술에 대한 포트폴리오를 혁신, 확장하고 있으며 앞으로도 양사 공통의 전 세계 고객사들을 지속적으로 지원할 것이다. 고객사들이 반도체 분야에서 성공을 거둘 수 있도록 뒷받침하는 데 기여하게 되어 기쁘다”고 밝혔다.

이석(Suk Lee) TSMC 설계 인프라 관리부문장은 “Alphawave가 고속 SerDes IP 부문 2020 TSMC OIP Partner of the Year 상을 수상하게 된 것을 축하한다”면서 “앞으로 양사는 고객사의 설계 관련 문제에 대응하고 HPC(고성능컴퓨팅), 자동차, AI/ML(인공지능/머신러닝) 애플리케이션용 PPA 최적화 설계 플랫폼 개발 노력을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

OIP Partner of the Year 상은 최고 수준의 설계, 개발, 기술 도입을 달성해 반도체 혁신을 촉진한 파트너사에 수여된다. Alphawave는 앞으로도 TSMC의 최신 기술을 활용해 차세대 SoC 및 3DIC 설계 및 인증 솔루션과 서비스 구현 노력을 계속해 나갈 것이다.

추가 정보는 TSMC Press Center (https://www.tsmc.com/tsmcdotcom/PRListingNewsAction.do?action=detail&language=E&newsid=PGGOISPGTH)에서 확인할 수 있다.

Alphawave IP Inc. 개요

Alphawave는 2017년 캐나다 토론토에서 창립한 전자기기용 다중 표준 커넥티비티 IP 솔루션 공급업체로 반도체 업계에서 가장 빠른 성장세를 구가하고 있는 기업이다. 자세한 정보는 http://www.awaveip.com 에서 확인할 수 있다.

Alex Mann alex.mann@awaveip.com