多伦多, Oct. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alphawave很高兴地宣布获得台积电认可，成为2020年度OIP合作伙伴高速SerDes IP大奖得主。年度最佳OIP合作伙伴奖表彰Alphawave等台积电开放创新平台® （OIP）生态系统合作伙伴在过去一年中在下一代片上系统（SoC）和3DIC设计实现领域的优异表现。



Alphawave于2019年3月加入台积电IP联盟项目，成为在半导体设计领域加速创新的台积电开放创新平台®（OIP）的一部分。凭借Alphawave为客户提供的台积电7纳米和5纳米工艺技术的多标准序列化器-反序列化器（MSS）技术，Alphawave获得了2020年台积电年度最佳OIP合作伙伴奖。

“台积电年度最佳OIP合作伙伴高速SerDes IP大奖对我个人以及整个Alphawave团队而言都是至高无上的荣誉。自成立以来的短短三年时间里，我们为台积电工艺及其客户打造了一个极具吸引力的高速接口IP产品组合。年度最佳OIP合作伙伴奖肯定了我们在台积电7纳米和5纳米工艺方面取得的巨大客户成功，”Alphawave总裁兼首席执行官Tony Pialis表示。“我们携手台积电在5纳米以及其他领域创新并拓展产品组合，期待着继续为我们在全球的共同客户提供支持。我们为能够参与帮助客户实现硅成功而感到自豪。”

“我非常高兴地祝贺Alphawave获得2020年度台积电最佳OIP合作伙伴高速SerDes IP大奖，”台积电设计基础设施管理部高级总监Suk Lee表示。“我们希望继续合作解决客户的设计挑战，并为HPC、汽车和AI/ML应用扩展PPA优化设计平台的开发。”

年度最佳OIP合作伙伴称号授予在设计、开发和技术实施方面达到最高标准以加速硅创新的合作伙伴公司。Alphawave将继续与台积电合作，利用台积电的最新技术为下一代SoC和3DIC设计提供经过认证的解决方案和服务。

如需了解更多信息，请访问台积电新闻中心 https://www.tsmc.com/tsmcdotcom/PRListingNewsAction.do?action=detail&language=E&newsid=PGGOISPGTH 。

关于 Alphawave IP Inc.

Alphawave是面向电子设备的多标准IP互联解决方案的领先供应商。Alphawave于2017年成立于加拿大多伦多，是半导体行业增长最快、利润最高的公司之一。要了解更多信息，请访问 http://www.awaveip.com 。

Alex Mann alex.mann@awaveip.com