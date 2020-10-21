多倫多, Oct. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alphawave 欣然宣佈公司剛獲 TSMC 認可成為高速 SerDes IP 的 2020 OIP 年度合作夥伴獎的得獎者。OIP 年度合作夥伴獎表揚 TSMC Open Innovation Platform® (OIP) 生態系統合作夥伴，例如 Alphawave 在過去一年在下一代片上系統 (SoC) 和 3DIC 設計支持方面展現卓越成就。



Alphawave 於 2019 年 3 月加入 TSMC IP 聯盟計劃以作為 TSMC Open Innovation Platform® (OIP) 的其中一部分，旨在加速半導體設計社群的創新。2020 年 TSMC OIP 年度合作夥伴獎頒發給 Alphawave，得獎原因是 Alphawave 透過 TSMC 7nm 和 5nm 流程技術為客戶提供多標準 Serializer-Deserializer (MSS) 技術。

Alphawave 主席兼行政總裁 Tony Pialis 說：「高速 SerDes IP 的 TSMC OIP 年度合作夥伴獎是我個人及整個 Alphawave 團隊的榮譽。在公司成立的短短三年內，我們為 TSMC 流程及其客戶成功建立令人信服的高速介面 IP 產品組合。OIP 年度合作夥伴獎證明了我們在 TSMC 7nm 和 5nm 流程方面取得巨大的客戶成功。隨著我們透過 TSMC 5nm 及以上進行創新和擴展產品組合，我們期待繼續為全球各地的共同客戶提供服務。我們很自豪能夠努力協助客戶取得矽產品的成功。」

TSMC 設計基礎設施管理部高級總監 Suk Lee 說：「我很高興祝賀 Alphawave 獲得 2020 年 TSMC OIP 年度合作夥伴獎。我們期待雙方可繼續保持合作夥伴關係，解決客戶的設計挑戰，並擴展用於 HPC、汽車、人工智能/機器學習應用的 PPA 優化設計平台的開發。」

OIP 年度合作夥伴獎項頒發給那些實現最高標準的設計、開發和技術實施，以加速矽產品創新的合作夥伴公司。Alphawave 將繼續與 TSMC 保持緊密合作，以採用 TSMC 最新技術的認證解決方案和服務來支援下一代的 SoC 和 3DIC 設計。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 TSMC 新聞中心 https://www.tsmc.com/tsmcdotcom/PRListingNewsAction.do?action=detail&language=E&newsid=PGGOISPGTH 。

關於 Alphawave IP Inc.

Alphawave 是為電子裝置提供多標準連接性 IP 解決方案的領先供應商。Alphawave 於 2017 年在加拿大安大略省多倫多市成立，是半導體行業發展最快、利潤最高的公司之一。如需了解更多資訊，請瀏覽 http://www.awaveip.com 。

Alex Mann alex.mann@awaveip.com