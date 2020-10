Ørsted offentliggør resultatet for årets første ni måneder og tredje kvartal 2020 den 28. oktober 2020. Resultatet forventes offentliggjort kl. 8.00.



Telekonference for investorer og analytikere afholdes samme dag kl. 14.00.



Telefonnummer til konferencen:

DK: +45 8233 3194

UK: +44 333 300 9274

US: +1 833 526 8398

Telekonferencen kan følges live:

https://edge.media-server.com/mmc/p/79p2v9ea

Præsentationsmateriale (på engelsk) vil være tilgængeligt før konferencen:

orsted.com/da/Finansielle reporter og præsentationer

Delårsrapporten (på engelsk) kan downloades her:

orsted.com/da/Finansielle reporter og præsentationer



For yderligere oplysninger:



Media Relations

Ulrik Frøhlke

99 55 60 17

ulrfr@orsted.dk

Investor Relations

Allan Bødskov Andersen

99 55 79 96

alban@orsted.dk

