MONTRÉAL, 21 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace, un fournisseur intégré à croissance rapide de services d'aéronefs sans pilote et de drones, a conclu un accord pour augmenter ses participations à 100% dans trois fournisseurs de formation et de services de drones établis, notamment M3 Drone Training Zone Inc. et M3 Drone Services Ltd. de Winnipeg, MB et Skygate Videography Inc. de Summerside, PEI.



Fondée à l'origine par Matt Johnson sous le nom de M3 Aerial Productions en 2015, M3 a développé des capacités de pointe dans de nombreux secteurs - évoluant rapidement en deux entités distinctes (M3 Drone Services et M3 Drone Training Zone) pour fournir une plus grande concentration sur les services de drones commerciaux et une croissance accélérée à la fois dans le domaine des pilotes professionnels et de la formation industrielle. Aujourd'hui, M3 exploite l'une des seules écoles de formation de pilotes de drones auditées par Transports Canada ayant formé près de 1 500 opérateurs.

« M3 s’est véritablement imposé comme un chef de file dans la formation des pilotes de drones », a déclaré Rob Walker, vice-président du développement commercial de Volatus, « et leur expertise évolutive dans les drones pour l’agriculture de précision constitue la base de l’investissement de notre société dans ce secteur de marché. »

Skygate fournit des services professionnels de soutien aux drones et une formation de pilote via son Atlantic Drone Flight School - le seul centre de formation pratique dédié aux drones dans les Maritimes. Une occasion unique d'apprendre le pilotage professionnel avec des experts, avec une formation dirigée par un instructeur et des leçons pratiques pratiques spécialement conçues pour tester et améliorer les compétences opérationnelles.

Décrivant l’acquisition, M. Walker a déclaré : « Le fondateur de Skygate, Lee Dodson, a une vaste expérience des véhicules télécommandés, du tournage de créatures étranges à 3 miles sous l’eau à la sortie d’avions pour obtenir ces clichés parfaits. Il a travaillé dans les secteurs des infrastructures du monde entier, enseignant des compétences de haut niveau pour les pilotes de ROV et d'UAV dans le cadre de projets d'enquête, d'inspection et de tournage. »

« L'ajout de ces entreprises fait partie du plan Volatus visant à consolider des acteurs régionaux forts en une présence nationale coordonnée et intégrée sur le marché des drones offrant des services de conception, de fabrication, de distribution, de formation, d'inspection et d'imagerie », a déclaré Rob Walker, « Nous pouvons ajouter de la valeur à chaque étape du processus. »

À propos de Volatus Aerospace : Volatus Aerospace est une société de services de drones à intégration verticale dédiée à exploiter le plein potentiel des technologies sans pilote dans les industries des Amériques. Les activités comprennent la fabrication de conception d'UAV, la distribution, la vente, le service et la formation. En plus de ses propres drones à longue portée et à haute endurance, Volatus s'est associé à DJI, le leader mondial des drones, dans le cadre d'un accord de partenariat stratégique englobant la vente, le support et la formation d'équipements d'entreprise.

