Chiffre d’affaires 9 mois 2020 : 115,1 M€

9 mois 2019 9 mois 2020 Variation ASSET MANAGEMENT(*) 83,6 80,9 -3,2% LENDING & LEASING 41,2 34,1 -17,2% TOTAL LINEDATA 124,8 115,1 -7,8%

Chiffres arrondis et non audités (M€)

(*)Le segment « Autres », composé de l’assurance et épargne retraite, a été intégré dans l’AM.

Neuilly-sur-Seine, le 21 octobre 2020 – Linedata (LIN:FP) a réalisé un chiffre d’affaires de 115,1 M€ sur les neuf premiers mois de 2020, en baisse de 7,8% par rapport à la même période de 2019.

La part récurrente du chiffre d’affaires continue de s’apprécier en volume (+3,9 M€) pour atteindre 95,0 M€ soit 83% du chiffre d’affaires total. Elle illustre ainsi la robustesse du modèle économique de Linedata qui favorise le revenu à long terme.

La prise de commandes s’élève à 34,7 M€, en baisse limitée de 3,2% par rapport à la période précédente.

Analyse des performances par segment :

ASSET MANAGEMENT (T1 : 28,4 M€, +2,8% ; T2 : 27,0 M€, -7,3% ; T3 : 25,6 M€, -5,0%)

Sur les neuf premiers mois de l’année, le segment Asset Management affiche un recul de 3,2% en raison de l’effet de la crise sanitaire.

Le chiffre d’affaires Software s’établit à 68,3 M€ (-3,7%). Le pôle front office continue d’être bien orienté avec une prise de commande en augmentation sensible en lien avec les premières migrations de la base installée sur la version AMP. En revanche, le volume de revenu de customisation sur les logiciels de back office est en retrait avec le report des projets de certains clients, notamment en Europe.

Le revenu des Services à 12,6 M€ est stable avec la bonne dynamique commerciale issue des services d’externalisation de middle et back office à destination des gestionnaires d’actifs. La prise de commandes sur 9 mois ressort ainsi en hausse de 16,6%.

LENDING & LEASING (T1: 11,9 M€, - 4,2% ; T2 : 11,2 M€, -28,4% ; T3 : 11,1 M€, -16,2%)

Le chiffre d’affaires à fin septembre 2020 du segment Lending & Leasing est en diminution de 17,2% par rapport à la même période de 2019 et pâtit plus fortement de l’attentisme lié à la crise sanitaire. Ceci se traduit essentiellement par un repli du consulting et des licences perpétuelles.

Avec la réouverture progressive des sites clients au troisième trimestre, les discussions commerciales suspendues au trimestre précèdent sur les nouveaux contrats ont pu reprendre.

Perspectives

Le Groupe anticipe une reprise d’activité sur la fin d’année avec un chiffre d’affaires au 4ème trimestre 2020 en hausse par rapport au trimestre précédent.

Prochaine communication : Chiffre d’affaires annuel 2020, le 9 février 2021, après Bourse.

À PROPOS DE LINEDATA

Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, plus de 700 clients et près de 1300 employés, Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.

Linedata a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 169,7 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP

linedata.com

Linedata

Direction Financière

+33 (0)1 73 43 70 27

infofinances@linedata.com Cap Value

+33 (0)1 80 81 50 00

info@capvalue.fr

www.capvalue.fr

Pièce jointe