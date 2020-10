CHICAGO, 21 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sphera, un fournisseur mondial de premier plan de services de logiciels, de données et de conseil de gestion intégrée des risques, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution Dynamic Risk Pathways, la première solution de jumeau numérique pour la gestion de la sécurité des processus en temps réel de l'industrie.



Dynamic Risk Pathways de Sphera constitue la technologie de jumeau numérique de nouvelle génération pour la gestion des risques opérationnels (ORM) de l'industrie pour la modélisation et la prévision de l'exposition aux risques liés à la sécurité des processus pour des scénarios de risque définis. En utilisant les informations d'état en temps réel provenant des inspections de l'intégrité des actifs, des équipements critiques pour la sécurité, des données du capteur de l'Internet des objets (IdO), de l'activité opérationnelle et de maintenance, et des écarts par rapport aux conditions de fonctionnement normales, les équipes opérationnelles bénéficient d'une vision unique et partagée de l'impact sur les scénarios de risque d'accident majeur (MAH).

Dynamic Risk Pathways transforme les données disparates en informations exploitables. Il améliore la prise de décisions dans des conditions changeantes tout en aidant les organisations à passer d'une position réactive à une approche prédictive et proactive. Il fournit un système d'alerte précoce afin que les opérateurs puissent voir comment les barrières de sécurité des processus altérées, dégradées et manquantes augmentent la probabilité qu'une voie se transforme en situation de quasi-accident, d'incident ou de MAH. Grâce à une visibilité en temps réel, les organisations peuvent améliorer les priorités de maintenance, l'intégrité des actifs, l'assurance de la sécurité et la disponibilité de la production.

« Il est depuis toujours difficile pour les organisations de visualiser les données détenues dans des systèmes disparates afin d'obtenir une vision crédible et en temps réel de l'état de leurs barrières de protection et de l'exposition aux risques liés à la sécurité des processus », a déclaré Scott Lehmann, vice-président de la gestion des produits chez Sphera pour l'ORM. « Dynamic Risk Pathways rassemble toutes ces données, permettant aux employés de l'ensemble de l'organisation de voir où le risque peut augmenter dans le cadre de scénarios de risque spécifiques afin qu'ils puissent prendre de meilleures décisions concernant les endroits où intervenir, les priorités et les lieux où une atténuation des risques supplémentaire est nécessaire. »

Dynamic Risk Pathways est disponible dans le cadre de SpheraCloud, un logiciel de service en tant que plateforme conçu pour tirer parti de la puissance, de la sécurité et de la flexibilité d'Azure de Microsoft.

« Le maintien de la sécurité, de la résilience et de la compétitivité exige que les organisations investissent dans une technologie innovante axée sur les données », a déclaré Paul Marushka, président-directeur général de Sphera. « Dynamic Risk Pathways connecte les données de manière simple et claire afin de faciliter une prise de décisions proactive. Désormais, les opérateurs peuvent savoir que l'usine est sûre avec des preuves basées sur des données pour le prouver. »

