VANCOUVER, Colombie-Britannique, 21 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un accord de coentreprise (la « Transaction ») avec Odyssey Energy Ltd (qu'il est proposé de rebaptiser Odyssey Gold Ltd) (ASX : ODY) pour faire progresser le projet aurifère de Tuckanarra (« Tuckanarra ») situé dans le champ aurifère de Murchison.



Tuckanarra est actuellement détenu à 100 % par Monument par l'intermédiaire de sa filiale australienne Murchison Pty. Ltd. (« Monument Murchison »), qui détient également 100 % des projets aurifères de Burnakura et Gabanintha (les « Projets aurifères de Murchison ») en guise de principaux projets de développement aurifère à haute teneur dans le district de Meekatharra. Sous réserve de la clôture de la Transaction, ODY détiendra 80 % de Tuckanarra et développera Tuckanarra en collaboration avec Monument dans le cadre d'une coentreprise non constituée.

FAITS SAILLANTS DE LA TRANSACTION

Vente de 80 % de la participation de Tuckanarra pour une considération de 5 millions AUD en espèces sous réserve de certaines conditions ;

Conservation d'une redevance NSR de 1 % sur la participation partagée à 80 % d'Odyssey ;

Conservation d'une participation libre de 20 % dans le projet de Tuckanarra jusqu'à ce qu'une décision d'extraction soit prise ;

Traitement, de préférence, du minerai d'or d'ODY via le site aurifère de Burnakura appartenant à Monument, sous réserve des conditions commerciales ;

Développement conjoint du projet aurifère de Tuckanarra par le biais d'une coentreprise non constituée.

Cathy Zhai, présidente-directrice générale, a déclaré : « L'accord de coentreprise avec Odyssey est une initiative stratégique de la Société visant à céder Tuckanarra, l'un de nos projets aurifères de qualité, pour lui permettre d'avancer plus rapidement, faire en sorte que notre équipe se concentre sur les principaux projets aurifères hautement prometteurs de Burnakura et Gabanintha, les anciens centres miniers de la région de Cue et Meekatharra, et rapprocher ces deux projets de la production via notre infrastructure existante. Cette stratégie viendra compléter notre projet aurifère de Selinsing en Malaisie, qui est en production depuis 2010 et a généré plus de 315 000 onces d'or à ce jour. »

Mme Zhai a ajouté : « Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe d'Odyssey, qui fait partie d'Apollo Group à Perth et qui a une longue et fructueuse histoire d'exploration et de développement d'actifs miniers dans le monde entier. Apollo Group a collectivement financé plus d'un milliard de dollars de projets miniers. Nous sommes ouverts à toutes les opportunités d'augmenter notre valeur actionnariale dans son ensemble. »

À ce jour, Monument a défini un total de 381 000 onces de ressources aurifères en vertu des normes NI43-101 à Burnakura à partir de ses trois projets aurifères (Figure 1), tous acquis en 2014 avec des ressources aurifères historiques cumulées de 644 000 onces en vertu des normes JORC, dont 81 000 onces ont été attribuées à Tuckanarra. ODY prévoit d'explorer progressivement l'opportunité de haute teneur à Tuckanarra après la clôture de la Transaction.

Tuckanarra est directement adjacent au projet aurifère de Stakewell récemment acquis par ODY. Collectivement, ODY détiendra des tènements couvrant 25 km de filon d'une formation de fer rubané (« FFR ») hautement fertile et de roches vertes ayant une vaste histoire en termes d'exploitation aurifère. Étant donné qu'Odyssey a accès à l'usine de traitement aurifère de Burnakura appartenant à Monument, à 25 km des projets d'Odyssey, Odyssey traitera de préférence les minerais extraits des deux projets, sous réserve des conditions commerciales de l'usine de traitement aurifère de Burnakura.

VENTE DE TÈNEMENTS ET STRUCTURE DE COENTREPRISE NON CONSTITUÉE

Vente de tènements

Monument et Monument Murchison (collectivement « Monument Group ») ont conclu un Accord de vente de tènements contraignant avec ODY et sa filiale Tuckanarra Resources Pty. Ltd. (« Tuckanarra Resources ») (collectivement « ODY Group »), en vertu duquel Monument Group vend à ODY Group 80 % du projet aurifère de Tuckanarra pour une considération cumulée de 5 millions AUD en espèces, plus 1 % de redevances NSR (rendement net de fonderie) sur la participation en pourcentage d'ODY du projet aurifère de Tuckanarra selon des conditions standard, telles que détaillées ci-dessous :

Acompte : 150 000 AUD en espèces dus à la signature de l'Accord de vente de tènements ;

Considération à l'achèvement : 1 850 000 AUD en espèces dus à l'achèvement de l'Acquisition ;

Considération différée : 2 000 000 AUD en espèces dus dans les 6 mois suivant l'achèvement de l'Acquisition ; et

Considération d'étape : 1 000 000 AUD en espèces dus à la délimitation d'une ressource minérale évaluée de manière indépendante conformément au Code JORC (édition 2012) d'au moins 100 000 onces d'or à une teneur minimale de ressource de 1,55 g/t en relation avec le projet aurifère de Tuckanarra, dans les 36 mois suivant l'achèvement de l'Acquisition.

L'acquisition est assujettie à des conditions préalables telles que :

Approbation réglementaire : toutes les approbations réglementaires de l'ASX et autres requises en relation avec l'Acquisition doivent avoir été obtenues soit de manière inconditionnelle, soit selon des conditions acceptables pour la partie concernée (en agissant raisonnablement) ;

Diligence raisonnable : Odyssey doit avoir réalisé une diligence raisonnable sur le projet aurifère de Tuckanarra assujettie à sa satisfaction ;

Levée de capital : Odyssey doit avoir réalisé avec succès une levée de capital d'au moins 1 million de dollars à un prix d'au moins 0,02 dollar par action ;

Approbation des actionnaires : Odyssey doit avoir obtenu l'approbation des actionnaires en relation avec l'Acquisition ou ses aspects pertinents

L'achèvement de la Transaction est planifié d'ici au 9 décembre 2020. Le produit en espèces sera utilisé pour le fonds de roulement et le développement des projets aurifères de Murchison.

Accord de coentreprise non constitué

Tuckanarra Resources (80 %) et Monument Murchison (20 %) ont également conclu un accord de coentreprise non constitué en ce qui concerne l'exploration et le développement de Tuckanarra, selon les modalités clés suivantes :

Tuckanarra Resources sera le gestionnaire de la coentreprise ;

Un comité de gestion de coentreprise sera composé de deux membres de Tuckanarra Resources et d'un membre de Monument Murchison et sera chargé de superviser les questions relatives à la coentreprise, y compris la décision d'extraction ;

La participation de 20 % de Monument Murchison est libre jusqu'à ce qu'une décision d'extraction soit prise concernant le projet aurifère de Tuckanarra, après quoi le participant contribuera au prorata ou diluera sa participation ;

Si une décision d'extraction est prise, les parties formeront une coentreprise minière non constituée selon certaines modalités convenues et sous réserve d'un accord séparé de coentreprise minière ;

Il existe un droit de préemption sur la cession de parts de coentreprise ainsi que des droits « drag along » et « tag along » ;

Tuckanarra Resources et Monument Murchison ont accepté de négocier de bonne foi un accord de traitement selon des conditions commerciales raisonnables de pleine concurrence pour Monument Murchison afin de traiter le minerai extrait par Tuckanarra Resources des projets aurifères de Tuckanarra ou Stakewell dans l'usine de Burnakura appartenant à Monument Murchison à Meekatharra, en Australie-Occidentale ; et

Les autres conditions générales standard applicables à une coentreprise d'exploration non constituée, comprenant les domaines d'intérêt et droits en cas de faute d'un participant (avec notamment l'option d'acquérir la participation du participant fautif à sa juste valeur marchande).

Exploration prévue dans le cadre de la coentreprise non constituée

Une fois la Transaction terminée, les opérations prévues pour développer le profil de ciblage de Tuckanarra à court terme comprendront :

Réévaluation et retraitement des données magnétiques historiques à haute résolution dans la région ;

Potentielle étude géophysique du sol Sub Audio Magnetics (SAM) ;

Modèle de ciblage structurel 3D actualisé de la région ;

Confirmation de la base de données de forage par le biais de travaux sur le terrain et référence aux rapports historiques d'entreprise ;

Réinterprétation des données d'échantillonnage des sols, y compris les lignes intercalaires potentielles ;

Exercice de classement des cibles sur la zone ; et

Re-journalisation et ré-essayage de la carotte de forage et des échantillons si approprié.

DÉVELOPPEMENT DU PROJET AURIFÈRE DE MURCHISON (BURNAKURA ET GABANINTHA)

Le projet aurifère de Murchison est situé dans le district de Meekatharra. Il bénéficie d'une position unique dans les champs aurifères de Murchison, où des millions d'onces d'or ont été livrées à travers l'histoire et où une production majeure provenant de Westgold Resources et Ramelius Resources est toujours en cours. Ceci, associé à l'usine de traitement aurifère de petite taille entièrement fonctionnelle conçue pour une production de haute teneur pouvant être améliorée pour atteindre une plus grande capacité, rend le projet aurifère de Murchison à la fois stratégique et attrayant, comme le montre le récent succès de Musgrave Minerals et Spectrum Metals.

Les projets aurifères de Burnakura et Gabanintha sont en phase de développement et présentent un potentiel d'exploration considérable, étant situés à environ 650 km au nord de Perth et à 45 km au sud de Meekatharra dans les champs aurifères de Murchison, et contenant un total de 381 000 onces d'or selon les normes NI43-101 (ressources historiques de 563 000 onces). Les projets ont une longue histoire d'exploitation minière et ont été exploités par le biais de nombreux puits ouverts et méthodes souterraines, ainsi que de plus petits travaux. Les projets couvrent une zone située sur la marge orientale de la ceinture de roches vertes archéenne de Meekatharra-Wydgee dans la partie nord-est du domaine de Murchison du craton de Yilgarn.

L'usine de traitement aurifère de 260 000 t/a, le camp de 108 personnes et les infrastructures sont bien entretenus et prêts à être mis en production une fois qu'une usine rénovée de broyage en trois étapes aura été installée. Une évaluation économique a été réalisée en 2018 et est actuellement en cours d'examen, avec la nouvelle flambée des prix de l'or en 2020. Le projet aurifère de Murchison nécessite à la fois un travail de développement et d'exploration pour accroître son potentiel prometteur d'ajout de valeur à l'ensemble de Monument Group.

Projet de Burnakura

Le projet de Burnakura comprend un ensemble complet d'installations de traitement aurifère et un camp d'exploitation, 6 licences d'extraction minière, 3 licences d'exploration (2 en cours de demande) et 5 licences de prospection couvrant une superficie totale de 123,1 km2. Il contient une ressource conforme NI43-101 de 381 000 onces d'or. Les ressources historiques ont totalisé 410 000 onces d'or selon les normes JORC. Des efforts considérables ont été consacrés au développement et à l'exploration depuis l'acquisition, afin d'établir la capacité de production et la viabilité économique pour compléter la production aurifère de Selinsing.

Les gisements aurifères de Burnakura sont situés le long d'un ébrasement dans le sens Nord-Est (Zone de cisaillement de Burnakura) qui est parallèle et lié à la faille de Mt Magnet d'échelle régionale dans le sens Nord-Nord-Est. La minéralisation aurifère de la Zone de cisaillement de Burnakura est typique d'une zone de cisaillement cassante à semi-ductile, formant des veines dilatoires semi-continues.

La principale période d'exploitation minière historique était comprise entre 1898 et 1961, et une production totale de 32 231 onces d'or à 26 g/t a été estimée. La production plus récente, avant la mise en service de l'usine de traitement aurifère de Burnakura en 2005, des 13 puits de production et des deux installations souterraines s'élève à 216 000 onces d'or à 3,7 g/t. La production d'or depuis que l'usine de Burnakura a été mise en service a atteint un total de 58 371 onces avec Tectonic, ATW Gold Corp et Kentor Gold.

Le projet a été largement exploré et de nombreux programmes de forage ont été menés depuis 1986. Au total, 20 642 trous de forage figurent dans la base de données actuelle ainsi que 13 278 échantillons de surface. Les principaux baux miniers ont été couverts par une étude photographique aérienne réalisée en 2014, et diverses études géophysiques ont été menées, y compris une étude des données magnétiques, radiométriques et altimétriques numériques effectuée en 2008 avec un espacement de lignes de 40 m. En outre, divers consultants ont procédé à des interprétations structurelles.

Une ressource minérale actualisée a été rapportée par SRK en 2018 selon les normes NI43-101, avec 381 000 onces d'or pour les gisements NOA 1-6, NOA 7-8, ANA, Authaal et Federal City, comprenant 88 000 onces de Ressource inférée et 293 000 onces de Ressource indiquée.

Projet de Gabanintha

Le projet de Gabanintha comprend 2 licences d'extraction minière, 3 licences d'exploration et 16 licences de prospection (5 en cours de demande) couvrant une superficie totale de 43,4 km2. Il contient une Ressource inférée historique de 153 000 onces d'or à 2,16 g/t.

Le projet se trouve dans la Zone de cisaillement de Gabanintha, une zone de cisaillement régionale anastomosante Nord-Nord-Ouest d'une largeur d'1 km abritée dans une séquence mafique et ultramafique avec des roches volcaniques mineures. La minéralisation est associée à des veines de quartz et à des stockwerks abrités dans une suite volcanogénique de lithologies comprenant des roches volcaniques mafiques, ultramafiques et felsiques, des porphyres felsiques, des gabbros/dolérites, des sédiments volcanogéniques et des FFR minces.

Une production minière historique de 11 800 onces d'or a été estimée jusqu'en 1914, avec une production intermittente d'or et de cuivre jusqu'à la fin des années 40. Entre 1987 et 1991, Dominion Mining a étendu les ressources à Kavanagh, Yagahong et Canterbury et exploité les puits de Terrell, Yagahong, Kavanagh, Canterbury, Canterbury South et Tumblegum, produisant environ 150 000 onces d'or. Aucune production de Jinka Minerals Limited ou Kentor Gold, qui ont possédé le projet après Dominion, n'a été enregistrée.

Au total, 8 718 trous de forage figurent dans la base de données actuelle ainsi que 13 452 échantillons de surface. Le projet a été couvert par plus de 8 enquêtes géophysiques, y compris plusieurs études EM qui ont principalement été utilisées pour cibler la minéralisation du cuivre. Diverses estimations de ressources ont été réalisées entre 2011 et 2013.

Plan de travail pour le projet aurifère de Murchison (Burnakura et Gabanintha)

Le plan de travail pour le projet de Murchison consistera à réévaluer le profil de production selon la hausse actuelle des prix de l'or, développer une gamme d'objectifs d'exploration hautement prioritaires, et faire progresser les ressources minérales existantes afin que des mises à jour puissent être intégrées dans un nouveau plan de vie minière. En outre, d'autres travaux de développement d'entreprise auront lieu et d'autres opportunités susceptibles d'ajouter de la valeur pour les actionnaires seront explorées.

Les activités de développement consisteront notamment à :

Examiner et actualiser les données de forage existantes, y compris remanier le modèle fonctionnel (wireframe) pour une nouvelle estimation des ressources d'Alliance en tenant compte d'un scénario d'extraction minière souterraine.

Examiner l'état des données pour tous les gisements qui sont inclus dans le plan de vie minière et générer un programme de travail pour mettre à jour les données existantes afin d'assurer des plans miniers solides.

Recueillir des données supplémentaires et réinterpréter les données relatives aux gisements inclus dans le plan de vie minière, selon les besoins.

Réaliser une planification des trous de forage pour intercaler et immédiatement étendre les gisements afin de s'assurer que les plans miniers reposent sur des ensembles de données complets.

Actualiser les données relatives aux ressources si nécessaire. Cela sera particulièrement important pour les ressources qui sont ciblées par extraction minière souterraine.

Réaliser un plan de vie minière et un modèle financier actualisés pour le potentiel de production.

Les objectifs d'exploration consisteront notamment en ce qui suit :

Des programmes de forage qui cibleront les ressources à haute teneur existantes en profondeur qui ont le potentiel d'être extraites sous terre notamment aux gisements NOA 1, 7-8 et Alliance à Burnakura et Yagahong à Gabanintha.

Des études à orientation magnétique et espacement étroit pouvant être en mesure de délimiter des structures favorables dans des lithologies hôtes prometteuses telles que les FFR.

Une mise à niveau des zones forées existantes vers le statut de ressource telles que Tumblegum et Kavanagh à Gabanintha.

Un raffinement et un classement supplémentaires des cibles d'exploration de style régional, qui ont le potentiel d'abriter des gisements importants. Il y a plusieurs zones dans les deux projets qui n'ont pas d'informations d'échantillonnage de premier passage.

Un budget complet conforme à la stratégie d'exploration.

Les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse ont été préparées par Adrian Woolford, géologue en chef de Monument Mining Limited, puis révisées et approuvées par Roger Stangler, Personnel qualifié au sens de la norme NI43-101 retenu par Golder Associates Pty Ltd.

