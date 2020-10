Participant enthousiaste de longue date de Safety Standdown, M. Cortés a fait preuve d’un leadership exceptionnel en matière de sécurité durant sa carrière en aviation qui s’étend sur plus de 30 ans

Cette distinction prestigieuse salue les efforts exceptionnels d’amélioration de la sécurité aérienne dans toute l’industrie

MONTRÉAL, 21 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Antonio Cortés a remporté le prestigieux prix Safety Standdown 2020, sélectionné par les membres du conseil consultatif de Safety Standdown. M. Cortés, conseiller principal (États-Unis, Canada, Amérique du Sud) pour GMR Aviation Consulting, est un participant enthousiaste de longue date du colloque Safety Standdown de Bombardier : il y a livré des présentations et animé des ateliers, et en a présidé le conseil consultatif.

M. Cortés a accepté le prix le 21 octobre à l’occasion du 24e colloque Bombardier Safety Standdown annuel présenté de façon virtuelle. Ce prix est remis annuellement à un professionnel de l’aviation qui a fait preuve d’un dévouement exemplaire pour l’amélioration de la sécurité aérienne, suivant les principes « apprendre, mettre en œuvre et partager » de Safety Standdown.

La candidature de M. Cortés a été proposée par Ed Coleman, vice-président de Safety Standdown, pour son leadership exceptionnel en matière de gestion de la sécurité aérienne au fil d’une carrière en aviation qui couvre plus de trente ans. Chez GMR Aviation Consulting, il offre des conseils en gestion de la sécurité aérienne et en méthodes opérationnelles et propose son témoignage d’expert à des clients du monde entier. M. Cortés a une feuille de route diversifiée en aviation, tant comme pilote militaire que comme pilote de ligne, ainsi que comme responsable de la sécurité. Ses diverses fonctions professionnelles comprennent celles d’enquêteur de sécurité aérienne, de professeur d’université actif dans l’enseignement et la recherche sur la sécurité et les facteurs humains et, tout récemment, directeur de la sécurité chez Mitsubishi Aircraft.

« Au nom de Bombardier, je tiens à féliciter Antonio Cortés de son engagement inébranlable non seulement envers Safety Standdown, mais aussi envers la promotion de la sécurité aérienne et du professionnalisme dans notre industrie », a affirmé Andy Nureddin, vice-président du Soutien à la clientèle de Bombardier Aviation. « Antonio incarne parfaitement l’objectif du prix Safety Standdown : souligner l’apport de personnes qui sont des modèles dans le domaine et qui ont su changer les choses au quotidien. »

Le colloque Safety Standdown de Bombardier est l’une des conférences sur la sécurité les plus complètes de l’industrie. En raison des nouvelles réalités imposées par la COVID-19, l’événement de cette année a eu lieu de façon virtuelle, ce qui a permis à un encore plus grand nombre de professionnels de l’aviation du monde entier d’y prendre part. Le thème de cette année, « Sécurité : Vision de 20/20 », invite les professionnels et les organisations de l’aviation à prendre davantage conscience des normes pour prendre la voie d’un avenir plus sécuritaire et plus productif. Cliquez ici pour en savoir plus sur cet événement virtuel.

À propos de Safety Standdown

Conçu initialement en 1996 comme événement de formation sur la sécurité axé sur les facteurs humains pour l’équipe des vols de démonstration Learjet, le colloque Safety Standdown a rapidement acquis une réputation d’excellence au-delà de la clientèle de Bombardier. En 1999, en réponse à l’intérêt croissant au sein de l’industrie, Bombardier ouvrait ces colloques à tous les pilotes. En 2010, le programme Safety Standdown s’est élargi au-delà des colloques en devenant un programme global sur les facteurs humains qui offre des ressources en ligne tout au long de l’année. Depuis 1996, on dénombre plus de 10 000 professionnels de l’aviation d’entreprise, commerciale et militaire qui ont participé aux colloques Safety Standdown en direct et par webdiffusion dans le monde entier, notamment au Brésil, au Canada, en Chine, aux États-Unis, au Mexique et en Suisse.

À propos de Bombardier

Comptant plus de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

En plus de son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont totalisé 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

