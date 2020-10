TORONTO, 21 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Doré Copper Mining Corp. (la « Société » ou « Doré Copper ») (TSXV: DCMC; OTCQB: DRCMF) est heureuse d'annoncer qu'à compter du 21 octobre 2020, elle a commencé à se négocier librement sur l'OTCQB Venture Marketplace (« OTCQB ») sous le symbole « DRCMF ».



Ernest Mast, président et chef de la direction, a déclaré : « Avec le prix de l'or à des sommets sans précédent et des conditions de marché fortes attendues pour le cuivre, il s'agit du moment opportun pour négocier nos titres sur l'OTCQB. Ceci permettra à notre Société d’être accessible à un éventail beaucoup plus large d'investisseurs américains et favorisera notre objectif d'accroître la liquidité du titre et notre visibilité aux États-Unis. Nous avons hâte de présenter nos actifs à forte teneur en cuivre et en or à de nouveaux investisseurs aux États-Unis. Comme nous possédons déjà les infrastructures minières nécessaires, notamment un broyeur de 2 700 tonnes par jour, Doré Copper continue de se concentrer sur l'accroissement des ressources par le biais du forage en vue d'un éventuel redémarrage en étoile. »

À propos de OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX : OTCM) exploite le OTCQX® Best Market, le OTCQB® Venture Market et le Pink® Open Market pour 10 000 titres américains et mondiaux.

L'OTCQB est un marché pour les entreprises américaines et internationales en phase de développement qui s'engagent à fournir une expérience de négociation et d'information de haute qualité à leurs investisseurs américains. Pour être éligibles, les entreprises doivent être à jour dans la présentation de leur information financière, passer un test de prix d'offre minimum et se soumettre à un processus annuel d'audit et de certification de la gestion de l'entreprise.

À propos de Doré Copper

Doré Copper Mining Corp. est une société d'exploration et de développement de cuivre-or située dans la région de Chibougamau au Québec, Canada. Doré Copper a consolidé un vaste portefeuille de propriétés dans le prolifique camp minier du Lac Doré/Chibougamau, qui a produit 1,6 milliard de livres de cuivre et 3,2 M d’onces d'or. De plus, la Société a acquis une option sur la mine d'or à haute teneur Joe Mann (production de 1,17 M d’onces à 8,26 g/t Au). Le portefeuille de propriétés comprend 12 anciennes mines productrices, des gisements et des zones cibles de ressources dans un rayon de 60 kilomètres autour de l'usine Copper Rand de la Société d'une capacité de 2 700 tpj.

L'objectif de la Société est de créer une exploitation rentable en étoile avec ses actifs de cuivre-or à haute teneur. La Société se concentre actuellement sur l’accroissement des ressources minérales et sur le redéveloppement des gisements à haute teneur de Corner Bay (Cu-Au), Cedar Bay (Au-Cu), Joe Mann (Au) et Copper Rand (Au-Cu). Le programme de forage de 35 000 mètres entièrement financé par la Société pour 2020 et début 2021 devrait permettre d'actualiser les estimations des ressources minérales et de réaliser une évaluation économique préliminaire (EEP) en 2021.

À ce jour, la Société a complété 20 000 mètres de forage sur Corner Bay et Cedar Bay avec des résultats positifs et a commencé à forer un certain nombre de cibles aurifères à haute teneur sur l'ancienne mine Joe Mann.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Doré Copper, veuillez visiter le site Web de la Société à www.dorecopper.com ou consulter les documents déposés par Doré Copper sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Ernest Mast Laurie Gaborit Président et chef de la direction Vice-présidente, relations avec les investisseurs Téléphone : (416) 792-2229 Téléphone : (416) 219-2049 Courriel : emast@dorecopper.com Courriel : lgaborit@dorecopper.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.