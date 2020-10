CALGARY, Alberta, 21 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suncor publiera ses résultats financiers du troisième trimestre le 28 octobre 2020 avant 20 h, HR (22 h, HE).



Une webdiffusion permettant d'analyser les résultats du troisième trimestre se tiendra le 29 octobre à 7 h 30, HR (9 h 30, HE). Mark Little, président et chef de la direction, et Alister Cowan, chef des Finances, représenteront la direction. Une période de questions avec les analystes suivra les brèves remarques de la direction. Trevor Bell, vice-président, Relations avec les investisseurs, agira comme animateur.

Veuillez noter que le nombre de lignes téléphoniques est limité et que celles-ci sont réservées aux personnes qui désirent poser des questions.

Pour participer à la conférence, allez à suncor.com/webdiffusions .

Si vous êtes un analyste ou un représentant des médias et désirez participer à la période de questions :

si vous appelez de l’Amérique du Nord, composez le 1-866-219-5885

si vous appelez de l’extérieur de l’Amérique du Nord, composez le +1-209-905-5918

La webdiffusion archivée sera disponible à suncor.com/webdiffusions .

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com , suivez-nous sur Twitter @Suncor ou allez à Incarner notre raison d'être .