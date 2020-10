Seoses koroonakriisi prognoositust leebemate mõjudega edestavad LHV Groupi finantstulemused prognoositut ja seetõttu avalikustab AS LHV Group uuendatud finantsplaani käesolevaks aastaks. Võrreldes aprillist kehtiva plaaniga on suurendatud nii prognoositavaid tulusid kui ka ärimahte, samas vähendatud allahindluste osa, sellest tulenevalt on tõstetud kasumiprognoosi ja efektiivsusnäitajaid.



Uuendatud finantsplaani järgi kasvavad LHV Groupi konsolideeritud tulud tänavu 29%, kulud 11% ja laenude allahindlus 3,7 korda. Konsolideeritud puhaskasum kasvab võrdluses eelmise aastaga 5,5 miljoni euro võrra ehk 20%. Laenuportfelli kvaliteet on oluliselt parem võrreldes kevadise plaaniga. Seni kehtinud finantsplaan nägi ette märksa suuremaid allahindlusi ja seetõttu aastases võrdluses kasumi vähenemist.

Võtmenäitajad Uus FP 2020 2019 Aastane muutus Varasem FP 2020 Võrdlus varasema plaaniga Finantstulemused, tuh eurot Tulud kokku 95 395 73 818 21 577 87 316 8079 Kulud kokku 43 749 39 266 4483 44 773 -1024 Laenude allahindlus 11 950 3 209 8740 19 357 -7408 Maksude eelne kasum 39 697 31 342 8354 23 185 16 512 Puhaskasum 32 611 27 092 5519 19 231 13 380 Ärimahud, mln eurot Laenud 2 227 1 687 540 1 806 421 Hoiused 3 301 2 701 600 2 985 316 Fondide maht 1 531 1 374 157 1 454 78 Suhtarvud Kulu/tulu 45,9% 53,2% -7,3% 51,3% -5,4% ROE (maksueelne) 16,6% 16,2% 0,4% 10,2% 6,4% Kogu kapitali adekvaatsus 17,3% 18,0% -0,6% 17,6% -0,2%





Uuendatud finantsplaan võtab arvesse ka Danske Banki äri- ja kohalike omavalitsuste laenuportfelli ostu mõju ja seega prognoosib LHV ärimahtude osas tänavuseks laenuportfelli kasvuks 32% ja hoiuste kasvuks 22%. Hallatud fondide maht kasvab uuendatud plaani järgi tänavu 11%.



Võrreldes koroonakriisi tipus avalikustatud finantsplaaniga teenib grupp puhaskasumit tänavu 70% rohkem, ulatudes 32,6 miljoni euroni. Sellest on 9 kuuga teenitud 21,8 miljonit. Samas ei ole Finantsplaanis prognoositud Varahalduse võimalikku edukustasu.

Uuendatud plaanis on paranenud ka ettevõtte kulu/tulu suhe ja omakapitali tootlus, kuivõrd ärimahtude suurenemine kasvatab tulusi, samal ajal kui kulud on varasema plaaniga võrreldes veidi vähenenud. LHV kapitaliseeritus ja likviidsus on endiselt tugeval tasemel.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:

„LHV-l saab minna ainult nii hästi, kui meie klientidel. Majandussektorite kaupa on pilt erinev, kuid majandusel tervikuna on läinud prognoositust paremini. Oleme jätkanud kliente toetavate otsustega ning kohaliku ja avatud krediidipoliitikaga. Seeläbi on meie laenuportfell jätkanud kasvu ka kriisi ajal ning laenude allahindlused püsinud prognoositust oluliselt madalamad. Uuendatud prognoos võtab arvesse Danske portfelli soetamisest lisanduvaid intressitulusid oktoobri algusest. Prognoosis on eeldatud LHV Panga ja LHV Kindlustuse kapitaliseerimist käesoleva aasta jooksul. LHV Varahalduse puhul on arvestatud jooksvate tuludega, võimalik edukustasu lisanduks prognoosiväliselt, kuivõrd edukustasu aluseks olevate sisendite prognoosimine on suure veamääraga. Eesti äri kasvu kõrval keskendume järjest enam Ühendkuningriigi klientidega seotud äri kasvatamisele, grupi prognoositavast 2020. aasta kasumist summas 32,6 miljonit eurot moodustab see kokku 4,8 miljonit eurot.“

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 490 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 235 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 183 000 aktiivse kliendi. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 130 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

