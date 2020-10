Un dynamisme commercial renforcé par la transformation Spring

Prises de commande en hausse de +20%, à taux de change constants, ratio prise de commandes sur chiffre d’affaires de 124%

(excluant le renouvellement de Siemens)

Renouvellement et extension du partenariat avec Siemens, 3 milliards d’euros sur 5 ans

Chiffre d’affaires à € 2 644 millions d’euros, -2,5% à taux de change constants,

-3,5% en organique (-4,8% au T2)

Tous les objectifs de 2020 sont confirmés

Paris, le 22 octobre 2020 - Atos, un leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020.

Elie Girard, Directeur Général, a déclaré : « Notre programme de transformation Spring en cours permet au Groupe de s’adapter rapidement pour répondre aux besoins de ses clients dans chaque Secteur. Au troisième trimestre, ceci s’est traduit par un carnet de commandes record (sans même tenir compte du renouvellement et de l’extension de Siemens) ainsi que par un montant record de propositions commerciales. Grâce à ses 105 000 salariés engagés dans cette transformation, le Groupe remporte des succès tant au plan quantitatif que qualitatif. Nos activités dans le Digital, le Cloud, la Sécurité et la Décarbonation se développent rapidement et changent de manière significative le profil du Groupe. Ce trimestre a évidemment été aussi marqué par le renouvellement et l’extension de notre partenariat stratégique avec Siemens. Plus généralement, ce niveau très élevé d’activité commerciale soutiendra la reprise du chiffre d’affaires entamée au troisième trimestre et le retour à la croissance en 2021.

Les équipes du Groupe ont renforcé le positionnement pionnier d’Atos dans plusieurs segments au cours du trimestre. Dans le domaine de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, Atos a été une fois de plus reconnu comme le leader de son secteur. Nos offres en Décarbonation trouvent un intérêt retentissant chez nos clients avec déjà plusieurs signatures au troisième trimestre. Notre avancée technologique dans des domaines clés tels que le Calcul Intensif et le Cloud s’est accrue dans le contexte de grands projets européens en High Performance Computing et Quantum Computing ainsi que l’initiative Gaïa-X dont Atos est membre fondateur.

Enfin, poursuivant sa stratégie d’acquisitions ciblées en Cybersécurité et dans le Digital, le Groupe annonce aujourd’hui 3 nouvelles transactions. En 2020, 9 acteurs de la Cybersécurité et du Digital auront rejoint Atos et représentent un chiffre d’affaires annuel de près de 300 millions d’euros, soutenant le changement de profil du Groupe.

Dans l’ensemble, au regard du dynamisme de notre activité ainsi que de nos actions fortes sur les coûts et la trésorerie lancées dans le contexte de la crise et qui sont bien engagées, nous confirmons aujourd’hui tous nos objectifs pour 2020 et sommes pleinement préparés à entamer 2021 sur des bases solides vers notre ambition et nos cibles à moyen terme. »

Le chiffre d’affaires au troisième trimestre 2020 s’est établi à 2 644 millions d’euros, en baisse de -3,5% en organique comparé au troisième trimestre 2019 et de -2,5% à taux de change constants.





Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020 par Secteur

En millions d'euros T3 2020 T3 2019* % organique % à taux de change constant Industries 469 537 -12,8% -12,0% Services Financiers & Assurance 506 520 -2,6% -1,6% Secteur Public & Défense 618 546 +13,0% +13,0% Télécommunications, Médias & Technologies 359 377 -4,8% -2,1% Ressources & Services 376 449 -16,3% -15,5% Santé & Sciences de la Vie 317 310 +2,2% +2,9% Total 2 644 2 740 -3,5% -2,5% * A périmètre et taux de change constants

Le chiffre d’affaires du Secteur Industries a atteint 469 millions d’euros, en baisse de -12,8% à périmètre et taux de change constants par rapport au troisième trimestre 2019. Le Secteur a été fortement impacté par COVID-19, avec des baisses de volume dans l’Aéronautique en Europe du Sud et en Europe Centrale, ainsi que dans le secteur Automobile en Europe du Sud, en Amérique du Nord et en Europe Centrale. Le Secteur a également été impacté par des effets de base sur les contrats ayant pris fin en 2019 en Europe du Nord.

Le chiffre d’affaires en Services Financiers & Assurances s’est élevé à 506 millions d’euros au troisième trimestre 2020. Le Secteur est en baisse de -2,6% à périmètre et taux de change constants par rapport au troisième trimestre 2019. La performance enregistrée en Europe du Sud et dans une moindre mesure en Europe Centrale a été positive et a partiellement atténué les effets COVID en Amérique du Nord, en Europe du Nord et en Marchés de Croissance.

Le Secteur Public & Défense a été le Secteur le plus dynamique avec un chiffre d’affaires de 618 millions d’euros, représentant 23% du chiffre d’affaires du Groupe, et une croissance organique de +13,0% par rapport au troisième trimestre 2019. La croissance a été principalement alimentée par l’Europe du Nord avec des institutions Européennes, l’Amérique du Nord avec la montée en charge de nouveaux contrats et la hausse des ventes avec des clients existants, ainsi que de nouveaux projets de Big Data délivrés dans plusieurs géographies en Europe et en Marchés de Croissance.

Télécommunications, Médias & Technologies a réalisé un chiffre d’affaires de 359 millions d’euros, en baisse de -4,8% à périmètre et taux de change constants par rapport au troisième trimestre 2019. Le Secteur a enregistré une croissance en Haute Technologie & Ingénierie ainsi qu’en Médias avec la montée en charge de contrats en Europe du Nord et en Amérique du Nord. Cela n’a pas intégralement compensé une situation difficile dans les Télécommunications dans la plupart des géographies.

Le chiffre d’affaires de Ressources & Services a atteint 376 millions d’euros au troisième trimestre 2020, en baisse de -16,3% à périmètre et taux de change constants par rapport au troisième trimestre 2019. Ce Secteur a été principalement impacté par une réduction de projets en Amérique du Nord et par la COVID-19 dans toutes les géographies, en particulier dans les secteurs de la Distribution et du Transport.

Le chiffre d’affaires en Santé & Sciences de la Vie s’est élevé à 317 millions d’euros, en hausse de +2,2% à périmètre et taux de change constants par rapport au troisième trimestre 2019. Dans le contexte sanitaire actuel, le Secteur a enregistré une solide performance pour le deuxième trimestre consécutif grâce à une forte performance dans le secteur pharmaceutique. Santé & Sciences de la Vie a connu une croissance dans la plupart des géographies.





Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020 par Entité Opérationnelle Régionale

En millions d'euros T3 2020 T3 2019* % organique % à taux de change constant Amérique du Nord 629 678 -7,2% -2,8% Europe du Nord 675 650 +3,8% +4,3% Europe Centrale 630 673 -6,3% -6,4% Europe du Sud 517 548 -5,5% -4,6% Marchés de Croissance 192 192 +0,2% -4,9% Total 2 644 2 740 -3,5% -2,5% * A périmètre et taux de change constants

Concernant les tendances par Entité Opérationnelle Régionale, l’Europe du Nord a progressé par rapport à l’année dernière grâce à une solide performance des Secteurs Public & Défense et Télécommunications, Médias & Technologies. La situation a été plus difficile en Amérique du Nord avec des baisses de projets et de volumes en Ressources & Services, en Services Financiers & Assurances et en Industries. L’Europe Centrale a enregistré une baisse, principalement en raison de l’activité de Unified Communication & Collaboration et avec de grands clients du Secteur Industries, qui n’a pu être compensée par la bonne performance des autres Secteurs. En Europe du Sud, les bonnes performances en Santé & Sciences de la Vie et en Services Financiers & Assurances n’ont pas entièrement compensé la baisse des autres Secteurs. Marchés de Croissance est resté stable au troisième trimestre avec une bonne performance en Santé & Sciences de la Vie et en Industries, compensant une réduction enregistrée en Ressources & Services.

Activité commerciale

Au troisième trimestre 2020, les prises de commande du Groupe ont atteint 3 277 millions d’euros, soit un ratio prise de commandes sur chiffre d’affaires de 124% (excluant le renouvellement et l’extension de Siemens signé pour 3 milliards d’euros sur 5 ans) par rapport à 100% réalisés sur la même période l’an dernier et une moyenne de 98% au cours des 5 dernières années.

Plusieurs nouveaux contrats d’envergure ont été signés sur la période : en Amérique du Nord en Services Financiers & Assurances (Willis Towers Watson), en Industries (un grand fabricant de systèmes de transport verticaux et une multinationale dans les systèmes de chauffage et de ventilation), et en Santé & Sciences de la Vie (une grande chaîne hospitalière américaine), en Europe du Nord en Secteur Public & Défense (Linköpings Universtiet) et en Europe Centrale en Ressources & Services (RheinEnergie AG).

En plus du renouvellement et de l’extension du partenariat avec Siemens, les principaux renouvellements du trimestre ont eu lieu en Europe du Sud avec Secteur Public & Défense (Météo France) et en Télécommunications, Médias & Technologies (PwC).

Le carnet de commandes s’élevait, fin septembre 2020, à 23,0 milliards d’euros, en hausse de 1,9 milliards d’euros comparé à fin septembre 2019 à taux de change constants, pour représenter 2,0 années de chiffre d’affaires.

Le montant total pondéré des propositions commerciales était de 9,0 milliards d’euros à la fin du mois de septembre 2020, représentant 9,3 mois de chiffres d’affaires, en augmentation de 1,8 milliard d’euros par rapport à la fin du mois de septembre 2019 à taux de change constant.





Ressources humaines

L’effectif total s’élevait à 105 015 personnes fin septembre 2020, en baisse de -3,4% hors effet périmètre comparé à 108 317 à fin décembre 2019 et -1,8% hors effet périmètre comparé à 106 980 à la fin juin 2020, compte tenu de l’effet Covid-19 résiduel sur l’activité du Groupe et pour accompagner et anticiper l’impact de l’automatisation et de la robotisation.

Le taux d’attrition était de 9,0% au niveau du Groupe, au même niveau qu’au deuxième trimestre de cette année et en baisse significative par rapport à 15,8 % au troisième trimestre 2019. L’attrition dans les pays offshore était de 11,2% au troisième trimestre 2020.

Objectifs 2020

Le Groupe confirme tous ses objectifs pour 2020 :

Evolution organique du chiffre d’affaires : entre -2% et -4% ;

: entre -2% et -4% ; Taux de marge opérationnelle : de 9 % à 9,5 % du chiffre d’affaires ;

: de 9 % à 9,5 % du chiffre d’affaires ; Flux de trésorerie disponible : 0,5 milliard d’euros à 0,6 milliard d’euros.

3 acquisitions annoncées aujourd’hui dans le domaine du Digital, du Cloud et de la Cybersécurité

Atos a annoncé aujourd’hui:

la signature d’un accord pour entrer en négociation exclusive pour l’acquisition de Edifixio, un acteur de premier plan de conseil et intégration dans le Cloud axés sur Salesforce, Amazon Web Services et Microsoft Azure . Basée en France, la société emploie 380 salariés ;

un acteur de premier plan de conseil et intégration dans le axés sur . Basée en France, la société emploie 380 salariés ; la signature d’un accord pour l’acquisition de Eagle Creek , une société américaine de conseil en management et en technologies numériques spécialisée dans Salesforce avec 250 salariés ;

, une société de conseil en management et en technologies numériques spécialisée dans avec 250 salariés ; la signature d’un accord pour l’acquisition de SEC Consult, un acteur mondial de conseil en cybersécurité et en tests d’intrusion. La société opère dans la région Allemagne, Autriche et Suisse, et en Asie avec 200 salariés.

La finalisation de chaque transaction est prévue avant la fin de l’année et est soumise à l’approbation des instances représentatives du personnel. Ces transactions s’inscrivent pleinement dans la stratégie d’acquisitions annoncée plus tôt cette année.

Pour plus de détails, trois communiqués de presse séparés sont émis aujourd’hui à ce titre.

Annexes

Réconciliation du chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants

En millions d'euros T3 2020 T3 2019 variation % Chiffre d'affaires statutaire 2 644 2 770 -4,5% Effet de change -57 Chiffre d'affaires à taux de change constants 2 644 2 712 -2,5% Effet des changements de périmètre 28 Effet de change sur les périmètres acquis ou cédés -1 Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants 2 644 2 740 -3,5%

Les effets de périmètre étaient principalement liés aux acquisitions de Maven Wave, Miner & Kasch, IDnomic, X-PERION, et Alia Consulting, et à la vente de certaines activités spécifiques de Unified Communication & Collaboration.

Les effets de change ont négativement contribué au chiffre d’affaires à hauteur de -58 millions d’euros, provenant principalement de la dépréciation du Dollar Américain et du Réal Brésilien face à l’Euro.

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020 par Division

En millions d'euros T3 2020 T3 2019* % organique % à taux de change constant Infrastructure & Data Management 1 479 1 523 -2,9% -1,6% Business & Platform Solutions 901 989 -8,9% -8,8% Big Data & Cybersecurity 265 228 +16,1% +19,2% Total 2 644 2 740 -3,5% -2,5% * A périmètre et taux de change constants

Chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2020 par Secteur et Entité Opérationnelle Régionale

En millions d'euros 9M 2020 9M 2019* % organique % à taux de change constant Industries 1 491 1 659 -10,1% -9,8% Services Financiers & Assurance 1 581 1 645 -3,9% -3,0% Secteur Public & Défense 1 858 1 716 +8,3% +8,3% Télécommunications, Médias & Technologies 1 181 1 244 -5,1% -2,9% Ressources & Services 1 205 1 311 -8,1% -7,6% Santé & Sciences de la Vie 955 957 -0,2% +0,4% Total 8 272 8 532 -3,1% -2,3% * A périmètre et taux de change constants





En millions d'euros 9M 2020 9M 2019* % organique % à taux de change constant Amérique du Nord 1 984 2 101 -5,6% -1,9% Europe du Nord 2 035 2 018 +0,8% +1,2% Europe Centrale 2 001 2 045 -2,2% -2,4% Europe du Sud 1 660 1 777 -6,6% -5,7% Marchés de Croissance 591 591 +0,0% -5,3% Total 8 272 8 532 -3,1% -2,3% * A périmètre et taux de change constants





La croissance organique du chiffre d’affaires est présentée à périmètre et taux de change constants.

Les Secteurs sont Industries (aérospatiale, automobile, produits chimiques, produits de consommation emballés (aliments & boissons), l’industrie manufacturière, les industries de transformation, les services et Siemens), Services Financiers & Assurances (assurances, services bancaires & financiers et services de transformation des activités), Secteur Public & Défense (défense, éducation, organisations extraterritoriales, administration publique, services communautaires publics et Major Events), Télécommunications, Médias & Technologies (haute technologie & ingénierie, médias et télécommunications), Ressources & Services (énergie, commerce de détail, transport & hôtellerie et services publics) et Santé & Sciences de la Vie (santé et industrie pharmaceutique).

Les Entités Opérationnelles Régionales sont composées de l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), l’Europe du Nord (Royaume-Uni et Irlande, Belgique, Danemark, Estonie, Finlande, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Russie et Suède), l’Europe du Sud (France, Espagne, Portugal et Italie), l’Europe Centrale (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Grèce, Hongrie, Israël, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Suisse) et des Marchés de Croissance, y compris l’Asie-Pacifique (Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Taïwan et Thaïlande), l’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay), le Moyen-Orient et l’Afrique (Algérie, Bénin, Burkina Faso, Égypte, Gabon, Côte d’Ivoire, Royaume d’Arabie saoudite, Liban, Madagascar, Mali, Maurice, Maroc, Qatar, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie, Turquie et EAU), Major Events, Global Cloud Hub, et Global Delivery Centers.

