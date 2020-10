Paris, le 22 octobre 2020 – Atos , leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui entrer en négociations exclusives avec les actionnaires d’Edifixio, une entreprise française de conseil et d’intégration Cloud et Salesforce, en vue de procéder à son acquisition. Cette opération renforcerait la position de leader d’Atos sur le marché français dans le domaine des services de Cloud Public et Salesforce en apportant aux équipes d’Atos l’expertise de consultants expérimentés.

Cette opération s’intègre à la stratégie d’acquisitions ciblées menée par Atos. Elle permettra d’étendre le portefeuille de clients du groupe, ainsi que son expertise reconnue dans les domaines du Cloud, Salesforce et de la Transformation d’Applications, grâce aux compétences étendues des 370 consultants d’Edifixio, acquises auprès de grandes entreprises mondiales en France, Inde, Tunisie et Etats-Unis.

Fort de près de 20 ans d’expérience dans la création, le développement et l’intégration de solutions en environnements Cloud, Edifixio adopte pour chacun de ses clients une approche personnalisée reposant sur des technologies open source et tierces, en particulier Salesforce. Reconnue sur le marché, l’expertise d’Edifixio est confirmée par quelques 472 certifications et ses titres de Salesforce Gold Partner, Amazon Web Services Premier Consulting Partner, Azure Gold Partner, IBM Gold Business Partner, ainsi que son implication dans des technologies open source.

« Le Cloud et Salesforce continuent d’être des moteurs de la croissance d’Atos et nous sommes impatients d’associer nos compétences fortes en développement et déploiement de services digitaux avec l’approche personnalisée d’Edifixio, » explique Yannick Tricaud, directeur général Europe du sud chez Atos. « Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à adopter un modèle d’entreprise digitale, qui requière une approche agnostique du Cloud pour délivrer les meilleures performances. L’acquisition d’Edifixio va renforcer notre positionnement de partenaire de confiance de leur transformation. »

« Atos et Edifixio partagent la même vision de la transformation digitale, » se réjouit Michel Bolze, CEO of Edifixio. « Nous sommes convaincus que l’acquisition, en combinant nos expertises, représente une valeur ajoutée substantielle pour nos clients et une fantastique opportunité pour notre équipe. Nous sommes impatients de mettre nos synergies au service de notre succès. »

La finalisation de la transaction est prévue avant la fin de l’année et est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel d’Edifixio.

Atos, une expertise reconnue en Cloud Computing

Atos dispose d’une expertise reconnue en développements Cloud, depuis l’infrastructure jusqu’aux applications ou encore la cybersécurité. Ses capacités améliorées d’ingénierie des données et de fourniture de services digitaux permettent au groupe d’accompagner ses clients sur le chemin de la transformation digitale, grâce à plus de 5 500 experts Cloud, 30 000 experts d’applications et 3 200 certifications techniques sur les technologies AWS , Google Cloud et Microsoft Azure .

