INVESTORS HOUSE OYJ

YHTIÖKOKOUSKUTSU

PÖRSSITIEDOTE 22.10.2020 KLO 8.30

KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 12.11.2020 klo 10.00 yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Pasilan Asema-aukio 1, A-aula, 5. kerros, Helsinki.

Äänioikeutensa käyttämiseksi osakkeenomistajalla on mahdollisuus valtuuttaa haluamansa henkilö edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaansa. Kokouksessa läsnä olevan henkilömäärän minimoimiseksi yhtiön hallitus suosittelee käyttämään yhtiön maksuttomasti tarjoamaa mahdollisuutta valtuuttaa Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n lakimies edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa kokouksessa puolestaan. Valtakirja äänestysohjeineen sekä tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemisestä löytyvät yhtiön internetsivuilta yhtiökokousmateriaaleista.

Yhtiö suosittelee tartuntariskin pienentämiseksi ja kokouksen pitämisen mahdollistamiseksi osakkeenomistajia käyttämään hyväksi edellä mainittua valtuuttamismahdollisuutta.

Yhtiö on saanut suurimmilta osakkeenomistajiltaan Maakunnan Asunnot Oy:ltä, Royal House Oy:ltä ja Core Capital Oy:ltä ilmoituksen, että ne tulevat osallistumaan kokoukseen valtakirjoilla sekä kannattamaan kokouskutsussa esitettyä ehdotusta. Edellä mainitut tahot edustavat yhteensä noin 57 prosenttia kaikista äänistä.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksen avaaminen

Kokouksen järjestäytyminen

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Hallituksen valtuuttaminen päättämään varojen jakamisesta Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osakkeiden muodossa



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan osakkeina maksettavasta varojen jakamisesta alla olevan mukaisesti.



Hallitus olisi valtuutettu jakamaan yhdessä tai useammassa erässä enintään 1.953.410 yhtiön omistamaa Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n (“Ovaro”) osaketta, mikä vastaa yhtiön omistamien Ovaron osakkeiden tämänhetkistä kokonaismäärää. Ovaron osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Hallitus päättäisi osakkeiden jakosuhteesta yhtiön ulkona olevien osakkeiden ja jaettavien osakkeiden määrän perusteella.

Osakkeiden jakosuhteesta johtuvien Ovaron osakkeiden mahdollisia murto-osia ei jaettaisi osakkeina, vaan vastaava määrä hyvitettäisiin osakkeenomistajille käteisellä. Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista ehdoista ja käytännön kysymyksistä murto-osien käteishyvitysten maksamiseen liittyen.

Lisäksi yhtiö hyvittäisi osakkeina maksettavasta varojenjaosta aiheutuvan varainsiirtoveron osakkeenomistajille maksamalla käteisosinkoa. Käteisosingon määrä olisi 2,0 % osakkeina maksettavan varojenjaon arvosta kuitenkin siten, että osaketta kohden maksettava osinko pyöristettäisiin seuraavaan täyteen senttiin.

Osakkeina tapahtuvan varojenjaon arvo tulisi vastaamaan jaettavien Ovaron osakkeiden markkina-arvoa Nasdaq Helsinki Oy:ssä jakohetkellä. Osakkeenomistajan murto-osia vastaavan käteishyvityksen määrä tulisi perustumaan Ovaron osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskiarvoon sinä päivänä, kun varojenjako on nostettavissa.

Asian havainnollistamiseksi voidaan esittää hypoteettisena esimerkkinä, että Ovaron osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla (4,17 euroa osakkeelta) 21.10.2020 laskettuna, (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) ja olettaen, että kaikki 1.953.410 Ovaron osaketta jaettaisiin ja yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä pysyisi nykyisellään, osakkeina maksettavan varojenjaon kokonaisarvo olisi noin 8,1 miljoonaa euroa (1,37 euroa osakkeelta).

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden jakaa varoja harkintansa mukaan osinkoina ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista varojen jakamiseen liittyvistä seikoista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen osakkeiden jakamisen mahdollisesti vaatimien teknisten korjausten sekä muutosten tekemiseen.

Valtuutus olisi voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.



Lisätietoa Ovarosta on Ovaron internetsivuilla osoitteessa www.ovaro.fi .



7. Kokouksen päättäminen





YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, yhtiön viimeinen tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, yhtiön viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset, hallituksen selostus osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyt varojen jakoa koskevat päätökset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.investorshouse.fi viimeistään 22.10.2020 alkaen.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut yhtiökokousasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 26.11.2020 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.11.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.11.2020 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) puhelimitse numeroon +358 50 518 9999;

b) sähköpostitse osoitteeseen eija.tammiaro@investorshouse.fi; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Investors House Oyj, Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Investors House Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 2.11.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 9.11.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan kuva- tai pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen eija.tammiaro@investorshouse.fi tai alkuperäisinä osoitteeseen Investors House Oyj, Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Myös postitse toimitettujen valtakirjojen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä ulkona olevia osakkeita 5.949.874, jotka tuottavat yhteensä 5.949.874 ääntä. Yhtiön kokonaisosakemäärä on 6.182.287, jotka tuottavat yhteensä 6.182.287 ääntä. Yhtiön omassa hallussa olevilla 232.413 osakkeella ei kuitenkaan voi äänestää yhtiökokouksessa. Yhtiön hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2020 antama valtuutus päättää yhtiön hallussa olevien osakkeiden käytöstä.

Helsinki 22.10.2020

INVESTORS HOUSE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669