HERMÈS

Rapport d’informations trimestrielles à fin septembre 2020

Hermès renoue avec la croissance au 3e trimestre (+7 % à taux de change constants)

À fin septembre, le chiffre d’affaires est de 4,3 Mds€ (-14 % à taux de change constants)

Paris, le 22 octobre 2020

Après un 2e trimestre marqué par la crise sanitaire et économique, les ventes au 3e trimestre (+7 % à taux de change constants et +4 % à taux de change courants) sont portées par la forte activité dans les magasins du groupe (+12 % à taux de change constants), la dynamique de l’Asie et une amélioration sensible dans toutes les autres régions.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe à fin septembre 2020 s’élève à 4 288 M€, en baisse de 14 % à taux de change courants et à taux de change constants.

Axel Dumas, Gérant d’Hermès, a déclaré : « 2020 voit l’affirmation d’enjeux stratégiques majeurs, la responsabilité sociale et environnementale, la digitalisation des usages et des modes de vie ainsi que la dynamique des marchés asiatiques. La prise en compte de ces changements profonds et durables nous permet aujourd’hui de rester confiants face à un avenir toujours incertain. La bonne tenue de nos performances nous permet de poursuivre nos investissements et les créations d’emplois. Je remercie chacun des collaborateurs d’Hermès qui œuvrent au quotidien à faire grandir la maison. »

Activité à fin septembre par zone géographique

(données à taux de change comparables, sauf indication explicite)

À fin septembre 2020, l’activité dans les magasins du groupe est en recul de 11 % à taux de change constants, avec un 3e trimestre en hausse de 12 %. L’accélération des ventes en ligne se renforce, sans rupture de tendance, avec une forte hausse du trafic et du taux de conversion. Les activités de vente en gros sont en recul de 35 % sur neuf mois, pénalisées notamment par les ventes aux voyageurs.

L’Asie hors Japon (+4 %) poursuit sa très belle dynamique, portée par un excellent 3 e trimestre (+29 %). Elle bénéficie de la performance remarquable de la Chine continentale, de la Corée, de l’Australie et de la Thaïlande. L’activité à Hong Kong et Singapour se redresse. Les ventes

trimestre (+29 %). Elle bénéficie de la performance remarquable de la Chine continentale, de la Corée, de l’Australie et de la Thaïlande. L’activité à Hong Kong et Singapour se redresse. Les ventes

e-commerce sont en forte croissance et bénéficient de la nouvelle plateforme digitale, déployée cette année à Hong Kong, Macao et en Corée. En Chine, le magasin de Dalian a été agrandi et rénové en septembre.

Le Japon (-11 %), après l’impact défavorable des fermetures de magasins au printemps, se redresse fortement au 3e trimestre (+11 %). Il confirme sa belle dynamique grâce à la fidélité de la clientèle locale, malgré une base de comparaison élevée en raison des anticipations d’achats liées à la hausse de TVA l’année dernière. En septembre, le magasin de Sendai a été rénové, après celui de Marunouchi à Tokyo en août. Un quatrième magasin a été ouvert dans le quartier de Shinsaibashi à Osaka.

L’Amérique (-29 %) est en léger recul au 3e trimestre en raison des fermetures de magasins à Hawaï depuis août. Le magasin de Denver, au Colorado, a été rouvert en août à une nouvelle adresse.

L’Europe hors France (-27 %) et la France (-33 %) restent pénalisées par la réduction des flux touristiques, en partie compensée par la clientèle locale. Un nouveau magasin a été ouvert en septembre à Vremena Goda, la troisième adresse d’Hermès à Moscou.

Activité à fin septembre par métier

(données à taux de change comparables, sauf indication explicite)

La Maroquinerie-Sellerie (-13 %) affiche une belle progression au 3e trimestre, avec une croissance (+8 %) qui reflète la reprise progressive des livraisons et une demande soutenue. L’augmentation des capacités de production se poursuit, avec les maroquineries de Guyenne (Gironde) et de Montereau (Seine-et Marne) qui seront inaugurées en 2021, la consolidation du pôle normand avec la maroquinerie de Louviers (Eure) en 2022, et le projet dans les Ardennes en 2023. L’implantation d’une seconde maroquinerie en Auvergne, le 22e site de production d’Hermès Maroquinerie-Sellerie, a été annoncée. Tous ces sites sont situés en France. Hermès réaffirme ainsi son fort ancrage territorial.

Les autres métiers du groupe bénéficient également de la dynamique favorable de la reprise d’activité dans les différentes zones géographiques. Le métier Vêtement et Accessoires (-16 %) est marqué par une forte amélioration au 3e trimestre (+7%). Le défilé femme printemps-été 2021, présenté au Tennis Club de Paris en octobre, a reçu un très bel accueil, après celui de la collection homme début juillet. La division Soie et Textiles (-32 %) est pénalisée par une base de comparaison élevée sur le 3e trimestre, ainsi que par la baisse de l’activité de ventes aux voyageurs.

Les Parfums, également pénalisés par l’impact des ventes aux voyageurs, sont en recul de 22 %. Après le lancement très réussi de la première collection de rouges à lèvres début février, le métier de la Beauté poursuit ses bonnes performances. L’Horlogerie (-8 %) réalise un très bon 3e trimestre en hausse de

13 %. Les Autres métiers Hermès (+12 %) sont en forte croissance au 3e trimestre (+42 %), grâce à l’univers de la Maison et à la Bijouterie. La nouvelle collection de haute joaillerie Lignes sensibles a été dévoilée fin septembre.

Faits marquants

À fin septembre, l’évolution des parités monétaires représente un impact négatif de 22 M€ sur le chiffre d’affaires.

Au cours des neuf premiers mois, Hermès International a procédé au rachat de 168 780 actions pour 123 M€, hors mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité.

Perspectives

Pour 2020, les impacts de l’épidémie de Covid-19, dont l’ampleur, la durée comme l’étendue géographique évoluent quotidiennement, demeurent aujourd’hui difficiles à évaluer. Le modèle artisanal fortement intégré, le réseau de distribution équilibré, la désirabilité de nos collections et la fidélité de notre clientèle nous rendent confiants dans l’avenir et soutiennent notre reprise d’activité. Le Groupe reste très impliqué et mobilisé en évaluant régulièrement la situation et en adaptant ses dispositifs aux mesures prises par les autorités médicales et les pouvoirs publics.

Grâce à son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise de ses savoir-faire et une communication originale.

Fière de son modèle artisanal, Hermès rend hommage, en 2020, à l’extraordinaire outil qu’est la main de l’homme tout autant qu’à l’ingéniosité qui anime chacun des artisans de la maison. Car c’est bien cette alliance qui caractérise l’esprit d’innovation chez Hermès, l’Esprit Sellier.

À moyen terme, malgré le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le Groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

Le communiqué de presse du chiffre d’affaires à fin septembre 2020 est disponible sur le site internet du groupe : https://finance.hermes.com.

Prochains événements :

19 février 2021 : publication des résultats annuels 2020

22 avril 2021 : publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2021

4 mai 2021 : Assemblée générale des actionnaires 2021

Informations par zone GÉographique (a)

À fin septembre Évolutions



En M€ 2020 2019 Publiées À taux de change constants France 420,0 623,3 (32,6) % (32,6) % Europe (hors France) 629,3 858,5 (26,7) % (26,5) % Total Europe 1 049,3 1 481,8 (29,2) % (29,1) % Japon 566,5 626,7 (9,6) % (10,9) % Asie-Pacifique (hors Japon) 1 994,6 1 946,8 2,5 % 3,6 % Total Asie 2 561,1 2 573,5 (0,5) % 0,1 % Amériques 606,5 866,7 (30,0) % (29,3) % Autres 71,4 90,1 (20,8) % (20,9) % TOTAL 4 288,3 5 012,1 (14,4) % (14,0) %





3e trimestre Évolutions En M€ 2020 2019 Publiées À taux de change constants France 167,8 217,5 (22,8) % (22,8) % Europe (hors France) 280,4 313,9 (10,7) % (9,9) % Total Europe 448,1 531,3 (15,7) % (15,2) % Japon 244,3 226,0 8,1 % 11,1 % Asie-Pacifique (hors Japon) 810,8 647,5 25,2 % 29,2 % Total Asie 1 055,2 873,5 20,8 % 24,6 % Amériques 269,8 297,5 (9,3) % (5,2) % Autres 27,2 25,5 6,6 % 6,5 % TOTAL 1 800,3 1 727,9 4,2 % 6,9 %

(a) Ventes par destination.

Informations par métier

À fin septembre Évolutions En M€ 2020 2019 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 2 159,9 2 492,3 (13,3) % (12,9) % Vêtement et Accessoires (2) 974,4 1 174,8 (17,1) % (16,4) % Soie et Textiles 271,0 403,5 (32,8) % (32,4) % Autres métiers Hermès (3) 424,2 380,6 11,4 % 12,0 % Parfums 191,2 246,0 (22,3) % (22,2) % Horlogerie 127,6 139,0 (8,2) % (7,7) % Autres produits (4) 140,0 175,8 (20,4) % (20,3) % TOTAL 4 288,3 5 012,1 (14,4) % (14,0) %





3e trimestre Évolutions En M€ 2020 2019 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 879,8 839,9 4,8 % 7,8 % Vêtement et Accessoires (2) 437,4 420,3 4,1 % 6,8 % Soie et Textiles 105,8 137,0 (22,8) % (20,5) % Autres métiers Hermès (3) 184,9 133,1 39,0 % 42,4 % Parfums 78,3 87,3 (10,4) % (9,9) % Horlogerie 53,4 48,5 10,0 % 12,7 % Autres produits (4) 60,7 61,9 (2,0) % (1,0) % TOTAL 1 800,3 1 727,9 4,2 % 6,9 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs, l’équitation, les agendas et la petite maroquinerie.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis, Puiforcat et Shang Xia.

RAPPEL PRÉCÉDENTES PUBLICATIONS

Informations par Zone GÉographique (a)

2020 2019 En M€ T1 publié T2 publié S1 publié T1 publié T2 publié S1 publié France 168,9 83,4 252,2 184,8 221,0 405,8 Europe (hors France) 234,7 114,3 348,9 261,6 283,0 544,6 Total Europe 403,5 197,7 601,2 446,4 504,0 950,4 Japon 213,6 108,6 322,2 204,2 196,5 400,6 Asie-Pacifique (hors Japon) 600,9 582,9 1 183,7 655,9 643,4 1 299,3 Total Asie 814,5 691,5 1 505,9 860,1 839,9 1 700,0 Amériques 258,5 78,3 336,8 269,7 299,6 569,2 Autres 29,0 15,1 44,1 33,5 31,1 64,6 TOTAL 1 505,5 982,5 2 488,0 1 609,7 1 674,5 3 284,2

(a) Ventes par destination.

Informations par mÉtier

2020 2019 En M€ T1 publié T2 publié S1 publié T1 publié T2 publié S1 publié Maroquinerie-Sellerie 1 771,1 509,0 1 280,1 808,2 844,2 1 652,4 Vêtement et Accessoires 2 325,8 211,3 537,0 360,2 394,4 754,6 Soie et Textiles 115,0 50,2 165,2 140,4 126,2 266,6 Autres métiers Hermès 3 122,9 116,4 239,2 116,7 130,9 247,6 Parfums 82,1 30,8 112,9 84,6 74,1 158,7 Horlogerie 41,0 33,2 74,2 43,4 47,1 90,5 Autres produits 4 47,7 31,6 79,3 56,2 57,7 113,9 TOTAL 1 505,5 982,5 2 488,0 1 609,7 1 674,5 3 284,2

1 Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs, l’équitation, les agendas et la petite maroquinerie.

2 Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

3 Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

4 Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis, Puiforcat et Shang Xia.





RAPPEL

CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2020

(en millions d’euros) 1er semestre 2020 Exercice 2019 1er semestre 2019 Chiffre d’affaires 2 488 6 883 3 284 Croissance à taux courant vs n-1 -24,2 % 15,4 % 15,1 % Croissance à taux constant vs n-1 (1) -24,9 % 12,4 % 12,0 % Résultat opérationnel courant (2) 535 2 339 1 144 en % du chiffre d’affaires 21,5 % 34,0 % 34,8 % Résultat opérationnel 535 2 339 1 144 en % du chiffre d’affaires 21,5 % 34,0 % 34,8 % Résultat net - Part du groupe 335 1 528 754 en % du chiffre d’affaires 13,5 % 22,2 % 23,0 % Capacité d’autofinancement 634 2 063 971 Investissements opérationnels 162 478 170 Cash flow disponible ajusté (3) 27 1 406 618 Capitaux propres - Part du groupe 6 340 6 568 5 763 Trésorerie nette IFRS (4) 3 742 4 372 3 532 Trésorerie nette retraitée (5) 3 922 4 562 3 740 Effectifs (en nombre de personnes) 15 698 15 417 14 751

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette IFRS comprend les liquidités et les valeurs mobilières de placement, minorées des découverts bancaires et des dettes à court terme. Elle n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS16.

(5) La trésorerie nette retraitée inclut les placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie notamment en raison de leur maturité supérieure à 3 mois à l’origine.

Les comptes consolidés semestriels résumés ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes conformément à la réglementation en vigueur.

Le rapport semestriel d’activité, le communiqué de presse et la présentation des résultats semestriels 2020 sont disponibles sur le site internet du groupe : https://finance.hermes.com

Pièce jointe