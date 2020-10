KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.10.2020

KESLA OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2021

Kesla Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 julkaistaan torstaina 4.2.2021 klo 9.00. Vuosikertomusaineisto julkaistaan yhtiön internet-sivuilla torstaina 11.2.2021. Vastuullisuusraportti vuodelta 2020 julkaistaan vuosikertomuksen yhteydessä.

Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous suunnitellaan järjestettäväksi Joensuussa tiistaina 9.3.2021. Osakkeenomistajan on mahdollista vaatia tiettyä yhtiökokoukselle kuuluvaa asiaa asialistalle 7.1.2021 mennessä. Ilmoitukset yhtiökokouksen asialistan täydentämiseksi osoitetaan yhtiön hallitukselle ja annetaan kirjallisesti osoitteeseen Kesla Oyj, Hallitus, Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu. Hallitus toimittaa varsinaisen kokouskutsun tilaisuuteen myöhemmin erikseen.

Kesla Oyj julkaisee 1.1.2021 alkavalla tilikaudella yhden 6 kk:n puolivuosikatsauksen 30.6.2021 tilanteen mukaisesti. Puolivuosikatsaus julkaistaan tiistaina 3.8.2021.

Lisäksi Kesla Oyj julkaisee 1.1.2021 alkavalla tilikaudella kaksi liiketoimintakatsausta 31.3. 2021 ja 30.9.2021 tilanteen mukaisesti. Liiketoimintakatsaukset julkaistaan 22.4.2021 ja 21.10.2021.

KESLA OYJ

Simo Saastamoinen

toimitusjohtaja

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 47 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 68 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuosi 2020 on Keslan 60-vuotisjuhlavuosi. #yourlifetimematch.