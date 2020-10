October 22, 2020 03:30 ET

Vedhæftet offentliggøres tegningsprospekter for hhv.

afdeling Globale Aktier KL (Columbia Threadneedle) og

afdeling Globale Aktier Akk. KL (Columbia Threadneedle)

begge under Investeringsforeningen BankInvest, c/o BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77309000.

Globale Aktier A (Columbia Threadneedle), ISIN DK0061409711 og Globale Aktier Akk. A (Columbia Threadneedle), ISIN DK0061410057 blev stiftet den 6. juli 2020.

Tegningsperioden for begge afdelinger løber fra den 29. oktober – 11. november 2020, begge dage inklusive, og andelene udbydes i tegningsperioden til tegningskurs DKK 100,14.

Globale Aktier A og Globale Aktier Akk. A forventes at blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 17. november 2020.

Tegningsprospekter og centrale investorformationer kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.



Med venlig hilsen

BI Management A/S



Martin Fjordlund Smidt

Direktør





