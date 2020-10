October 22, 2020 04:25 ET

TORONTO, Oct. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada över att meddela om utvidgningen av höghaltigt guld till ett nytt område cirka 100 meter (”m”) under den nuvarande gruvverksamheten i Youle-fyndigheten.



Viktiga punkter för Youle-borrningen

De första resultaten från det nya höghaltiga guldområdet på djupet:

99,8 g/t guld och 0,2 % antimon över en sann bredd på 0,30 m i BC105; och

i BC105; och 60,3 g/t guld och 0,2 % antimon över en sann bredd på 0,24 m i BC145; och

i BC145; och 144,7 g/t guld och 0,0 % antimon över en sann bredd på 0,57 m i BC151



Fortsatt borrning norrut i Youle har gett höjdpunkter som:

84,3 g/t guld och 53,8 % antimon över en sann bredd på 0,44 m i BC116; och

i BC116; och 186,0 g/t guld och 37,4 % antimon över en sann bredd på 0,27 m i BC140; och

i BC140; och 214,0 g/t guld och 0,0% antimon över en sann bredd på 0,18 m i BC149 som är det mest djupgående hålet.



OBS! En fullständig lista över viktiga kompositer vid borrning finns i tabellerna 1, 2 och 3 längst ner i detta dokument.

Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterar, ”Vi gläder oss åt att kunna rapportera fortsatt prospekteringsframgång i Youle-fyndigheten vid Costerfield. Kontinuiteten av betydande guldhalter på djupet bekräftar vår förväntan att fyndigheten kommer att tillföra betydligt mer höghaltig mineralisering till Costerfields verksamhet.”

Duffy fortsätter, ”Nya borrningar har också visat potential för betydande utvidgning av den historiska Minerva-ådern. Denna östra djupgående åder ligger 50 m över den nuvarande infrastrukturen och är redan avvattnad av Youle-verksamheten. Ett separat gruvområde nära Youle skulle inte bara förlänga gruvans livslängd, utan även ge olika alternativ för planläggning som möjliggör en överlägsen optimering av malmutvinningen.”

Duffy avslutar, ”Ända sedan den första utvinningen i augusti 2019 har Youle varit en konsekvent producent av höghaltig malm. Gränsuppgraderingar som uppnåtts genom produktionsoptimeringsborrning har utökat utvecklingen av ådern. Även om detta har försenat strossningen har metallproduktionen för anläggningen överträffat den planerade prognosen för 2020 tack vare de utmärkta halterna som uppnåtts i Youle, vilket visades i vår senaste resultatuppdatering. Den framgångsrika expansionen av Youle är ett viktigt steg för en sund ekonomisk grund för gruvans fortsatta livslängd med betydande vinstmarginaler.”

Utvidgningsborrning på djupet i Youle

Hittills har utvinningen i de övre delarna av Youle levererat genomsnittliga halter på 13,7 g/t guld och 5,4 % antimon. Huvuddelen av detta kommer från utveckling och endast 20 % av tonnaget kommer från strossning på grund av de tidiga utvinningsstadierna. Detta representerar mer än en fördubbling av halten som utvanns 2019, som huvudsakligen kom från Brunswick-fyndigheten.

Vid sidan av denna rekordproduktion har utvidgningsborrningar i Youle pågått med 68 nya borrade hål (med analysresultat) sedan vårt senaste pressmeddelande i juni 2020. Detta arbete har gett mycket uppmuntrande resultat – höghaltigt guldområde på djupet såväl som en ny framväxande höghaltig hålutvidgning norrut på djupet (se figur 1). Guldet i dessa två områden är klumpbildande och förenat med kvarts. Antimon finns också, men i lägre halter än i de nuvarande Youle-reserverna. Den nuvarande utvecklingen under jord har nu nått en nivå där djupare prospekteringsborrningar i Youle är möjliga och programmet kommer att fortsätta att utforska Youles hål- och djuppotential.

Borrning ovanför Youle

Vi har också borrat ovanför Youle för att undersöka förekomster av åderbildningar som inte utvanns under den historiska gruvbrytningen vid Costerfield. Subvertikal åderbildning har upptäckts med ett antal betydande förekomster som t.ex. BC129 med analysresultat på 92,4 g/t guld och 39,3 % antimon över en sann bredd på 0,14 m. Dessa förekomster tyder på en potential för ny oupptäckt mineralisering kring de historiska gruvgångarna som kan nås från Youles infrastruktur.

Framtida utvidgning av Minerva

Under borrprogrammet i Youle 2020 träffade borrhål BC142 på en 0,24 m tjock laminerad kvartsåder med betydande grovt synligt guld och måttlig antimonmineralisering nära hålets planerade slutdjup. Vi tror att denna förekomst representerar en sydlig förlängning av den historiskt utvunna Minerva-ådern på den östra sidan av gruppen av historiska gruvgångar (illustrerad i fig. 2). En analys av förekomsten visade 12,6 g/t guld och 3,1 % antimon över en sann bredd på 0,24 m, bara 40 m från den närmaste dokumenterade historiska gruvgången.

Ytterligare historiska förekomster i Minerva-ådern omfattar BC003 (33,2 g/t guld och 2,1 % antimon över en sann bredd på 0,57 m) som borrades av Mandalay 2014 och flera RC-hål nära ytan som borrades av AGD 1995 under med en definitionsborrning av dagbrott vid Costerfield. Ytterligare geologisk modellering har utökat portföljen för potentiell mineralisering till en nivå som överstiger 400 m per 150 m, vars huvuddel inte har blivit systematiskt borrtestat. Minerva-ådern ligger nära Youle-infrastrukturen och har potentialen att öka gruvans livslängd om en ekonomiskt hållbar mineraliseringsnivå kan hittas.

Figur 1: Längdsnitt av Youle som illustrerar platsen för de senaste förekomsterna i Youle-utvidgningen och optimeringen i närheten av nuvarande gruvgångar.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3dc26a42-e5e2-4329-8dff-2f29f114cb83

Figur 2: Snitt vid 6670 norr som illustrerar plats och orientering för den nya förekomsten i Minerva-ådern.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f371b2b-1fe1-44e8-aa22-397f0753bec2





Borrning och analys

Costerfields geologer loggade och samlade in diamantborrkärnor vid Costerfield-gruvan. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och analys. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-process som omfattar regelbunden inlämning av standardreferensmaterial och ämnen med borr- och ytprover som lämnats in för analys. Standardreferensmaterial har certifierats av Geostats Pty Ltd. (30 mars 2020 teknisk rapport ”Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR ( www.sedar.com ) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys).

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är en Charted Professional på Australian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och en behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen som finns i detta pressmeddelande.

Tabell 1. Kompositer för utvidgningsborrning i Youle

Drill Hole

ID From (m) To (m) Drill

Width

(m) True

Width

(m) Au

Grade

(g/t) Sb

Grade

(%) AuEq

(g/t) AuEq (g/t) over

min. 1.8m

mining width Structure BC069 583.55 584.00 0.45 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 Youle BC096 527.06 527.85 0.79 0.65 1.0 0.0 1.0 0.4 Youle BC105 179.18 179.69 0.51 0.30 99.8 0.2 100.0 16.7 Youle BC106 198.03 198.40 0.37 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 Youle BC107 149.10 149.42 0.32 0.18 0.4 0.0 0.4 0.0 Youle BC110 157.81 157.93 0.12 0.09 60.1 31.2 93.9 4.8 Youle BC118 133.20 133.31 0.11 0.10 18.2 5.9 24.6 1.4 Youle BC121 133.66 133.77 0.11 0.10 39.6 36.3 78.9 4.3 Youle BC122 159.09 159.20 0.11 0.06 2.9 7.7 11.2 0.4 Youle BC123 144.84 144.95 0.11 0.08 18.9 11.5 31.4 1.5 Youle BC125 37.10 37.21 0.11 0.09 143.0 8.3 152.0 7.8 Youle BC125 38.37 39.59 1.22 1.02 8.4 1.0 9.4 5.3 Splay Vein BC126 29.90 30.12 0.22 0.17 20.1 29.3 51.8 4.9 Youle BC131 167.74 168.97 1.23 0.44 7.4 33.5 43.6 10.7 Youle BC132 170.20 170.55 0.35 0.19 42.4 0.1 42.5 4.4 Youle BC136 151.00 151.17 0.17 0.10 46.4 28.6 77.4 4.2 Youle BC137 168.53 168.69 0.16 0.07 4.5 6.2 11.3 0.4 Youle BC140 111.99 112.70 0.71 0.63 6.0 4.0 10.4 3.6 Splay Vein BC140 123.18 123.63 0.45 0.27 186.0 37.4 226.5 34.1 Youle BC140 126.79 128.10 1.31 0.96 5.5 8.6 14.8 7.9 Splay Vein BC141A 142.20 142.39 0.19 0.16 59.8 36.6 99.4 8.7 Doyle BC141A 119.04 119.15 0.11 0.08 0.6 10.9 12.4 0.6 Youle BC144 147.11 148.67 1.56 1.00 3.4 0.7 4.2 2.4 Youle BC145 126.13 126.43 0.30 0.24 60.3 0.2 60.5 8.0 Youle BC147 209.86 210.20 0.34 0.09 12.8 0.9 13.8 0.7 Youle BC149 137.20 137.55 0.35 0.18 214.0 0.0 214.0 20.8 Youle BC151 159.56 160.70 1.14 0.57 144.7 0.0 144.7 45.8 Youle BC155 137.62 137.76 0.14 0.08 9.1 9.1 18.9 0.8 Youle

Anmärkningar

1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x



Au-pris per g x Au-utvinning Sb-pris per 10kg x Sb-utvinning

Siffrorna som används är baserade på ett niomånadersgenomsnitt från januari till september 2020: Au $/oz = 1 760, Sb $/t = 5 680 Au utvinning= 89,6 % och Sb utvinning = 96,7 %

Tabell 2. Kompositer i produktionsoptimeringsborrningen vid Youle

Drill Hole

ID From (m) To (m) Drill Width

(m) True Width

(m) Au Grade

(g/t) Sb Grade

(%) AuEq

(g/t) AuEq (g/t) over

min. 1.8m

mining width Structure BC109 96.33 97.43 1.10 0.45 2.1 1.4 3.7 0.9 Splay Vein BC109 98.13 98.30 0.17 0.13 1.4 6.0 7.9 0.6 Youle BC116 115.02 115.46 0.44 0.44 84.3 53.8 142.6 34.7 Youle BC117 112.14 112.56 0.42 0.42 12.1 9.6 22.5 5.2 Youle BC119 119.84 120.61 0.77 0.53 23.7 12.3 37.0 11.0 Youle BC119 116.46 116.87 0.41 0.32 15.4 8.3 24.4 4.4 Splay Vein BC120 115.73 115.84 0.11 0.10 8.2 14.2 23.5 1.3 Splay Vein BC120 124.14 124.25 0.11 0.09 61.5 16.2 79.0 4.0 Splay Vein BC120 131.76 131.98 0.22 0.19 43.9 21.0 66.7 7.2 Youle BC120 143.44 143.69 0.25 0,15 83.1 0.8 84.0 7.2 Splay Vein BC120 169.99 170.10 0.11 0.09 7.2 6.9 14.7 0.7 Splay Vein BC133 127.54 127.65 0.11 0.07 187.0 25.2 214.3 8.4 Splay Vein BC133 134.89 135.41 0.52 0.36 39.5 20.0 61.2 12.3 Youle BC134 147.69 148.02 0.33 0.25 0.1 5.4 5.9 0.8 Youle KD703 138.74 138.85 0.11 0.11 16.8 13.5 31.4 1.9 Youle KD703 150.62 150.73 0.11 0.10 10.3 9.7 20.8 1.2 Splay Vein KD704 4.66 4.81 0.15 0.07 1.9 13.9 17.0 0.6 Splay Vein KD709 22.71 23.20 0.49 0.28 44.6 25.6 72.3 11.3 Youle KD711 13.96 14.47 0.51 0.42 1.9 2.1 4.2 1.0 Youle KD712 44.86 45.93 1.07 0.93 20.8 11.2 32.9 17.0 Youle KD713 44.64 45.22 0.58 0.50 78.6 47.3 129.8 36.2 Youle KD716 5.23 5.63 0.40 0.34 5.3 7.0 12.9 2.4 Splay Vein KD717 7.01 7.12 0.11 0.08 95.8 41.4 140.6 6.5 Youle

Anmärkningar

1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x



Au-pris per g x Au-utvinning Sb-pris per 10kg x Sb-utvinning

Siffrorna som används är baserade på ett niomånadersgenomsnitt från januari till september 2020: Au $/oz = 1 760, Sb $/t = 5 680 Au utvinning= 89,6 % och Sb utvinning = 96,7 %

Tabell 3. Betydande kompositer ovanför Youle inklusive första träffen i Minerva-utvidgningen.

Drill Hole

ID From (m) To (m) Drill Width

(m) True Width

(m) Au Grade

(g/t) Sb Grade

(%) AuEq

(g/t) AuEq (g/t) over

min. 1.8m

mining width Structure BC108 116.02 116.18 0.16 0.15 13.5 7.8 21.9 1.8 Splay Vein BC108 153.36 153.57 0.21 0.12 1.4 19.0 22.0 1.5 Dominant Vein BC108 186.63 186.81 0.18 0.09 3.5 4.4 8.2 0.4 Splay Vein BC112A 105.13 107.01 1.88 1.21 13.9 5.2 19.6 13.1 Dominant Vein BC112A 98.53 100.97 2.44 1.73 1.1 3.3 4.6 4.4 Splay Vein BC113 138.72 138.86 0.14 0.14 51.9 15.8 69.0 5.3 Dominant Vein BC113 113.19 113.33 0.14 0.12 30.0 11.7 42.7 2.9 Splay Vein BC114 170.77 173.83 3.06 1.39 9.7 2.1 12.0 9.3 Dominant Vein BC114 131.75 132.85 1.10 0.84 3.2 2.0 5.4 2.5 Splay Vein BC114 154.30 154.41 0.11 0.08 7.3 10.8 19.0 0.9 Splay Vein BC125 32.91 33.12 0.21 0.13 31.2 16.9 49.5 3.7 Splay Vein BC128 136.47 136.67 0.20 0.14 6.0 11.8 18.8 1.5 Dominant Vein BC129 164.90 165.07 0.17 0.14 92.4 39.3 135.0 10.7 Dominant Vein BC130 168.76 168.92 0.16 0.10 120.0 9.9 130.7 7.5 Dominant Vein BC130 172.48 173.07 0.59 0.42 16.8 0.8 17.6 4.2 Splay Vein BC130 196.74 196.97 0.23 0.21 11.7 38.7 53.6 6.2 Splay Vein BC142 125.47 125.73 0.26 0.24 7.5 2.4 10.2 1.4 Splay Vein BC142 199.24 199.62 0.38 0.24 12.6 3.1 16.0 2.2 Minerva

Anmärkningar

1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x



Au-pris per g x Au-utvinning Sb-pris per 10kg x Sb-utvinning

Siffrorna som används är baserade på ett niomånadersgenomsnitt från januari till september 2020: Au $/oz = 1 760, Sb $/t = 5 680 Au utvinning= 89,6 % och Sb utvinning = 96,7 %