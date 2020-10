Entièrement filmé à bord de la Station spatiale internationale en réalité virtuelle 3D à 360 degrés, le premier épisode est présenté en grande première aujourd'hui sur les réseaux mobiles 5G et sur la plateforme Oculus VR. Des présentations exclusives dans plusieurs planétariums nord-américains commenceront en novembre 2020.



Le premier épisode de la série immersive met en scène l’astronaute canadien David Saint-Jacques, et les astronautes américains Anne McClain, Christina Koch et Nick Hague.

MONTRÉAL et NEW YORK, 22 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Felix & Paul Studios, le studio de divertissement immersif primé aux EmmyMD, et TIME Studios, la division télévision et cinéma de TIME et lauréate de prix EMMY, ont annoncé aujourd'hui la première mondiale du premier épisode de la série immersive innovatrice Space Explorers: The ISS Experience, qui coïncide avec le 20e anniversaire de présence humaine continue à bord de la Station spatiale internationale. Ce premier épisode a été créé en collaboration avec le laboratoire national américain de la SSI, la NASA, l'Agence spatiale canadienne et d'autres agences spatiales associées à la Station spatiale internationale. Il a été entièrement filmé à bord de la SSI en réalité virtuelle cinématographique, à l'aide de la caméra spatiale 3D 360° de Felix & Paul Studios. Les astronautes David Saint-Jacques, Anne McClain, Christina Koch et Nick Hague sont à la fois acteurs, équipe de tournage et narrateurs du premier épisode de cette série immersive en quatre parties, la plus grande production jamais filmée dans l'espace.

Le premier épisode de la série The ISS Experience est présenté aujourd'hui en première mondiale en réalité virtuelle sur l'Oculus Store, pour les appareils RIFT, Quest et Quest 2. L’épisode est également disponible en format mobile 360° pour tablettes et téléphones intelligents compatibles avec la technologie 5G des principales sociétés de télécommunications, dont LGU+ (Corée du Sud), KDDI (Japon) et China Telecom.

Le premier épisode de la série sera également présenté en première mondiale en format dôme à 360 degrés dans plusieurs grands planétariums nord-américains dès novembre 2020, notamment le Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal, le Fiske Planetarium du Colorado, le Spark Science Center de Calgary, le Discovery Centre de Halifax et le Telus-World of Science d'Edmonton.

« Au cours des 20 dernières années, très peu d’humains ont voyagé vers la Station spatiale internationale. À travers les médias immersifs, nous pouvons maintenant amener des milliards de spectateurs à bord de cet extraordinaire vaisseau spatial qui tourne autour de la Terre à 27 530 km/h, pour découvrir comment y vivent les astronautes et pour s'émerveiller devant la beauté de la Terre vue de l’espace, a déclaré Félix Lajeunesse, co-fondateur de Felix & Paul Studios et réalisateur de la série Space Explorers, nominée aux prix EMMY. Après deux ans de tournage et plus de 200 heures d’images filmées à bord de la Station spatiale en 3D à 360 degrés, il est vraiment gratifiant de partager cette expérience avec les spectateurs du monde entier. »

Pour souligner la sortie du premier épisode de Space Explorers: The ISS Experience Félix Lajeunesse participe aujourd'hui à un épisode spécial des Entretiens TIME100 consacré à l'avenir de l'exploration spatiale, aux côtés des astronautes de la NASA Anne McClain et Chris Cassidy, de l'acteur John Cho, de l'humanitaire Eddie Ndopu et de la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell.

« Cette sortie est un événement marquant pour nous tous qui avons travaillé avec dévotion et sans relâche, a déclaré Jonathan Woods, producteur exécutif de The ISS Experience,chez TIME Studios et producteur de la série A Year in Space primée aux Emmy. Lorsque les gens seront témoins de l'humanité et des détails étonnants que nous avons réussi à capter dans ce projet, j'espère qu'ils comprendront mieux ce que signifie être un astronaute qui vit et travaille dans l'espace. »

À propos du premier épisode

Une nouvelle équipe d’astronautes arrive à bord de la Station spatiale internationale et y découvre les joies, émerveillements et dangers de la vie en orbite. En affrontant la désorientation liée à la vie en microgravité, en réagissant à des situations d’urgence potentiellement catastrophiques et en se soudant en une équipe efficace, les membres de l’équipage mettent à profit des années d’entraînement. Cette expérience unique de nature extrême les amènera à développer des liens intimes s’apparentant à ceux d’une famille. Une bande-annonce peut être trouvée ici et des photos peuvent être trouvées ici Des images prises dans les coulisses de cette prodction sont disponibles sur Time.com/Space.

À propos de Space Explorers: The ISS Experience

Space Explorers: The ISS Experience est la plus ambitieuse production à avoir été filmée dans l’espace. Tournée sur deux ans avec des caméras 3D 360° et un accès privilégié à l’équipage de la Station spatiale internationale, cette épopée immersive en quatre volets vous fera vivre de près les joies, émerveillements et dangers de la vie en orbite, aux côtés d’astronautes en mission. Voyez-les relever de rares défis : s’adapter à la microgravité, réaliser des expériences scientifiques cruciales, et réagir à des urgences potentiellement fatales. Explorez la vie des astronautes dans l’espace de manière intime, alors qu’ils partagent leurs réflexions, leurs repas et des moments de camaraderie. Enfin, sortez de la station et prenez part à la toute première sortie dans l’espace à avoir été filmée en réalité virtuelle cinématographique. Laissez-vous flotter et observez la Terre: vous ressentirez la perspective unique qu’ont les astronautes par rapport à notre monde, notre planète, et notre place dans l’univers.

À propos de Félix & Paul Studios

Felix & Paul Studios se spécialise dans la création d'expériences de divertissement immersif. Ce studio lauréat de deux prix Emmy propose à des publics du monde entier des expériences immersives extraordinaires - en réalité virtuelle, en réalité augmentée et en réalité mixte.

Felix & Paul Studios combine à merveille sa plateforme technologique en instance de brevet et son expertise créative primée pour donner vie à une foule d'expériences immersives révolutionnaires. Son impressionnante feuille de route comprend notamment:

Des collaborations avec des organisations et des personnalités de renommée mondiale, comme la NASA, SpaceX, Barack et Michelle Obama, LeBron James, Bill Clinton, Eminem, Wes Anderson, Brie Larson, Jeff Goldblum, Bill Murray et plusieurs autres;

Des créations originales comme la série Space Explorers, Traveling While Black, MIYUBI, la série Nomads, Strangers avec Patrick Watson et la série The Confessional;

Des productions avec des franchises établies, comme Jurassic World, le Cirque du Soleil ainsi que Wild et Isle of Dogs de Fox Searchlight.

Les créations du studio sont distribuées dans une gamme de formats immersifs, y compris sur les téléphones intelligents et tablettes compatibles à la 5G en 360 degrés, en projection complète à 360 degrés dans les dômes et les planétariums, en réalité virtuelle (RV) entièrement immersive sur les casques Oculus, en format 16:9 et à travers l’exposition itinérante immersive, ∞INFINITY, produit en partenariat avec PHI Studio, à venir en 2021. Une expérience révolutionnaire en réalité augmentée (RA) est également en production. Felix & Paul Studios est est le seul média au monde à avoir été reconnu comme un « partenaire officiel de mise en oeuvre » par le laboratoire national de la Station Spatiale Internationale.

À propos de TIME Studios

TIME Studios est la division télévisuelle et cinématographique primée aux Emmy Awards de TIME, une marque médiatique mondiale qui atteint une audience combinée de plus de 90 millions de personnes dans le monde. Construit sur la fondation du journalisme visuel de TIME, et ayant remporté plus de 52 prix et nominations majeures au cours des sept dernières années, ainsi que généré 577 millions de visionnements de vidéo en ligne sur toutes les plateformes en 2019, TIME Studios utilise l'accès et l'autorité de l'une des marques les plus fiables et les plus respectées au monde afin de proposer des programmes de qualité supérieure basés sur la vérité. TIME Studios s’illustre à travers le monde tant à la télévision qu’au cinéma, tout en continuant de repousser les limites du journalisme et de la narration visuelle grâce à de nouveaux supports de pointe, notamment la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

