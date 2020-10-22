紐約洲水牛城, Oct. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (Nasdaq: ATNX) 是一家致力於研究、開發和商業化治療癌症和相關疾病新療法的的全球生物製藥公司，其今天宣佈將在 2020 年 11 月 5 日（星期四）市場開放前，發佈 2020 年第三季度財務業績，且會於東岸時間上午 8 時提供現場電話會議和聲音網絡講解財務報告及提供業務近況。



若要參與本次會議，請在電話會議前十五分鐘致電 877-407-0784（本地）或 201-689-8560（國際），並提述會議驗証碼 13711719。現場電話會議和聲音網絡重播都可以在公司網站的投資者關係頁面上取得，網址為： http://ir.athenex.com/ 。

關於 Athenex, Inc.

Athenex, Inc. 創於 2003 年，是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及商業化下一代癌症治療藥物的領導者。Athenex 下設三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台和全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發具有提升耐受性特徵的更積極的療法來改善癌症患者的生活。Athenex 在美國、香港、中國、台灣、英國和拉丁美洲設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

聯絡人

Steve Rubis

Athenex, Inc.

電郵： stevenrubis@athenex.com

Daniel Lang 醫學博士

Athenex, Inc.

電郵： danlang@athenex.com