22. oktoobril 2020 sõlmiti AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti ning Saaremaa Vallavalitsuse ja AS Kuressaare Veevärk vahel leping Aia tänava rekonstrueerimiseks Kuressaares Saaremaal.

Lepingu raames pikendatakse Aia tänavat Lootsi tänavani. Umbes 800 meetri pikkusele uuele tänavalõigule rajatakse kõnnitee, tänavavalgustus, sademevee kanalisatsioon ja sild üle Tori jõe. Lisaks rekonstrueeritakse Lootsi tänaval Põduste jõge ületav sild ja rajatakse uus jalakäijate sild.

Lepingu maksumus on ligikaudu 1,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on 2021. aasta oktoobris.

AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid.

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2019. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele ning ettevõtte 2019. aasta müügitulu oli 327 miljonit eurot.