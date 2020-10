TORONTO, 22 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ est un événement énergisant de mise en forme qui rassemblera des participants du monde des affaires de partout au Canada le 22 octobre sur une plateforme virtuelle. Cette compétition amicale a pour objectif d’amasser 1,6 million $ afin d’aider à créer un monde sans diabète de type 1.



Les participants peuvent choisir de pédaler sur un vélo stationnaire, se donner à fond à une séance d’entraînement ou faire du yoga durant cet événement virtuel d’une heure. Ils relèveront des défis de mise en forme et de collecte de fonds, célébreront les exploits des champions et souligneront les réalisations collectives, tout en s’activant pour une guérison.

« Cette année, nous transportons l’intensité et l’énergie de notre Roulons dans les foyers des gens et donnons au monde des affaires canadien un moyen unique de se rassembler et de renforcer l’esprit d’équipe en s’amusant, de prendre une pause santé durant la journée de travail et plus important encore, de mettre un point final au diabète de type 1 », dit Dave Prowten, président et chef de la direction de FRDJ Canada. « Les recherches et le soutien pour les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent absolument se poursuivre et nous comptons sur le pouvoir du monde des affaires canadien pour nous aider à atteindre notre objectif de 1,6 million $ afin d’accélérer le rythme des recherches sur le diabète de type 1. »

« Plus de 300 000 Canadiens vivent avec le diabète de type 1. La maladie a une incidence sur leur vie. C’est pourquoi, depuis 2012, nous avons versé 32 millions de dollars pour soutenir des programmes de sensibilisation, de prévention, de soins et de recherche sur le diabète dans le monde, explique Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life Québec. Le défi Roulons pour vaincre le diabète Sun Life est une belle occasion de se réunir et d’amasser des fonds pour appuyer des projets de recherche et de soins sur le diabète de type 1. La Sun Life est fière de commanditer le défi Roulons et d’aider les gens d’ici à atteindre un mode de vie sain. »

Joignez-vous à nous le 22 octobre au Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ à 12 h, 16 h et 19 h HAE sur frdjroulons.ca.

Au sujet de FRDJ

FRDJ est la plus importante organisation internationale de financement de la recherche sur le diabète de type 1 (DT1). Notre mission est d’accélérer les percées révolutionnaires pour guérir, prévenir et traiter le DT1 et ses complications. Pour ce faire, FRDJ a investi plus de 2,2 milliards de dollars dans la recherche depuis sa création. Notre organisation a vu le jour grâce à l’initiative de personnes impliquées dans leur communauté qui collaborent à l’échelle régionale pour assurer une plus grande efficacité et un impact optimal des collectes de fonds, et qui unissent leurs efforts à l’échelle nationale pour mobiliser le pouvoir des ressources, de la passion et de l’énergie. Nous collaborons avec des établissements universitaires, des gouvernements, des entreprises et des industries partenaires afin de développer et de maintenir un bassin de thérapies novatrices pour les personnes qui vivent avec le DT1. Notre personnel et nos bénévoles à la grandeur du Canada et nos six sociétés internationales affiliées se dévouent à défendre la cause, à inspirer l’engagement communautaire et à transmettre notre vision d’un monde sans DT1. Pour plus d’informations, visitez frdj.ca.

À propos de la Sun Life dans la collectivité

À la Sun Life, nous avons à cœur de bâtir des collectivités saines et durables pour la vie, et c'est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier sur la sensibilisation, la prévention, les soins et la recherche liés au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMC; et les arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMC.

Nous formons aussi des partenariats avec des équipes sportives dans des marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d’accomplir chaque année plus de 13 000 heures de bénévolat, et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d’innombrables personnes et familles partout au Canada.