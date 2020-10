Salling Bank A/S

October 22, 2020 08:58 ET

I henhold til § 38 i lov om kapitalmarkeder samt bekendtgørelse nr. 1172 af den 31. oktober 2017 om storaktionærer meddeles hermed, at bankens bestyrelse i Salling Bank A/S har mod­taget blankofuldmagter fra en række aktionærer til at stemme på bankens ekstraordinære gene­ral­forsamling den 27. oktober 2020.

De modtagne fuldmagter repræ­sen­terer 65.656 stk. aktier eller 5,01 % af aktiekapitalens stemmerettigheder.

Når den ekstraordinære general­for­sam­ling er afholdt, ophører bestyrelsens adgang til at stemme i henhold til de mod­­tag­ne fuld­magter.

Spørgsmål til meddelelsen rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 96 44 62 00.

Bankens selskabsmeddelelser kan ses på bankens hjemmeside www.sallingbank.dk .

Vedhæftet fil