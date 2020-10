Communiqué de presse

Naïla Giovanni est nommée Directrice « Digital & Systèmes d’Information »

Boulogne-Billancourt, le 22 octobre 2020 –Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, annonce aujourd’hui la nomination de Naïla Giovanni à la tête de la Direction « Digital & Systèmes d’Information ». Elle rejoint le Comité Exécutif du Groupe.

A la tête d’une direction mondiale, composée d’une équipe internationale rassemblant des centres d’expertises variés, Naïla Giovanni pilotera et mettra en œuvre la stratégie digitale du Groupe.

Face au défi stratégique que représente la digitalisation de ses activités, Vallourec déploie un programme numérique ambitieux depuis déjà plusieurs années, articulé autour de 3 axes fondamentaux : connecter les clients avec les usines et les produits de Vallourec ; utiliser la puissance des données pour optimiser l’outil industriel du Groupe ; amener la culture du digital au sein de l’entreprise.

« Notre Groupe est engagé dans un processus de profonde mutation. Je suis convaincu que le digital et les systèmes d’information sont des leviers indispensables de notre développement et de notre compétitivité. Naïla aura un rôle majeur à jouer dans la poursuite de cette transformation pour laquelle sa solide expérience sera un atout essentiel », a souligné Edouard Guinotte, Président du Directoire.

L’objectif de la Direction Digital & SI est aujourd’hui plus que jamais de mettre les nouvelles technologies au service des enjeux majeurs du Groupe.

« La transformation digitale initiée par le Groupe doit maintenant être accélérée, intensifiée et ancrée dans les modes de fonctionnement de Vallourec. Cette démarche contribuera à la pérennité de notre Groupe, en rendant notre organisation encore plus performante et en ouvrant de nouvelles perspectives d’activités au bénéfice de nos clients historiques et futurs, notamment dans le domaine des services et de la transition énergétique », a déclaré Naïla Giovanni.

Jusqu’à présent Chief Transformation Officer, Naïla Giovanni, qui a suivi un cursus universitaire en Economie et Finance, dispose d’une expertise de plus de vingt-cinq ans dans les domaines de la transformation, du digital et des systèmes d’information, construite au sein du groupe Oracle, du cabinet Arthur Andersen devenu BearingPoint, et de Vallourec, qu’elle a rejoint en 2013.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 19 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK) éligible au Service de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices SBF 120 et Next 150.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

