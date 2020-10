NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS OU DIFFUSER PAR DES

SERVICES D'INFORMATION OU AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS

SASKATOON, Saskatchewan, 22 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) annonce aujourd'hui avoir réalisé le placement privé de débentures publié antérieurement (le « Placement ») d'un montant en capital totalisant 400 millions de dollars en débentures non garanties de premier rang à 2,95 %, série H, arrivant à échéance le 21 octobre 2027 (les « Débentures de série H »). Les débentures de série H portent intérêt au taux de 2,95 % par an, payable semestriellement à terme échu le 21 avril et le 21 octobre de chaque année, le premier paiement d'intérêt ayant lieu le 21 avril 2021. Les débentures de série H ont été offertes par un syndicat d'agents dirigé par RBC Marchés des Capitaux, Valeurs Mobilières TD et Marchés des Capitaux CIBC.

Par ailleurs, Cameco annonce également aujourd'hui avoir transmis à Services de dépôt et de compensation inc. (« CDS ») et à la Compagnie CIBC Mellon Trust un avis de rachat visant toutes ses débentures de premier rang non garanties à 3,75 %, série E, en circulation et venant à échéance le 14 novembre 2022 (les « débentures de série E »), dont le rachat qui sera effectué le ou vers le 20 novembre 2020 (le « rachat »). Les débentures de série E ont été émises en vertu d'un acte de fiducie entre Cameco et la Compagnie CIBC Mellon Trust en date du 12 juillet 1999, complété par un acte complémentaire en date du 14 novembre 2012 (collectivement, « l'Acte de fiducie »). Le rachat est effectué conformément aux modalités de l'acte de fiducie.

Le prix de rachat, selon l'acte de fiducie est basé sur le rendement d'une obligation du gouvernement du Canada ayant une durée équivalente à celle des débentures de série E, plus 0,485 %. Voici le prix de rachat, les intérêts courus et impayés et le montant total du rachat pour chaque tranche de 1 000 $ de capital (à trois décimales près) :

Débentures de série E

Redemption price $1059.640 Accrued and unpaid interest from Nov. 14, 2020 up to but not including Nov. 20, 2020 $0.616 Total redemption payment $1060.256

Cameco effectuera le paiement régulier des intérêts prévus sur les débentures de série E le 14 novembre 2020. Les détenteurs non inscrits (sociétés de courtage ou autres institutions financières) des débentures de série E qui détiennent une participation par l'intermédiaire de CDS doivent prendre contact avec le représentant de service à la clientèle de CDS qui leur est attitré pour toute question concernant ce rachat. Les propriétaires véritables des débentures de série E ayant des questions sur le rachat doivent contacter la société de courtage ou l'institution financière qui détient des participations dans les débentures de série E en leur nom.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une invitation à faire une offre d'achat de débentures de série H dans quelque juridiction que ce soit. Les débentures de série H n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »), ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, ou à une personne des États-Unis, pour son compte ou à son profit, en l'absence d'enregistrement en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement de cette loi.

Profil de l'entreprise

Cameco est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium, une énergie indispensable à l'assainissement de l'air à travers le monde. Notre position concurrentielle repose sur le fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur du monde et que nos coûts d'exploitation sont faibles. Partout dans le monde, les services publics comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire de l'électricité dans des réacteurs nucléaires sûrs, fiables et sans émissions de carbone. Nos actions se négocient aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan.

Mise en garde concernant l'information et les déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse concernant le rachat, y compris la date prévue de celui-ci, constituent des renseignements de nature prospective ou des déclarations prospectives en vertu des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Elles sont soumises au risque que le rachat ne soit pas effectué comme prévu. Ces renseignements prospectifs supposent que le rachat sera effectué avec succès conformément aux dispositions de l'acte de fiducie. Nous ne mettrons pas nécessairement à jour ces informations à moins d'y être tenus par les lois sur les valeurs mobilières.

Bien que Cameco considère que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives soient raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s'appliquent qu'à la date du présent communiqué de presse. Cameco renonce à toute intention ou à toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

Demandes de renseignements des investisseurs :

Rachelle Girard

(306) 956-6403

rachelle_girard@cameco.com

Demande de renseignements des médias :

Jeff Hryhoriw

(306) 385-5221

jeff_hryhoriw@cameco.com