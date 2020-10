SAINT PAUL, Minn., 22 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ASICLine Inc. a le plaisir d'annoncer la sortie officielle de ses nouveaux mineurs ASIC de 5 nm FirstLine et PowerBox. Ces deux mineurs multi-algorithmes ont été conçus dans le but d'atteindre un taux de hachage ultra-rapide, une efficacité énergétique maximale et le retour sur investissement le plus rapide pour tous les amateurs du minage de cryptomonnaies, quelle que soit leur expérience. Les deux produits sont désormais en vente sur le site Web de la société à l'adresse www.asicline.com et peuvent être expédiés dans le monde entier en seulement 7 jours.



Les ASIC de minage sont le dernier outil incontournable dans l'univers du minage de cryptomonnaies offrant une vitesse et une efficacité considérablement plus élevées que le minage GPU conventionnel. Afin de garantir la rentabilité pour ses clients, ASICLine a présenté deux mineurs offrant des taux de hachage inégalés et une consommation d'énergie exceptionnellement faible.

FirstLine : Bitcoin 410 TH/s, Litecoin 60 GH/s, Ethereum 8 GH/s et Monero 3 MH/s, et 650 W de consommation d'énergie.

PowerBox : Bitcoin 1 250 TH/s, Litecoin 180 GH/s, Ethereum 24 GH/s et Monero 9 MH/s, et 1 800 W de consommation d'énergie.

Les mineurs d'ASICLine peuvent être utilisés facilement par tout le monde, sans aucune difficulté. Les utilisateurs doivent simplement connecter l'appareil à une prise d'alimentation et y accéder via le Wi-Fi ou un câble, accéder au pool de données ou choisir le pool de minage gratuit d'ASICLine et commencer le minage. Tous ces mineurs sont fournis préconfigurés avec un système basé sur Linux équipé du logiciel ASICLine, offrant une interface facile à utiliser.

« Nous avons travaillé d'arrache-pied pour apporter les avantages de la dernière technologie ASIC au grand public à un prix accessible. Si vous cherchez à tirer un bénéfice décent du minage de cryptomonnaies, ASICLine vous apporte la solution », a déclaré Martin Muller, PDG d'ASICLine.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://asicline.com/

À propos d'ASICLine : ASICLine a été fondée par une équipe composée de plusieurs investisseurs qui se consacrent à mettre sur le marché les derniers mineurs dotés de la technologie ASIC avant que les géants de la technologie les utilisent pendant longtemps pour leur propre profit et les lancent sur le marché lorsqu'ils ne sont plus rentables. Chaque fois qu'une nouvelle génération d'ASIC est disponible, ASICLine s'engage à la rendre publique à un prix abordable. La société propose désormais une gamme avancée de mineurs ASIC offrant une rentabilité garantie.