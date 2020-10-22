明尼苏达州 圣保罗, Oct. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ASICLine Inc.非常高兴地宣布正式发布新的5nm ASIC矿机FirstLine和PowerBox。这两款多算法矿机的设计目标，都是确保所有加密货币挖矿爱好者无论经验如何都能实现闪电般的快速哈希率、最高能效和最快的投资回报。两款产品现在都通过公司网站www.asicline.com进行销售，只需7天时间即可在全球范围内发货。



与传统GPU挖矿相比，ASIC挖矿的速度和效率有显著提升，是加密货币挖矿界最新的流行热词。为确保客户的盈利能力，ASICLine已推出两款矿机，提供无与伦比的哈希率和极低的功耗。

FirstLine：比特币410 TH/s、莱特币60 GH/s、以太坊8 GH/s、门罗币3 MH/s和650 W功耗。 PowerBox：比特币1250 TH/s、莱特币180 GH/s、以太坊24 GH/s 、门罗币9 MH/s和1800 W功耗。

任何人都可以毫无困难地轻松使用ASICLine矿机。用户只需将设备连接到电源插座，通过WiFi或电缆进行访问，输入矿池数据或选择ASICLine的免费挖矿池并开始挖矿。所有这些矿机均通过基于Linux的系统进行预先配置，配备了ASICLine软件，提供易于使用的界面。

“我们一直在不懈努力为普通人带来ASIC最新技术的优势，而他们只需支付所能承受的价格。如果您想从加密货币挖矿中获利，您的搜索尝试可以在ASICLine这里打住，”ASICLine首席执行官Martin Muller表示。

如需了解更多信息，请访问 https://asicline.com/

关于ASICLine：ASICLine由多位投资者组成的团队创建，致力于在称为技术巨头的大公司之前将最新的ASIC技术矿机推向市场，以避免他们长时间将此类挖矿技术用于盈利以及在不再盈利时将其投放市场。在新一代ASIC可供使用时， ASICLine致力于以可承受的价格将其带给公众。公司目前提供各种先进的可保证盈利能力的ASIC矿机。