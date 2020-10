Ageas annonce que l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’ageas SA/NV a approuvé aujourd’hui toutes les propositions que lui a soumises le Conseil d’administration.

Le pourcentage du capital social représenté était de 42,36%.

L’Assemblée générale des actionnaires a approuvé tous les points de l’ordre du jour :

le versement d’un dividende brut intermédiaire en espèces de 2,38 euros par action Ageas. La date ex-dividende et la date de paiement sont respectivement le 3 et le 5 novembre 2020 ;

la nomination de M. Hans De Cuyper en tant que membre exécutif non indépendant du conseil d’administration de la société ;

la rémunération du PDG d’Ageas ;

la prime de transition de M. Jozef De Mey

Suite à la nomination de Hans De Cuyper au poste de CEO d’Ageas, Heidi Delobelle, actuellement Managing Director de l’activité Employee Benefits & Health Care d’AG Insurance, deviendra la nouvelle CEO de l’entité belge d’Ageas, AG Insurance, à dater du 22 octobre 2020. À ce titre, elle rejoindra également le comité de direction du groupe en tant que CEO Belgium.

Ageas a reçu l’approbation de la Banque Nationale de Belgique quant aux compétences et à l’honorabilité de Bart De Smet dans son nouveau rôle de président du conseil d’administration d’Ageas, ainsi que de Hans De Cuyper en tant que CEO d’Ageas et membre exécutif non indépendant du Conseil d’administration.

À l’occasion de l’Assemblée générale des actionnaires, Ageas a également annoncé que le 15 octobre 2020, un nouveau paiement dans le cadre du règlement Fortis de quelque 162 millions d’euros a été effectué, représentant 81 716 demandes, dont une première tranche pour 42 047 déclarants de 2019 et une deuxième tranche pour 39 669 déclarants « anticipés » de 2018. De plus amples informations sur cette tranche sont disponibles sur le site web dédié : www.forsettlement.com .

Depuis le 4 septembre 2020, MM. Kurt Cappoen et Roland Jeanquart remplacent M. Yves Vandenplas en tant que représentant permanent de PwC Réviseurs d’entreprises, le commissaire aux comptes d’Ageas. Ce remplacement a été approuvé par la Banque nationale de Belgique le 6 octobre 2020.

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de près de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas mène des activités d’assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 45 000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus de de 36 milliards d’euros en 2019 (tous les chiffres à 100 %).



