Ageas laat weten dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV vandaag alle voorstellen heeft goedgekeurd die werden voorgelegd door de Raad van Bestuur.

Het percentage van het vertegenwoordigde aandelenkapitaal bedroeg 42,36%.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders keurde alle punten op de agenda goed:

de uitkering van een bruto cash interim-dividend van EUR 2,38 per Ageas-aandeel. De ex-coupondatum en betaaldatum zijn respectievelijk 3 en 5 november 2020;

de benoeming van dhr. Hans De Cuyper als niet-onafhankelijk uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap;

de verloning van de CEO van Ageas;

de overgangsvergoeding van de heer Jozef De Mey

Volgend op de benoeming van Hans De Cuyper als CEO van Ageas, zal Heidi Delobelle, momenteel Managing Director van AG Insurance’s Employee Benefits & Health Care departement, de nieuwe CEO worden van de Belgische entiteit van Ageas, AG Insurance, met ingang van 22 oktober 2020. In die functie zal zij ook deel uitmaken van het Directiecomité van de Groep als CEO Belgium.

Ageas kreeg van de Nationale Bank van België de “Fit & Proper” kwalificatie voor Bart De Smet voor zijn nieuwe functie als Voorzitter van de Raad van Bestuur van Ageas en voor Hans De Cuyper als CEO van Ageas en niet-onafhankelijk uitvoerend lid van de Raad van Bestuur.

Ageas maakte op de aandeelhoudersvergadering eveneens bekend dat er op 15 oktober 2020 een nieuwe betaling werd gedaan voor de Fortis schikking ten belope van zowat EUR 162 miljoen voor 81.716 claims, inclusief een eerste uitkering voor 42.047 claimanten die hun claim in 2019 indienden en een tweede uitkering voor 39.669 “early filers” die hun claim in 2018 hebben ingediend. Bijkomende informatie over deze uitkering kunt u terugvinden op de website: www.forsettlement.com .

Sinds 4 september 2020 vervangen de heren Kurt Cappoen en Roland Jeanquart dhr. Yves Vandenplas als vaste vertegenwoordiger van PwC Bedrijfsrevisoren, de bedrijfsrevisor van Ageas. Deze vervanging werd op 6 oktober 2020 goedgekeurd door de Nationale Bank van België.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een erfgoed dat zich uitstrekt over een periode van bijna 200 jaar. Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag is in de toekomst. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 45.000 werknemers en in 2019 bedroeg het premie-inkomen ruim EUR 36 miljard (alle cijfers tegen 100%).

Bijlage