Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020

Redressement de l’activité sur tous nos marchés

Chiffre d’affaires en baisse de -10,6% en organique sur le trimestre

Objectifs 2020 de marge d’EBITDA et de free cash-flow relevés

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre en repli de -11,8%, dont -10,6% en organique

Environ 75% des activités du Groupe 1 sont revenues à un niveau proche de la normale au 3 ème trimestre : environ +3% en Santé, -2% en Industrie et -2% en Commerces & Services

sont revenues à un niveau proche de la normale au 3 trimestre : environ +3% en Santé, -2% en Industrie et -2% en Commerces & Services Cette amélioration est portée par (i) la reprise d’activité chez nos clients, (ii) l’amélioration du taux de rétention lié à la bonne qualité de service maintenue pendant la crise et (iii) de nouveaux contrats en lien avec la demande croissante de vêtements professionnels et de services d’hygiène

L’Hôtellerie-Restauration (c. 25% du chiffre d’affaire total 2019) est en repli de près de -40% au 3 ème trimestre : pendant la saison d’été, le tourisme domestique n’a que partiellement compensé la très forte baisse du tourisme international

trimestre : pendant la saison d’été, le tourisme domestique n’a que partiellement compensé la très forte baisse du tourisme international L’Europe centrale et la Scandinavie sont résilientes grâce au poids de l’activité Vêtement de travail dans leur mix ; la France, l’Europe du Sud et le Royaume-Uni & Irlande sont pénalisés par leur exposition à l’Hôtellerie-Restauration ; l’Amérique latine est en croissance grâce à une très bonne dynamique commerciale en Santé

Les prix sont stables dans toutes nos zones géographiques

Objectifs 2020

La situation économique générale est toujours très incertaine et les nouvelles mesures sanitaires récemment mises en place dans un certain nombre de pays européens contribuent à réduire notre visibilité sur l’activité du Groupe au 4 ème trimestre, surtout en Hôtellerie-Restauration

trimestre, surtout en Hôtellerie-Restauration L’évolution organique du chiffre d’affaires de l’année 2020 devrait être en ligne avec celle des 9 premiers mois de l’année

Les efforts importants de rationalisation des coûts mis en œuvre et les plans d’action que nous avons définis devraient permettre au Groupe d’atteindre une marge d’EBITDA et un free cash-flow 2020 légèrement au-dessus des niveaux de 2019

Saint-Cloud, le 22 octobre 2020 – Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être, présent en Europe et en Amérique latine, publie ce jour son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020.

A l’occasion de cette publication, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« Au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires d’Elis est en décroissance organique de -10,6%, soit une amélioration notable par rapport à la baisse de -26,7% enregistrée au 2ème trimestre. Nos activités en Industrie, en Santé et en Commerce & Services, soit environ 75% du chiffre d’affaires total 2019, sont revenues à des niveaux proches de la normale sur le trimestre. En Hôtellerie-Restauration, l’activité est toujours en berne même si la saison estivale a vu le tourisme domestique partiellement compenser l’arrêt quasi-total du tourisme international, notamment en France.

Sur le plan commercial, Elis a su saisir de nombreuses opportunités en lien avec l’augmentation de la demande de vêtements professionnels et de services d’hygiène. De plus, nous enregistrons depuis le début de la crise sanitaire une amélioration générale de nos indicateurs de suivi de satisfaction clients, récompensant ainsi la qualité continue de service d’Elis en ces temps difficiles.

Concernant nos perspectives, la situation économique générale reste très incertaine et les nouvelles mesures sanitaires récemment mises en place dans un certain nombre de pays européens contribuent à réduire notre visibilité sur l’activité du Groupe au 4ème trimestre, notamment en Hôtellerie-Restauration. A ce stade, nous estimons que l’évolution organique du chiffre d’affaires du Groupe en 2020 devrait être en ligne avec celle des 9 premiers mois de l’année.

Les efforts impressionnants faits depuis le 1er semestre dans tous les pays, tant au niveau des usines que des sièges, devraient nous permettre de légèrement améliorer la marge d’EBITDA par rapport à celle de 2019. Enfin, le fort accent mis sur les encaissements clients, ainsi que la bonne maitrise des investissements, nous permettent également d’anticiper un free cash-flow légèrement supérieur à celui de 2019.

Même si l’environnement actuel nous incite à la plus grande vigilance, c’est avec confiance que nous abordons les prochains mois : les fondamentaux du Groupe sont solides, notre diversification est un atout majeur et notre modèle économique permettra à Elis d’affirmer son leadership dans tous les pays où le Groupe est présent. Les économies pérennes réalisées depuis le début de la crise et la réorganisation opérationnelle effectuée pendant l’été contribuent à renforcer cette confiance en l’avenir. »

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020

(millions EUR)



S1 2020

T3



9M



S1 2019

T3



9M



S1 Var.



T3



9M France 412,5 249,0 661,5 518,9 284,3 803,2 -20,5% -12,4% -17,6% Europe centrale 343,3 184,6 527,9 357,9 188,1 546,0 -4,1% -1,9% -3,3% Scandinavie & Eur. de l’Est 233,3 116,5 349,8 249,8 124,3 374,0 -6,6% -6,2% -6,5% Royaume-Uni & Irlande 143,8 83,6 227,4 195,0 100,8 295,9 -26,3% -17,1% -23,2% Europe du Sud 97,2 56,1 153,3 142,0 85,8 227,8 -31,6% -34,5% -32,7% Amérique latine 108,7 52,3 161,0 129,5 68,1 197,6 -16,0% -23,2% -18,5% Autres 12,9 12,6 25,5 10,6 4,6 15,3 +21,6% +170,3% +66,9% Total 1 351,7 754,6 2 106,4 1 603,7 856,0 2 459,7 -15,7% -11,8% -14,4%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Croissance organique du chiffre d’affaires des 9 premiers mois de 2020

Croissance organique T1 Croissance organique T2 Croissance organique T3 Croissance organique 9M France -4,1% -35,4% -12,4% -17,6% Europe centrale +0,6% -12,4% -4,8% -5,5% Scandinavie & Eur. de l’Est -0,3% -14,0% -6,5% -6,9% Royaume-Uni & Irlande -6,7% -45,0% -21,6% -24,8% Europe du Sud -5,8% -52,9% -34,5% -32,7% Amérique latine +6,4% +0,9% +6,9% +4,7% Autres +21,8% +21,6% +170,8% +67,1% Total -1,8% -26,7% -10,6% -13,3%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

France

Au 3ème trimestre 2020, le chiffre d’affaires est en décroissance organique de -12,4%. Après un 2ème trimestre marqué par les mesures de confinement, l’activité s’est redressée en Industrie, en Santé et en Commerces & Services, avec de bons développements en Vêtement professionnel (augmentation de la rotation, développement de l’externalisation) et en Hygiène et bien-être (augmentation de la demande de savons, de gels hydroalcooliques et de services de désinfection). L’Hôtellerie-Restauration (qui représentait en 2019 environ un tiers du chiffre d’affaires du pays) continue de souffrir, même si le tourisme domestique a partiellement compensé l’arrêt quasi-total du tourisme international pendant les mois d’été. La Santé est en légère croissance sur le trimestre, avec une reprise des soins hors Covid-19 dans les hôpitaux et cliniques ainsi que des gains de contrats avec des établissements de santé (vêtements pour blocs opératoires, externalisation du nettoyage du linge des résidents de certains Ehpad).

Europe centrale

Au 3ème trimestre 2020, le chiffre d’affaires est en décroissance organique de -4,8%. Dans une région très peu exposée à l’Hôtellerie, les activités industrielles ont montré une bonne résilience, avec de nouveaux gains de contrats en Vêtement professionnel. Au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires organique est en baisse d’environ -4% en Allemagne mais les progrès opérationnels se poursuivent. Les Pays-Bas et la Pologne sont en légère croissance. La Suisse et la Belgique, pays davantage exposés aux clients hôteliers, affichent un repli plus marqué.

Scandinavie & Europe de l’Est

Au 3ème trimestre 2020, le chiffre d’affaires affiche une décroissance organique de -6,5%. La forte proportion de clients dans le secteur de l’Industrie a permis à cette région de se montrer relativement résiliente depuis le début de la crise. La Suède et le Danemark, plus gros contributeurs de la région, enregistrent respectivement une baisse d’environ -10% et -8% sur le trimestre. Nous notons, notamment en Suède, une diminution du nombre de porteurs de nos vêtements de travail chez certains de nos clients dont l’activité est très orientée à l’international. La Norvège et les Pays Baltes sont quant à eux en croissance sur le trimestre, avec des gains de contrats en Vêtement professionnel et en tapis.

Royaume-Uni & Irlande

Au 3ème trimestre 2020, le chiffre d’affaires est en repli de -21,6% en organique. Après un 2ème trimestre marqué par des baisses de près de -50% en avril et mai, l’activité s’est légèrement améliorée pendant l’été. Environ un tiers de l’activité de la zone est habituellement réalisé en Hôtellerie-Restauration, secteur en baisse d’environ -55% au 3ème trimestre. L’Industrie et les Commerces & Services, qui représentent un autre tiers de l’activité, sont en baisse d’environ -16%, en lien avec notre nombre élevé de clients dans le secteur de la restauration collective, durement touché par la crise sanitaire. Les mesures gouvernementales visant à aider les entreprises, moins favorables que dans d’autres pays européens comme la France ou l’Espagne, ne semblent pas avoir empêché un nombre élevé de licenciements, entraînant ainsi une baisse significative du nombre de porteurs de nos vêtements de travail chez beaucoup de nos clients. Enfin, la Santé, qui représente le dernier tiers de l’activité de la région, est en légère baisse sur le trimestre.

Kings Laundry, dont la finalisation de l’acquisition a été annoncée le 7 juillet, est consolidé dans les comptes depuis le 1er août.

Europe du Sud

Au 3ème trimestre 2020, le chiffre d’affaires est en baisse de -34,5% en organique, avec un ralentissement de l’ordre de -40% en Espagne et de -30% au Portugal. Les effets de la crise semblent s’être propagés à l’ensemble de l’économie de la région avec une baisse généralisée de la demande. La région, très exposée au secteur de l’Hôtellerie-Restauration (plus de 60% du chiffre d’affaires total 2019) subit le très fort ralentissement de l’activité, d’autant que la contribution du tourisme international y est normalement très élevée.

Amérique latine

Au 3ème trimestre 2020, la croissance organique du chiffre d’affaires est de +6,9%. La fin du 2ème trimestre et le début du 3ème ont été marqués par une très bonne activité commerciale. Elis a notamment fourni, de manière ponctuelle, des surblouses aux hôpitaux brésiliens, entraînant une croissance organique à 2 chiffres en juin et juillet au Brésil. Ces ventes additionnelles, d’environ 3 millions d’euros au 3ème trimestre, devraient diminuer au 4ème trimestre.

Répartition géographique

France

Europe centrale : Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Pologne, Belgique, Autriche, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Luxembourg

Scandinavie & Europe de l’Est : Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Lettonie, Estonie, Lituanie, Russie

Royaume-Uni & Irlande

Europe du Sud : Espagne & Andorre, Portugal, Italie

Amérique latine : Brésil, Chili, Colombie

Présentation du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 d’Elis (en anglais)

Date : jeudi 22 octobre 2020 à 18h00 (heure de Paris)

Lien webcast : https://edge.media-server.com/mmc/p/nkajkxwf

Conference téléphonique :

France : +33(0)1 70 70 07 81

Royaume-Uni : +44(0)207 192 8338

Etats-Unis : +1 646 741 3167

Code de confirmation : 7548688

Présentation investisseurs

Une présentation sera disponible à cette adresse avant le début du webcast :

https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee

Déclarations de nature prévisionnelle

Ce document peut contenir des éléments relatifs aux perspectives du groupe Elis. Ces perspectives sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le groupe Elis à la date du communiqué. Ces données et hypothèses sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et fiscal ou en fonction d’autres facteurs dont le groupe Elis n’aurait pas eu connaissance à la date du présent communiqué. En outre, la matérialisation de certains risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risque & procédures de contrôle, politique d’assurance, plan de vigilance » du Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et à la section 1.4 « Facteurs de risques » du rapport financier semestriel au 30 juin 2020, disponibles sur le site internet d’Elis (www.elis.com), pourrait avoir un impact sur les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Elis et donc remettre en cause ces perspectives. Elis ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision des perspectives, données, hypothèses ou estimations susmentionnées, sous réserve des exigences législatives et réglementaires applicables. Par ailleurs, la réalisation des perspectives suppose le succès de la stratégie du groupe Elis. Le groupe Elis ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie quant à la réalisation des perspectives pouvant figurer ci-dessus.

Prochaines informations

Chiffre d’affaires annuel 2020 : 28 janvier 2021 (après bourse)

Contact

Nicolas Buron

Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com









1 Sur la base du chiffre d’affaires annuel 2019







Pièce jointe