Communiqué de presse – jeudi 22 septembre 2020 – 17h45

Un mois après Strasbourg, ARGAN et AUCHAN inaugurent un second entrepôt à Tours

Un mois après la livraison de son site frais de Strasbourg, AUCHAN réceptionne une nouvelle plateforme frigorifique à Tours. Livré par ARGAN, unique foncière française cotée spécialisée dans le développement d’entrepôts logistiques PREMIUM, cet entrepôt développe 17 200 m².

ARGAN poursuit l’accompagnement de son client AUCHAN dans le redéploiement de son outil logistique. Après la livraison le mois dernier d’une première plateforme de 21 500 m² à Strasbourg, AUCHAN et ARGAN inaugurent un nouveau bâtiment dans la région de Tours.

D’une surface de 17 200 m², dont 1 000 m² de bureaux, ce site est comme celui de Strasbourg dédié aux produits frais. L’ensemble de l’assortiment est traité sur cette plateforme qui comprend une cellule réfrigérée à -25°C, ainsi que des zones de froid positif (2-4°C) et de température dirigée (8-10°C).

Localisé à Chanceaux-sur-Choisille, à 5 kilomètres au nord de Tours, ce site est directement connecté aux autoroutes A28 et A10. Il regroupera, à terme, les activités aujourd’hui reparties sur deux sites de la région.

Partenaires de longue date sur plusieurs autres plateformes logistiques, AUCHAN et ARGAN se sont engagées sur un bail long terme de neuf ans fermes.

Enfin, comme c’est désormais le cas pour l’ensemble des nouveaux développements ARGAN, cette plateforme est équipée d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 800 kWc installée en toiture et destinée à l’autoconsommation de l’exploitant. Cette installation participera à la certification de cette plateforme qui vise une certification BREEAM Good en phase d’exploitation.

Calendrier financier 2021 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 janvier : Chiffre d’affaires annuel 2020

20 janvier : Résultats annuels 2020

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 30 juin 2020, son patrimoine représente 2,9 millions de m², se décomposant en 85 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 2,7 Mds€ et générant 140 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Marie-Caroline Schwartz – Secrétaire Générale

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

Aude Vayre – Relations presse

Tél : 06 14 64 15 65

Philippe Ronceau – Relations Investisseurs

Tel : 06 64 12 53 61

