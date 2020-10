COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Clermont-Ferrand, le 22 octobre 2020

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Information financière au 30 septembre 2020





Michelin annonce des ventes de 15 milliards € à fin septembre 2020, en baisse de - 15 % à iso parité, et de - 5 % sur le troisième trimestre traduisant une reprise de l’activité.

Le Groupe révise à la hausse sa guidance pour 2020.





Après un deuxième trimestre fortement pénalisé par la crise sanitaire, la demande mondiale de pneumatiques se redresse plus fortement que prévu au troisième trimestre. Tourisme camionnette : demande en retrait de 17 % à fin septembre, avec un troisième trimestre à – 6 %, traduisant une reprise soutenue par rapport au deuxième trimestre. Poids lourd : marchés en retrait de 14 % à fin septembre, avec un troisième trimestre à – 6 % bénéficiant du fort dynamisme de la Première monte en Chine. Activités de spécialités : demande en ligne avec la tendance observée au premier semestre, la reprise des activités agricoles et le rebond du deux roues compensant un ralentissement des activités minières touchées par les conséquences de la crise sanitaire avec un décalage de quelques mois.

À fin septembre, les ventes baissent de 16,8 % (dont un effet parités de - 1,7 %) avec : Une baisse des volumes de 17 %, bénéficiant d’un troisième trimestre plus dynamique que prévu (- 6,7 %) avec des gains de parts de marché dans les activités Automobile (Première monte et Remplacement) et de Spécialités, les activités Transport routier étant impactées par un géo-mix marché défavorable. Un prix-mix de 1,7 % reflétant : La solidité de la marque MICHELIN en temps de crise, et la poursuite des gains de parts de marché en pneumatiques Tourisme 18 pouces et plus. Un pilotage rigoureux des prix, notamment face à la dépréciation de certaines devises, permettant de compenser l’effet négatif des clauses matières premières. Un effet périmètre de + 0,3 %.

La solidité financière du groupe Michelin lui permet de renouveler sa ligne de crédit syndiquée et de la porter à 2,5 milliards €, avec un coût réel lié directement à l’atteinte d’ambitions sociales et environnementales, confirmant l’engagement du Groupe pour une croissance « Tout durable ».

Au travers de la crise du Covid-19, le Groupe démontre sa solidité et la capacité de ses équipes à s’engager auprès de ses clients, de ses partenaires et des communautés auprès desquelles il est implanté. Florent Menegaux, Président, insiste également sur la détermination du Groupe à consolider son leadership sur les activités pneumatiques en améliorant structurellement sa compétitivité, tout en investissant dans les industries de demain telles que, notamment, la mobilité hydrogène ou les bio matériaux.

Perspectives 2020 : dans un contexte encore très incertain, et tenant compte de l’évolution récente de la demande de pneumatiques, les marchés Tourisme camionnette devraient afficher un recul compris entre 13 % et 15 % sur l’année, les marchés Poids lourd une baisse allant de 12 % à 14 %, et les marchés des Activités de spécialités un recul compris entre 15 % et 19 %. Avec ces nouvelles prévisions et les baisses de coûts liées aux circonstances, le Groupe révise à la hausse sa guidance pour 2020, avec un Résultat Opérationnel des Secteurs supérieur à 1,6 milliard € à iso parité et un Cash-flow libre structurel* supérieur à 1,2 milliard €, hors nouvel effet systémique** de la crise du Covid.

*Cash flow libre structurel : cash flow libre avant acquisitions, ajusté de l’effet de la variation des coûts de matières premières sur les comptes clients, les comptes fournisseurs et les stocks.

** Mesures de restriction de la mobilité qui aboutiraient à une chute importante des marchés pneumatiques.

Évolution des ventes à fin septembre :

Ventes



(En millions €) neuf mois



2020 neuf mois



2019 % Variations SR1 : Automobile et distribution associÉe 7 236 8 634 - 16,2 % SR2 : Transport routier et distribution associÉe 3 870 4 833 - 19,9 % SR3 : ActivitÉs de SpÉcialitÉs et distribution associÉe 3 782 4 430 - 14,6 % Total Groupe 14 888 17 897 - 16,8 %





Covid-19 : informations relatives à l’impact de la crise sanitaire sur

la situation financière du Groupe au 30 septembre 2020





Rappel des éléments communiqués par le Groupe au cours des neuf premiers mois :

Le Groupe n’a pas émis de communication spécifique liée à la crise sanitaire au troisième trimestre.

La liste des communications du premier semestre est consultable sur le communiqué de presse des résultats au 30 juin

Évolution des principaux marchés à fin septembre 2020

La crise sanitaire et les mesures de confinement prises par les gouvernements de la plupart des pays ont entraîné un ralentissement de l’activité économique sans précédent au cours du premier semestre, conduisant à une chute brutale de la demande de pneumatiques qui a touché toutes les géographies et la plupart des activités. L’évolution des marchés au troisième trimestre a montré une nette reprise de la demande par rapport au deuxième trimestre. La situation des marchés au 30 septembre est décrite en page n°4 de ce document.

MESURES MISES EN PLACE POUR LIMITER LES EFFETS DE LA CRISE SUR LA PERFORMANCE ACTUELLE ET FUTURE

Dès les premiers signaux du développement de la pandémie, Michelin a déterminé deux priorités absolues : protéger la santé ainsi que la sécurité de ses salariés et tout faire pour assurer la continuité de ses activités.

Protection de la santé et la sécurité des salariés et impact sur les coûts :

·Les actions entreprises par le Groupe sont décrites dans le communiqué de presse des résultats au 30 juin .









Protéger la continuité des activités en limitant l’impact de la crise sur le Résultat Opérationnel des Secteurs et le cash-flow libre :

·Les actions entreprises par le Groupe sont décrites dans le communiqué de presse des résultats au 30 juin .



Risque de liquidité

Pour faire face à ses futurs besoins de trésorerie, le Groupe dispose au 30 septembre 2020 des sources de financement suivantes :

2,9 milliards € de trésorerie et équivalent de trésorerie. Le Groupe a émis en net sur les neuf premiers mois 1,1 milliard € de billets de trésorerie et obtenu un prêt de 505 millions € sur deux ans ;

Un programme de billets de trésorerie de 2,5 milliards €, tiré à hauteur de 1,4 milliard € au 30 septembre 2020 ;

Un programme de billets de trésorerie de 0,7 milliard $, non tiré au 30 septembre 2020 ;

Un programme de cession de créances commerciales de 0,5 milliard € tiré à hauteur de 15 millions € au 30 juin 2020 ;

Et 1,5 milliard € de lignes de crédit confirmées non tirées au 30 septembre 2020. Le Groupe a renouvelé sa ligne de crédit confirmée le 16 octobre 2020 en augmentant son montant à 2,5 milliards €.



Les tests de résistance mis à jour au 30 juin 2020 (consultables dans le communiqué de presse des résultats au 30 juin ) montrent qu’avec l’ensemble des outils de financement décrits ci-dessus et les mesures mises en place pour limiter les effets négatifs de la crise sur le Résultat Opérationnel des Secteurs et le cash-flow libre, le Groupe sera en mesure de faire face aux aléas de cette crise.

Sur la base des tendances observées à ce jour, le Groupe s’attend à retrouver le niveau d’activité 2019 à partir du deuxième semestre 2022.

INCIDENCE DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES FACTEURS DE RISQUE SPÉCIFIQUES AU GROUPE

La crise sanitaire actuelle et ses développements exacerbent, d’une certaine façon, certains risques spécifiques au Groupe tels que les risques de non-continuité des activités ou de rupture d’approvisionnement. En revanche, la crise actuelle qui n’est pas spécifique au Groupe, n’est pas de nature à remettre en cause le périmètre et la classification des risques spécifiques tels qu’identifiés et décrits dans le chapitre 2 « Gestion des risques » du Document d’enregistrement universel 2019.

Depuis le début de la pandémie, le réseau logistique a fait face à des perturbations qui n’ont toutefois pas empêché les composants critiques, semi-finis et produits finis de circuler, même si la situation a pu évoluer très vite et exiger des adaptations en conséquence.

Il ressort que le principal risque qui s’est matérialisé jusqu’à présent est un risque de chute brutale de la demande mondiale et de ses conséquences économiques, par essence non spécifique à Michelin.

À fin septembre, les procédures de continuité des opérations préparées par le Groupe ont permis aux activités industrielles, commerciales et administratives d’être opérationnelles partout. Par ailleurs, Le groupe Michelin gère ses approvisionnements de manière à éviter les situations de ruptures.









Évolution des marchés de pneumatiques





·Tourisme camionnette





Neuf mois

2020/2019

(En nombre de pneus) Europe*

y compris CEI Europe*

hors

CEI AmÉrique du Nord

& Centrale AmÉrique du Sud Asie

(hors Inde) Afrique Inde Moyen-Orient Total



Première monte







Remplacement



- 30 %







- 15 %



- 30 %







- 15 %



- 27%







- 13 %



- 41 %







- 25 %

-



- 17 %







- 13 %



- 35 %







- 17 %



- 24 %







- 15 %









Troisième trimestre

2020/2019

(En nombre de pneus) Europe*

y compris CEI Europe*

hors

CEI AmÉrique du Nord

& Centrale AmÉrique du Sud Asie

(hors Inde) Afrique Inde Moyen-Orient Total



Première monte







Remplacement



- 11 %







- 7 %



- 10 %







- 6 %



+ 0 %







+ 4 %



- 22 %







- 26 %

-



- 3 %







- 7 %



- 18 %







- 14 %



- 6 %







- 6 %

* Y compris Turquie

A fin septembre 2020, le marché Tourisme camionnette est en recul de 17 %, très fortement pénalisé par la crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures associées de confinement. Le troisième trimestre montre une nette inflexion positive, plus soutenue qu’attendu, tant à la Première monte qu’au Remplacement.

§ PremiÈre monte

Après un premier semestre (- 33 %) qui a subi l’effondrement de la demande dans un contexte d’arrêt des productions automobiles en raison de la crise sanitaire, le troisième trimestre affiche une nette amélioration, avec un recul de la demande mondiale de seulement 6 %.

Le marché chinois confirme son dynamisme au troisième trimestre avec une croissance de 7 %, alors que l’Amérique du Nord revient à l’équilibre, la demande étant stable par rapport à la même période en 2019, tirée par les effets de restockage chez les constructeurs. Le marché européen, toujours affecté par la crise (- 10 % au troisième trimestre) présente cependant une dynamique positive depuis le mois de juillet, avec notamment un mois de septembre à – 2 %, grâce en particulier à la mise en place de mesures gouvernementales de soutien à la consommation.

Les marchés de la Première monte en Amérique du Sud (- 22 % au troisième trimestre) et en Afrique Inde Moyen-Orient (-18 % au troisième trimestre) subissent encore très fortement les conséquences de la crise sanitaire, mais affichent cependant une nette amélioration au mois de septembre : - 5 % en Amérique du Sud, et + 2 % en Afrique Inde Moyen-Orient.

§ Remplacement

Après une chute historique de la demande de 20 % sur le premier semestre, le marché mondial du Remplacement montre une amélioration continue au cours du troisième trimestre qui affiche un recul de – 6 % par rapport au troisième trimestre 2019.

En Europe, la levée des mesures de confinement à la fin du deuxième trimestre a entrainé une forte reprise de la mobilité qui a progressivement tiré la demande de pneumatiques. Dans les pays d’Europe du Sud (France, Espagne, Italie), où les conséquences des mesures de confinement ont été les plus fortes au premier semestre, la reprise est plus dynamique que dans le reste de l’Europe. En Russie, où la crise sanitaire est arrivée plus tardivement, la demande de pneumatiques au troisième trimestre reste en très fort retrait (- 16 %).

En Amérique du Nord, la demande rebondit de 7 % sur le troisième trimestre par rapport à la même période en 2019, en constante amélioration sur la période, portée notamment par des achats d’anticipation avant la possible mise en place de droits de douanes additionnels sur les pneus importés d’Asie.

Dans les Amériques du Sud et centrale, marchés les plus lourdement pénalisés au deuxième trimestre (respectivement – 46 % et – 49 %), la demande reste en fort recul au troisième trimestre (- 26 % en Amérique du Sud et – 23 % en Amérique centrale) mais affiche une constante amélioration.

En Asie hors Inde, la demande Remplacement est en retrait de 7 %. En Chine, le troisième trimestre (+ 10 %) accélère la dynamique observée sur le deuxième trimestre (demande à + 3 %). Ce marché continue de bénéficier de forts volumes de premier remplacement issus de la croissance dynamique du marché Première monte ces dernières années. Dans le reste de la région, la demande est en retrait de 19 % au troisième trimestre, avec un fort recul au Japon et en Corée du Sud (- 21 %) et en Indonésie et Malaisie (- 23 %).

En Afrique Inde Moyen-Orient, la reprise de la demande Remplacement est freinée par le marché indien toujours en fort recul (- 23 % sur le troisième trimestre).

· Poids lourd (radial & bias)





Neuf mois 2020/2019



(En nombre de pneus) Europe*

y compris CEI Europe*

hors

CEI AmÉrique du Nord

& Centrale AmÉrique du Sud Asie

(hors Inde) Afrique Inde Moyen-Orient Total



Première monte







Remplacement



- 25 %







- 5 %



- 27 %







- 10 %



- 35 %







- 7 %



- 28 %







- 14 %

-



+ 19 %







- 18 %



- 63 %







- 25 %



- 6 %







- 16 %









Troisième trimestre

2020/2019

(En nombre de pneus) Europe*

y compris CEI Europe*

hors

CEI AmÉrique du Nord

& Centrale AmÉrique du Sud Asie

(hors Inde) Afrique Inde Moyen-Orient Total



Première monte







Remplacement



- 9 %







- 3 %



- 8 %







+ 1 %



- 22 %







-3 %



- 18 %







- 8 %

-



+ 39 %







- 10 %



- 57 %







- 23 %



+ 11 %







- 10 %

* Y compris Turquie

Pour l’activité Poids lourd, le marché, en nombre de pneus neufs, est en recul de 14 % à fin septembre 2020, pénalisé par la chute de la demande de fret dans un contexte de crise économique majeure. Le troisième trimestre montre une nette amélioration (- 6 %) tirée par la demande Première monte (+ 11 %).

§ PremiÈre monte

En Première monte, le marché mondial, en nombre de pneus neufs, recule de 6 % à fin septembre 2020, et affiche une croissance de 11 % sur le troisième trimestre. La forte croissance en Chine (+ 58 % au troisième trimestre) masque un marché mondial globalement déprimé.

En Europe, la demande Première monte a amorcé une lente reprise sur le troisième trimestre (- 9 %), alors que dans les autres régions, le renouvellement des flottes jusqu’à fin 2019 dans les Amériques, et l’impact encore profond de la crise sanitaire maintiennent la demande à des niveaux très bas.

§ Remplacement

En Remplacement, le marché mondial affiche une baisse de 16 % à fin septembre 2020, avec une reprise relative au troisième trimestre (- 10 %).

Signe d’une reprise de l’économie reflétée dans la demande de fret, le marché Remplacement en Europe et en Amérique du Nord affiche une légère croissance de respectivement + 1 % et + 2 % sur le troisième trimestre. Les imports de pneus asiatiques dans ces régions restent dynamiques dans un environnement règlementaire toujours incertain.

En Amérique du Sud, le troisième trimestre (- 8 %) affiche une sensible amélioration par rapport au premier semestre (- 18 %), portée par la reprise économique au Brésil, dont l’effet positif est atténué par la crise économique en Argentine.

En Afrique Inde Moyen-Orient, la demande Remplacement reste très déprimée (- 23 % sur le troisième trimestre), l’économie indienne est affectée par la pandémie et un retournement du cycle économique, alors que les pays du Moyen-Orient, au-delà des conséquences de la pandémie, subissent le faible niveau des cours du pétrole.

En Asie du Sud-Est, la demande est en retrait de 10 % sur le troisième trimestre. En Chine, le marché du Remplacement (- 5 %) est indirectement pénalisé par le dynamisme de la demande Première monte. Dans les autres pays de la zone, la crise économique provoquée par la pandémie pèse sur la demande Remplacement, en particulier au Japon et en Corée du Sud (- 34 % sur le troisième trimestre).

Pneumatiques de spÉcialitÉs



Mines : Le marché des pneumatiques pour les mines de surface reflète le ralentissement conjoncturel de la demande de minerai, tandis que les carrières et les mines souterraines subissent le fort ralentissement de la conjoncture économique.



Le marché des pneumatiques pour les mines de surface reflète le ralentissement conjoncturel de la demande de minerai, tandis que les carrières et les mines souterraines subissent le fort ralentissement de la conjoncture économique. Agricole et Construction : Les marchés Agricoles sur le trimestre confirment leur rebond de la fin du premier semestre avec la reprise des constructeurs et celle de la demande de pneus de remplacement en Europe et en Amérique du Nord. Les segments Construction et Infrastructure, plus sensibles au ralentissement économique, sont toujours en retrait.



Les marchés Agricoles sur le trimestre confirment leur rebond de la fin du premier semestre avec la reprise des constructeurs et celle de la demande de pneus de remplacement en Europe et en Amérique du Nord. Les segments Construction et Infrastructure, plus sensibles au ralentissement économique, sont toujours en retrait. Deux-roues : Les marchés Deux-roues profitent de l’engouement tant pour les segments Motorisés que pour le Vélo qui constituent un refuge sanitaire par rapport aux transports en commun.



Les marchés Deux-roues profitent de l’engouement tant pour les segments Motorisés que pour le Vélo qui constituent un refuge sanitaire par rapport aux transports en commun. Avion : Le marché des pneumatiques pour avions commerciaux ne donne aucun signe de reprise à l’exception de la Chine où les vols intérieurs retrouvent leur niveau pré-Covid. Les segments Militaire et General aviation affichent une bonne résistance.



Le marché des pneumatiques pour avions commerciaux ne donne aucun signe de reprise à l’exception de la Chine où les vols intérieurs retrouvent leur niveau pré-Covid. Les segments Militaire et General aviation affichent une bonne résistance. Bandes transporteuses : Le marché des bandes transporteuses pour le secteur Minier affiche des tendances contrastées avec une activité minière toujours bien orientée en Australie et un ralentissement en Amérique du Nord lié à la fermeture de certaines mines de charbon et à la conjoncture industrielle.



Le marché des bandes transporteuses pour le secteur Minier affiche des tendances contrastées avec une activité minière toujours bien orientée en Australie et un ralentissement en Amérique du Nord lié à la fermeture de certaines mines de charbon et à la conjoncture industrielle. PolymÈres de spÉcialitÉ : ces marchés ont dans l’ensemble mieux résisté (en particulier les produits destinés aux applications médicales) à l’exception des joints pour les marchés de l’énergie.





Ventes de Michelin





·Évolution globale

(En millions €) Neuf mois 2020 Ventes 14 888 Variation T3 2020 / T3 2019 Variation totale - 3 009 - 16,8 % Dont Volumes * - 3 046 - 17,0 % Prix-mix + 297 + 1,7 % taux de change - 308 - 1,7 % Ecart de périmètre + 48 + 0,3 %

*en tonnes

Sur les neuf premiers mois de l’année, les ventes s’établissent à 14 888 millions €, en recul de 16,8 % par rapport à 2019, sous l’effet des facteurs suivants :

- un effet volume fortement négatif de – 17 % (- 3 046 millions €), lié à l’effondrement des marchés provoqué par les mesures sanitaires (confinement des populations et arrêt des productions) prises dans la plupart des régions du monde, pour faire face à la propagation du virus Covid-19 et à leurs conséquences économiques. Le troisième trimestre a montré une nette reprise par rapport au deuxième trimestre, avec des volumes en retrait de – 6,7 %.

- l’effet prix-mix favorable de + 1,7 % combine deux effets : d’une part un effet prix de + 0,4 %, conjuguant le pilotage prix toujours rigoureux du Groupe notamment pour compenser les dépréciations de certaines devises et l’effet défavorable attendu de l’ajustement des clauses matières premières ; d’autre part un effet mix positif de + 1,3 %, traduisant la poursuite de l’enrichissement du mix et la force de la marque MICHELIN.

- l’impact défavorable (- 1,7 %) des parités monétaires, s’expliquant principalement par la chute du Rouble russe, du Peso argentin, du Peso chilien et du Real brésilien.

- l’impact périmètre (+ 0,3 %) résultant principalement de l’intégration des acquisitions de Multistrada et Masternaut, ainsi que de la vente de BookaTable.

Ventes par secteur opÉrationnel



Automobile et distribution associée :

Pour les neuf premiers mois 2020, les ventes s’élèvent à 7 236 millions €, en recul de 16,2 % par rapport à la même période en 2019.

À fin septembre, le Groupe affiche un recul de 16,6 % de ses volumes, dans un marché en recul de 17,2 %, et consolide ainsi ses parts de marché. L’activité bénéficie d’un effet prix-mix favorable conjuguant d’une part l’effet défavorable attendu sur les prix de l’actualisation des clauses de matières premières sur les activités indexées et un pilotage prix rigoureux sur les activités de Remplacement notamment pour compenser la dépréciation de certaines devises, et d’autre part la poursuite de l’enrichissement du mix avec des gains de parts de marché en 18 pouces et plus. L’activité Automobile enregistre un effet périmètre net favorable comprenant la consolidation de Multistrada et la sortie de périmètre de BookaTable.

q Transport routier et distribution associée :

À fin septembre, les ventes s’élèvent à 3 870 millions € en recul de 19,9 % par rapport à 2019.

Les marchés à fin septembre sont en recul de 14 %, la forte croissance du marché chinois Première monte (+ 30 % à fin septembre) masquant des reculs prononcés dans les autres régions. Dans cet environnement, le Groupe est fortement impacté par le géo-mix et affiche une perte de volume de 20 %. Les offres de Services et Solutions continuent d’afficher une grande résilience. L’activité Transport routier maintient un effet prix-mix robuste, reflétant une approche sélective qui privilégie la création de valeur ainsi qu’un effet périmètre favorable avec l’acquisition de Masternaut.

q Activités de spécialités et distribution associée :

Pour les neuf premiers mois de l’année, les ventes s’élèvent à 3 782 millions € en retrait de 14,6 % par rapport à la même période en 2019.

Le secteur affiche un recul de ses volumes de 13 % en raison de l’effondrement de certains marchés affectés par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, partiellement compensé par un effet prix-mix solide.

·Pneus miniers : dans des marchés en léger ralentissement par rapport au premier semestre 2020, le Groupe continue de renforcer ses parts de marché dans les mines de surface.

Activités Hors la route : le Groupe bénéficie de la reprise de la demande de Remplacement pour les pneus et chenilles agricoles.

Deux-roues : dans un marché en reprise porté par l’engouement pour les deux-roues suite à la crise sanitaire, le Groupe améliore ses parts de marché tout en tenant ses prix.

Avion : les ventes subissent l’effondrement du marché pour avions commerciaux. Le Groupe bénéficie de la résistance des marchés Militaire et General aviation.

Bandes transporteuses : les activités de bandes transporteuses de Fenner ont globalement démontré une bonne résilience au cours des neuf premiers mois, permise notamment par une activité soutenue en Australie et une bonne résistance en Europe.

Activités Polymères renforcées : les marchés sous-jacents de ces activités, plus résilients, subissent dans une moindre mesure l’incidence de la crise du Covid-19, à l’exception des activités liées au secteur de l’énergie.





Michelin « Tout durable » - troisième trimestre 2020





Michelin met le « Tout durable » au cœur de sa stratégie et se mobilise par le biais d’actions concrètes :

Michelin renouvelle sa ligne de crédit syndiquée tout en affirmant ses ambitions environnementales et sociales : Michelin a renouvelé sa ligne de crédit syndiquée de 1,5 milliards d’€, le 16 octobre 2020 La nouvelle ligne s’élève à 2,5 milliards d’€ et son coût sera ajusté en fonction de l’atteinte de trois ambitions RSE : Le taux d’engagement des employés du Groupe La réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les scopes 1 & 2. La réduction de l’impact environnemental du Groupe. En fonction de l’atteinte ou de la non atteinte de ces objectifs, un bonus ou un malus sera appliqué au taux d’intérêt de la ligne syndiquée.



Agir contre le réchauffement climatique : Dans le cadre de l’engagement fort de Michelin pour la réduction de ses émissions de CO 2 , Florent Menegaux a récemment signé une lettre ouverte du Corporate Leaders Group (CLG Europe) exhortant les chefs d’État de l’Union européenne ainsi que la Commission européenne à envisager un objectif de réduction des émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030, et appelant à une mise en œuvre ambitieuse du plan de relance européen, pour une transition verte et numérique. Cette lettre a reçu le soutien de plus de 170 dirigeants d’entreprise, investisseurs et réseaux d’affaires.



Dans le cadre de l’engagement fort de Michelin pour la réduction de ses émissions de CO , Florent Menegaux a récemment signé une lettre ouverte du Corporate Leaders Group (CLG Europe) exhortant les chefs d’État de l’Union européenne ainsi que la Commission européenne à envisager un objectif de réduction des émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030, et appelant à une mise en œuvre ambitieuse du plan de relance européen, pour une transition verte et numérique. Cette lettre a reçu le soutien de plus de 170 dirigeants d’entreprise, investisseurs et réseaux d’affaires. Annonce du plan « Stratégie hydrogène France » : « C’est une étape très importante pour le développement d’une filière hydrogène française d’excellence. Michelin est convaincu que la mobilité hydrogène sera une des composantes essentielles de la mobilité propre, complémentaire à la batterie électrique. Mais l’hydrogène va bien au-delà de la mobilité : c’est une solution très intéressante pour lutter contre les émissions de CO 2 et la pollution de l’air. Par sa flexibilité de production et d’utilisation, l’hydrogène devient une des clefs de voute de la transition énergétique. Elle permettra notamment de décarboner la production d’acier, la chimie ou encore le chauffage urbain et bien évidemment le transport. C’est aussi, et de loin, une des rares technologies favorisant une souveraineté industrielle et énergétique pour l’Europe. Pour toutes ces raisons, l’hydrogène est un levier de croissance stratégique pour Michelin. En effet, d’ici 10 ans, une part significative de l’activité du Groupe sera réalisée en dehors des pneumatiques. » déclare Florent Menegaux, Président de Michelin.



« C’est une étape très importante pour le développement d’une filière hydrogène française d’excellence. Michelin est convaincu que la mobilité hydrogène sera une des composantes essentielles de la mobilité propre, complémentaire à la batterie électrique. Mais l’hydrogène va bien au-delà de la mobilité : c’est une solution très intéressante pour lutter contre les émissions de CO et la pollution de l’air. Par sa flexibilité de production et d’utilisation, l’hydrogène devient une des clefs de voute de la transition énergétique. Elle permettra notamment de décarboner la production d’acier, la chimie ou encore le chauffage urbain et bien évidemment le transport. C’est aussi, et de loin, une des rares technologies favorisant une souveraineté industrielle et énergétique pour l’Europe. Pour toutes ces raisons, l’hydrogène est un levier de croissance stratégique pour Michelin. En effet, d’ici 10 ans, une part significative de l’activité du Groupe sera réalisée en dehors des pneumatiques. » déclare Florent Menegaux, Président de Michelin. Économie circulaire : Michelin marque une nouvelle avancée pour l’économie circulaire avec le projet BlackCycle. Coordonné par Michelin, il implique 13 organismes au sein d’un partenariat public-privé européen, unique en son genre, qui fera la démonstration de la viabilité technique, environnementale et économique des premiers procédés circulaires au monde. Le consortium mettra au point des solutions spécifiques pour produire des matières premières durables destinées aux pneumatiques : optimisation de la collecte des pneus usagés et sélection de la matière première, optimisation de la pyrolyse, raffinage et valorisation de l’huile, optimisation des procédés de four et évaluation des performances des pneumatiques durables créés. L’objectif du projet est qu’à horizon cinq ou six ans, près d’un pneumatique usagé sur deux en Europe soit incorporé dans ce cercle vertueux.



Michelin marque une nouvelle avancée pour l’économie circulaire avec le projet BlackCycle. Coordonné par Michelin, il implique 13 organismes au sein d’un partenariat public-privé européen, unique en son genre, qui fera la démonstration de la viabilité technique, environnementale et économique des premiers procédés circulaires au monde. Le consortium mettra au point des solutions spécifiques pour produire des matières premières durables destinées aux pneumatiques : optimisation de la collecte des pneus usagés et sélection de la matière première, optimisation de la pyrolyse, raffinage et valorisation de l’huile, optimisation des procédés de four et évaluation des performances des pneumatiques durables créés. L’objectif du projet est qu’à horizon cinq ou six ans, près d’un pneumatique usagé sur deux en Europe soit incorporé dans ce cercle vertueux. Michelin reçoit le trophée de l’industrie durable : L’usine française des Gravanches, l’un des 69 sites de fabrication de pneumatiques Michelin, a été récompensée par l’Usine Nouvelle, pour son initiative faisant d’elle la première usine « Zéro émission de CO₂ » du Groupe. L’usine des Gravanches est une illustration concrète de la vision « Tout durable » du Groupe et notamment de son ambition, pour les usines, d’atteindre la neutralité carbone en 2050.



L’usine française des Gravanches, l’un des 69 sites de fabrication de pneumatiques Michelin, a été récompensée par l’Usine Nouvelle, pour son initiative faisant d’elle la première usine « Zéro émission de CO₂ » du Groupe. L’usine des Gravanches est une illustration concrète de la vision « Tout durable » du Groupe et notamment de son ambition, pour les usines, d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Biodiversité : Michelin s’engage à exercer durablement son activité en préservant la biodiversité : le Groupe prend en compte – dès le stade de la conception – les impacts environnementaux de ses produits et cherche également à maîtriser la performance environnementale de ses sites de production ainsi que le développement d’une filière d’hévéa culture responsable. En 2018, le Groupe a formalisé son engagement en faveur de la biodiversité en rejoignant l’initiative act4nature international lancé par l’association française Entreprises pour l’Environnement. Pour la première fois, plus de 60 dirigeants d’entreprises ont signé une charte de 10 engagements communs, assortis d’engagements individuels propres à chaque entreprise. Deux ans après, à l’occasion du sommet des Nations Unies sur la biodiversité, Michelin dresse un bilan détaillé, en vidéo , de ses engagements en faveur de la biodiversité.





Faits marquants du troisième trimestre 2020





– Michelin rejoint la Coalition pour l’énergie de demain : 11 grandes entreprises internationales s’unissent pour développer 9 projets concrets. L’objectif de la Coalition est d’accélérer le développement des énergies et des technologies qui permettent de relever les défis d’une mobilité durable au sein de l’industrie du transport et de la logistique. (3/07/2020)

– Michelin s’engage auprès de l’Alliance européenne pour l’hydrogène, dont l’ambition est d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. (8/07/2020)

– Michelin confirme son engagement pour une mobilité durable en participant au championnat MotoE, compétition pour motos 100 % électriques, en introduisant des biomatériaux et des matières régénérées dans ses pneumatiques. (16/07/2020)

– Pionnier en matière de pneumatiques connectés, Michelin fait évoluer sa solution MICHELIN Track Connect : en plus du mode Loisir d’ores et déjà disponible dans 26 pays, le mode Expert – pour propriétaires de voiture sportive désireux d’optimiser performance et plaisir de conduite – et le mode Motosport – pour les pilotes de rallye - complètent l’offre. (17/07/2020)

– Le projet européen BlackCycle, coordonné par Michelin, vise à mettre en place une économie circulaire concernant les pneus, en concevant l’un des tout premiers procédés de production de nouveaux pneus à partir de pneus usagés. (3/09/2020)

– Michelin salue le plan « Stratégie hydrogène France » et réaffirme son ambition dans l’hydrogène. Parmi les priorités présentées par le Gouvernement, le développement de l’hydrogène en faveur de la mobilité professionnelle va permettre à Michelin d’accélérer ses projets. (8/09/2020)

– Michelin élargit son offre de pneumatiques poids-lourd X® MULTI™. Destiné au transport régional, ces nouveaux produits permettent aux transporteurs de gagner en sécurité et de réduire leurs coûts d’usage. (8/09/2020)

– Michelin lance un plan mondial d’actionnariat salarié, permettant aux salariés du groupe Michelin de souscrire à une augmentation de capital et de s’associer plus étroitement à la croissance et au développement du Groupe, dans une dynamique d’engagement réciproque. (14/09/2020)

– Michelin reçoit le trophée de l’industrie durable grâce au défi « Zéro émission de CO 2 » relevé par son usine des Gravanches en France. Une illustration concrète de la vision « Tout durable » du Groupe et notamment de son ambition d’atteindre la neutralité carbone en 2050, pour toutes ses usines. (15/09/2020)

– Michelin lance une nouvelle campagne de marque : un investissement essentiel pour le futur de la Marque et un moyen de soutenir la reprise des activités du Groupe et de contribuer à la relance économique. Déployée dès septembre en Chine, en France et en Allemagne, elle s’étendra progressivement à de nombreux autres pays. (15/09/2020)

– Michelin remporte les 24 Heures du Mans Auto pour la vingt-troisième fois consécutive : une nouvelle illustration de sa vision « Tout durable » à travers notamment la performance dans la durée de ses pneumatiques et le record de longévité enregistré. (21/09/2020)

– Michelin reçoit le Grand Prix de l’accélération digitale dans la catégorie « Transformation de la relation client », décerné par BFM Business. Le digital est une opportunité unique pour Michelin de mieux connaître et accompagner chaque client de manière personnalisée. (8/10/2020)





La liste complète des Faits marquants des neuf premiers mois est disponible sur le site Internet du Groupe : https://www.michelin.com/





PrÉsentation et ConfÉrence tÉlÉphonique

Les ventes au 30 septembre 2020 seront commentées aux analystes et investisseurs lors d’une présentation en anglais jeudi 22 octobre 2020 à 18h30, heure de Paris.

WEBCAST

La présentation sera diffusée en direct sur le site internet : www.michelin.com /finance

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Veuillez composer à partir de 18h20 l’un des numéros suivants :

Depuis la France

Depuis le Royaume-Uni

Depuis l’Amérique du Nord

Depuis le reste du monde +33 (01) 72 72 74 03 (en anglais)

+44 (0) 207 194 3759 (en anglais)

(+1) 646 722 4916 (en anglais)

+44 (0) 207 194 3759 (en anglais)



code PIN : 61113658#

code PIN : 61113658#

code PIN : 61113658#

code PIN : 61113658#

La présentation de l’information financière au 30 septembre 2020 (communiqué de presse, présentation) peut être consultée sur le site www.michelin.com, ainsi que des informations pratiques relatives à cette conférence.

Calendrier

Ventes et résultats au 31 décembre 2020 : lundi 15 février 2021 après Bourse.

lundi 15 février 2021 après Bourse. Journée Investisseurs : Jeudi 8 avril 2021.

Jeudi 8 avril 2021. Information trimestrielle au 31 mars 2021 : lundi 26 avril 2021 après Bourse.

Relations Investisseurs







Édouard de Peufeilhoux

+33 (0) 6 89 71 93 73 (mobile)

edouard.de-peufeilhoux@michelin.com







Humbert de Feydeau

+33 (0) 6 82 22 39 78 (mobile)

humbert.de-feydeau@michelin.com







Pierre Hassaïri

+33 (0) 6 84 32 90 81 (mobile)

pierre.hassairi@michelin.com Relations Presse







+33 (0) 1 45 66 22 22

groupe-michelin.service.de.presse@relationpresse.michelin.com







Actionnaires individuels







Isabelle Maizaud-Aucouturier

+33 (0) 4 73 32 23 05

isabelle.maizaud-aucouturier@michelin.com







Clémence Rodriguez

+33 (0) 4 73 32 15 11

clemence.daturi-rodriguez@michelin.com





AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet www.michelin.com .

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Pièce jointe