Nomination d’un Directeur Exécutif pour accompagner la transformation industrielle du Groupe

Saint-Gérand, le 22 octobre 2020 - Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), Groupe familial spécialisé dans les farines haute qualité, annonce la nomination d’André GAC au poste de Directeur exécutif de Paulic Meunerie. Il dispose d’une solide expérience de 30 ans dans le secteur agro-alimentaire. Diplômé de l’école d’ingénierie agro-alimentaire de Brest (ESIAB), il a exercé les fonctions de Responsable d’exploitation et de Directeur industriel en charge de l’ensemble des sites industriels de la Société bretonne « Les Ateliers du Goût » (70 millions d’€ de chiffre d’affaires ; 360 collaborateurs). Durant son parcours, il a eu l’occasion de coordonner un projet d’usine neuve avec les ressources associées de 38 millions d’euros (18 mois de travaux sans impact sur le business de l’entreprise) et de déployer la performance industrielle en s’appuyant sur une logique de démarche d’amélioration continue.

Son savoir-faire en matière d’organisation de travail et d’optimisation industrielles structurantes lui permettront d’accompagner Paulic Meunerie dans la conduite des projets industriels clôturant les travaux de modernisation et d’extension engagés depuis 2016. L’augmentation attendue des volumes à venir nécessite un travail sur l’organisation de l’entreprise de façon à optimiser les processus en intégrant les nouvelles technologies. Il apportera également sa contribution à la montée en puissance d’Oxygreen©, procédé de traitement d’ozonation permettant la purification des grains de blés destinés à la production de farines (Qualista®) pour l’alimentation humaine et de son pour l’alimentation animale (Nourrifibre®).

A l’occasion de cette nomination, Jean Paulic, Président Directeur Général de Paulic Meunerie déclare : « A la veille d’une étape fondamentale dans le développement de Paulic Meunerie avec le lancement à grande échelle de Qualista®, nos farines d’exception issues du procédé Oxygreen©, nous sommes heureux d’accueillir André Gac au poste de Directeur exécutif. Son arrivée vient renforcer la structure et l’expertise de notre Groupe en matière industrielle. Son expérience réussie au sein d’une belle société de la région sera un atout supplémentaire pour accompagner Paulic Meunerie dans ses ambitions conformément à la stratégie présentée lors de notre récente introduction en bourse. »

A propos

Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), est un Groupe familial breton reconnu sur le marché des farines labellisées. Il fidélise aujourd’hui plus de 700 clients professionnels sur des marchés diversifiés (industriels, boulangeries artisanales, ateliers de la grande distribution, restaurateurs, …).

En 2019, les trois moulins de l’Entreprise ont permis de générer un chiffre d’affaires de 8,6 M€. Avec

Oxygreen©, son procédé de purification des grains de blés à base d’ozonation permettant de diviser les pesticides par 20 et réduire le taux de mycotoxines de 30% à 50%, Paulic Meunerie se positionne sur le marché de la farine très haute qualité axée sur la nutrition santé et sur le marché en plein essor et à forte valeur ajoutée de l’alimentation des insectes d’élevage. PAULIC MEUNERIE est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALPAU.

Pour plus d'informations, visitez www.PAULICMEUNERIE.com

Prochain rendez-vous

Résultats semestriels 2020

29 octobre 2020

