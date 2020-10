Communiqué Financier

Windhof - 22 octobre 2020







Sword Group | Résultats du 3ème trimestre 2020

Chiffre d’affaires consolidé : 55,1 M€

Croissance organique : + 8,1 %

Marge d’EBITDA : 13,1 %

RÉSULTATS

COMPTES DU 3ÈME TRIMESTRE 2020

Q3 M€ 2020 (1) 2019 Chiffre d’affaires 55,1 52,6 EBITDA 7,2 6,9 Marge d’EBITDA 13,1 % 13,1 %

Croissance organique : + 8,1 %

La croissance organique du trimestre calculée sur le nouveau périmètre (hors France) est de + 12,8 %.

30 SEPTEMBRE 2020

Chiffre d’Affaires Consolidé : 167,2 M€ Croissance Organique : + 6,7 % Rentabilité (marge d’EBITDA) : 13,1 %

COMPTES AU 30 SEPTEMBRE 2020

YTD 30 SEPTEMBRE M€ 2020 (1) 2019 Chiffre d’affaires 167,2 156,7 EBITDA 21,9 20,8 Marge d’EBITDA 13,1 % 13,3 %

Croissance organique : + 6,7 %

La croissance organique YTD (30/09) calculée sur le nouveau périmètre (hors France) est de + 8,8 %.

(1) chiffres non audités

ANALYSES



En termes cumulés à fin septembre (YTD), la croissance organique du nouveau périmètre est de + 8,8 % et se répartit comme suit :

- Software : - 9,3 %

- Services : + 11,3 %

La division Software est en décroissance, principalement à cause du report de chiffre d’affaires licences qui avait été budgété sur la période, mais la décroissance s’est infléchie sur Q3, notamment sur le nouveau périmètre hors France (- 5,9 % en Q3 vs - 9,3 % YTD).

La division Services a réagi à la crise avec des tendances différentes selon les pays. 3 pays se sont démarqués plus particulièrement :

- Le BeLux, qui a rattrapé son retard accumulé à fin juin, et ce en un trimestre, grâce notamment à une reprise des activités de Tipik (+ 20,6 % en Q3 vs + 6,6 % YTD).

- Le Royaume-Uni, qui continue à surperformer en termes de croissance sur ce trimestre (+ 14,7 % en Q3 vs + 17,5 % YTD),

- La Suisse, qui retrouve une croissance à deux chiffres (+ 13,5 % en Q3 vs + 8,9 % YTD).

PERSPECTIVES 2020

Sword Group prévoit une croissance organique dorénavant supérieure à 8 % hors France (versus 12 % budgété) associée à une marge d’EBITDA de 13 % (sans changement par rapport au budget initial).

A propos de Sword Group



Sword, c’est 1 900+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Depuis 2000, Sword a acquis une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.











