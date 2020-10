October 22, 2020 16:05 ET

OTTAWA , 22 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NAV CANADA annonce que son président et chef de la direction, Neil R. Wilson, prendra sa retraite le 30 janvier 2021.



Neil Wilson occupe le rôle de président et chef de la direction de NAV CANADA depuis le 1er janvier 2016. Il est arrivé à la Société en 2002 comme vice-président, avocat en chef et secrétaire général, puis a été nommé vice-président directeur, Administration, et avocat en chef de la Société en décembre 2012.

« En mon nom et en celui du Conseil d’administration, je remercie Neil pour son service hors pair en tant que chef de la direction au cours des cinq dernières années et tout au long de sa carrière à NAV CANADA », déclare Marc Courtois, président du Conseil d’administration de NAV CANADA. « Grâce à son leadership exceptionnel centré sur les employés, la Société demeure un fournisseur de services de navigation aérienne de renommée internationale et est bien placée pour surmonter les obstacles sans précédent auxquels l’industrie de l’aviation est confrontée. »

Neil Wilson laisse derrière lui une multitude de contributions à l’industrie de l’aviation, dont le récent déploiement de l’ADS-B satellitaire, une technologie de surveillance de la circulation aérienne qui rehaussera la sécurité et l’efficacité du transport aérien pendant plusieurs générations.

« Le Conseil d’administration, le Comité exécutif de gestion et tous les employés lui souhaitent leurs meilleurs vœux à l’occasion de cette retraite bien méritée », conclut M. Courtois.

NAV CANADA annoncera son successeur à une date ultérieure.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d’aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d’information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d’espace aérien intérieur et d’espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l’échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

