October 22, 2020 16:10 ET

MONTRÉAL, 22 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies ») (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), une société biopharmaceutique commerciale axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui que des membres de la direction présenteront lors des conférences d’investisseurs virtuelles suivantes :



B. Riley Securities Liver Disease Therapeutics Day

Le jeudi 29 octobre 2020





Panel de discussion avec Dr Christian Marsolais, vice-président principal et chef de la direction médicale

29th Annual Credit Suisse Healthcare Conference

Le mardi 10 novembre 2020 à 8h45 (heure de l’Est)





Présentation par Paul Lévesque, président et chef de la direction

Afin d’accéder aux conférences virtuelles, veuillez consulter nos « Nouvelles » sous la section « Investisseurs » du site web de la Société. Les détails pour les webdiffusions seront disponibles un jour avant la date des évènements.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX: TH) (NASDAQ: THTX) est une société biopharmaceutique commerciale axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répond à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Relations avec les médias :

Denis Boucher

Vice-président, communications et affaires corporatives

514-336-7800

Relations avec les investisseurs:

Leah Gibson

Directrice principale, relations avec les investisseurs

617-356-1009